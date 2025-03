Killian Hayes confirme, Risacher plus brouillon

Killian Hayes continue de profiter de son temps de jeu avec les Brooklyn Nets pour enchaîner les performances solides. Ce samedi 28 février, face à Portland, le meneur tricolore a montré son efficacité malgré la lourde défaite de son équipe (121-102). Une soirée où plusieurs autres Français ont eu du temps de jeu, à commencer par Rayan Rupert et Sidy Cissoko avec les Trail Blazers ou encore Zaccharie Risacher à Atlanta.

Killian Hayes tient son rang dans la défaite des Nets

Déjà en vue deux jours plus tôt face à Oklahoma City, Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) a une nouvelle fois montré de belles choses face à Portland. En 30 minutes de jeu, il a compilé 16 points à 5/8 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Propre dans sa gestion, il n’a perdu que deux ballons, dans une soirée globalement compliquée pour Brooklyn, battu 121 à 102.

Killian Hayes cette nuit 🇫🇷 16 POINTS

4 REBONDS

4 PASSES

5/8 FG

4/4 FT @BrooklynNets pic.twitter.com/ICuD7o9RFm — NBA France (@NBAFRANCE) March 1, 2025

En face, deux autres Français étaient sur le parquet : Rayan Rupert et Sidy Cissoko. Les deux jeunes joueurs des Trail Blazers n’ont eu droit qu’à quatre minutes de jeu chacun. Pour sa deuxième entrée avec Portland, Sidy Cissoko a tenté un tir, sans réussite, tandis que Rayan Rupert n’a pas eu l’opportunité de s’illustrer.

Zaccharie Risacher combatif mais brouillon avec Atlanta

Seul autre Français réellement impliqué ce samedi, Zaccharie Risacher a eu un temps de jeu conséquent avec les Atlanta Hawks face à Oklahoma City. En 32 minutes, il a marqué 12 points à 4/10 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), capté 9 rebonds et distribué 2 passes décisives. Mais il a surtout souffert dans la gestion du ballon, perdant à lui seul 7 ballons sur les 19 pertes de son équipe. Insuffisant pour éviter la défaite des Hawks (135-119) face à la deuxième meilleure équipe de la saison (48 victoires et 11 défaites).

Batum discret, Gobert toujours absent, Dadiet cloué au banc

Dans le derby de Los Angeles, Nicolas Batum a eu un rôle anecdotique avec les Clippers. Aligné seulement 9 minutes face aux Lakers, il a inscrit 2 petits points sur deux lancers francs. Son équipe a perdu 106-102 face au duo LeBron James (28 points et 13 rebonds) – Luka Doncic (31 points et 5 passes). De son côté, Pacôme Dadiet n’a pas quitté le banc lors de la victoire des Knicks lors du court succès new-yorkais à Memphis (113-114).

Enfin, Rudy Gobert n’a pas participé à la rencontre entre les Minnesota Timberwolves et le Utah Jazz, toujours gêné par une blessure au dos. Les Wolves, privés de leur tour de contrôle, d’Anthony Edwards et Julius Randle, ont concédé une nouvelle défaite sur le fil (117-116) et n’ont remporté que deux matchs depuis le début de son absence.