Quasiment parfait au tir, Zaccharie Risacher signe un énorme match face à un de ses concurrents au ROY

Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) finit décidément sa saison rookie bien plus fort qu’il ne l’avait commencée. Le n°1 de la Draft a signé cette nuit en déplacement du côté de Memphis son troisième meilleur match de la saison, après ses 33 points contre les Knicks et les 30 contre Cleveland. Ce dans une victoire, puisque ses Hawks se sont imposés au buzzer chez les quatrièmes de l’Ouest, infligeant à ces derniers leur troisième défaite d’affilée.

Incandescent tout le match mais victime des rotations étranges de son coach Quin Snyder, Risacher a regardé la fin de match depuis le banc. Il était aux premières loges pour voir l’interception décisive du meilleur voleur de ballon de la ligue Dyson Daniels, suivie de l’eurostep décisif de Caris LeVert pour l’emporter au buzzer. Une victoire dont Atlanta avait bien besoin dans sa course aux playoffs. Et leur rookie français en a été un grand artisan.

DYSON DANIELS

CARIS LEVERT

HAWKS WIN pic.twitter.com/kKBq3zzxwy — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 4, 2025

Un match de vétéran

27 points à 11/13 aux tirs (dont 5/7 à 3-points), 1 rebond, 4 interceptions et 1 contre en 32 minutes. Voilà la ligne statistique ultra-propre de Zaccharie Risacher. Dans un exceptionnel soir au niveau de l’adresse, l’ex-burgien ne s’est pourtant jamais enflammé, laissant le jeu venir à lui sans forcer. Quin Snyder ne lui en donnait de toute façon pas l’opportunité, en ne le laissant jamais plus de sept minutes d’affilée sur le parquet. « Je suis content de le voir jouer avec cet esprit compétitif » a tout de même apprécié ce dernier. Sans participer à la fin de match, il termine tout de même meilleur marqueur de son équipe.

Le Français a profité des espaces créés sur demi-terrain par un Trae Young qui lui a délivré 5 de ses 15 passes décisives, ou en contre-attaque suite aux nombreuses pertes de balles (19) de Grizzlies handicapés par l’absence de leurs deux meilleurs joueurs (Jaren Jackson Jr, blessé après une minute, et Ja Morant). Un match de quasi-vétéran dont est coutumier l’ancien protégé de Frédéric Fauthoux. Celui-ci voulait aussi sûrement se rattraper après un dernier match particulièrement brouillon contre le Thunder. Il avait commis 4 fautes et… 7 pertes de balle, soit sept fois sa moyenne habituelle.

Un match qui compte collectivement comme individuellement

Cette grosse performance arrive à point nommé pour les Hawks, mais aussi pour Risacher. Il ne reste plus qu’un gros mois de compétition pour aller chercher un titre de Rookie de l’Année qu’il a avoué « garder dans un coin de sa tête. » Même si le favori au trophée Stephon Castle (San Antonio) sera dur à aller chercher, Risacher a marqué un gros coup avec ces 27 points face à Jaylen Wells, un autre gros concurrent. Les deux rookies ont plusieurs fois été en vis-à-vis pendant le match. L’ailier des Grizzlies, âgé de deux ans de plus, termine avec 12 points et 6 passes décisives à 4/11 aux tirs. La confrontation a donc tourné en faveur du Français, que ce soit individuellement ou collectivement. Ce qui pourra compter dans l’esprit des votants au moment de constituer le podium.

Avec cette victoire, les Hawks consolident leur 9e place de l’Est. Ils restent surtout au contact du groupe de 3 équipes qu’ils constituent avec le Magic et le Heat, qui se tient en deux victoires d’écart. Le Top 6 synonyme de qualification directe en playoffs est désormais loin. Mais le ticket pour le play-in est quasiment assuré pour la franchise géorgienne. L’équipe de Risacher sera en back-to-back demain (1h30), à domicile face aux Milwaukee Bucks.