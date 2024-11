L’acte de naissance de Zaccharie Risacher en NBA : premier carton offensif pour le n°1 de Draft !

Aucun rookie n’avait dépassé les 25 points en un match sur ce début de saison. C’est désormais chose faite grâce à Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), qui fait respecter son rang de premier choix de Draft. Mais il a aussi signé une ligne statistique complète, qui a grandement contribué à la victoire de son équipe.

Record de points, de rebonds, de passes décisives, d’interceptions, de contres, de minutes, de tirs et de tirs à trois points. C’est ce qu’on appelle une soirée réussie pour Zaccharie Risacher. L’ancien de la JL Bourg était en difficulté sur ce début de saison car ses tirs ne rentraient pas (35,4% aux tirs, dont 23,8% à 3-points avant cette nuit). Mais sur les conseils du staff, il a continué à tirer sans perdre confiance, jusqu’à ce que le vent tourne. Et finalement, son jour est arrivé. Ce 6 novembre aux États-Unis marque son réel acte de naissance en NBA, avec une performance digne d’un premier choix de Draft.

33 points à 11/18 aux tirs (dont 6/10 à 3-points), 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions, 2 contres et 0 turnover en 37 minutes. Voilà la ligne statistique complète de Risacher, qui a impacté le match de plusieurs manières. Il avait marqué huit 3-points depuis le début de saison, en huit matchs. Cette nuit, il s’est approché de ce total en un seul match avec six tirs primés. « J’ai des tirs ouverts, mes coéquipiers me trouvent toujours dans une bonne position, après c’est à moi de rentrer les tirs… » indiquait-il à la mi-temps auprès de la TV locale. Ce sont notamment ses intérieurs qui ont su ressortir la balle pour le trouver, souvent ouvert à 3-points dans les corners. De l’autre côté du terrain, l’ancien protégé de Frédéric Fauthoux a aussi été particulièrement actif, causant des pertes de balles adverses qui ont conduit à de nombreuses contre-attaques des Hawks.

His previous career high was 17 PTS and he had a total of 8 3PT in his first 8 games. pic.twitter.com/zLHIFKSzBF

Zaccharie Risacher has 27 PTS (6/8 3PT) in 23 MINS so far!

« Je me sens de plus en plus à l’aise. Mais comme je l’ai déjà dit, j’ai des supers coéquipiers qui font de leur mieux pour me mettre dans les bonnes conditions, pour me donner confiance… C’est un rêve qui devient réalité. J’ai travaillé toute ma vie pour être ici, donc je vis mon rêve. Et je suis prêt à faire encore plus. »

Deux tirs à trois points, puis deux dunks dans ses dix premières minutes : Risacher a commencé son match sur les chapeaux de roues. Avec 22 points à la mi-temps, il avait déjà battu son précédent record en NBA datant de la semaine dernière (17 points). De quoi permettre aux Hawks de prendre quatre longueurs d’avance (65-61, 24’), face à une équipe des Knicks qui fait pourtant partie des candidats au titre. Au retour des vestiaires, le Français a continué sur sa lancée. Souvent laissé ouvert par la défense adverse qui ne s’est pas méfiée, il a continué à grappiller des points, tandis que ses coéquipiers commençaient à prendre son relais (23 points et 10 passes pour Trae Young, 23 points et 15 rebonds pour Jalen Johnson). Malgré tout, les Knicks sont revenus au score et même passés devant (105-110, 45’), notamment sous l’impulsion d’un Karl-Anthony Towns de gala (34 points, 16 rebonds).

Mais poussés par un public électrique, les joueurs d’Atlanta sont remontés au score dans le money-time. Risacher a notamment marqué cinq points dans les deux dernières minutes, dont les deux derniers lancers-francs pour sceller la victoire (121-116). « On a joué dur, c’est grâce à ça qu’on a réussi à revenir. On a réussi les stops défensifs puis on a couru » a-t-il expliqué. Un style de jeu qui convient parfaitement à l’ancien burgien, qui a toujours été très bon en transition. Les Hawks ont enfin trouvé leur identité, et c’est bon signe pour la suite. Toujours handicapés par les blessures, ils remontent en sixième place de l’Est avec 4 victoires pour 5 défaites. Concernant Risacher, il faudra voir si le retour de blessure de l’ailier titulaire DeAndre Hunter signifie un retour sur le banc. Avec sa performance cette nuit, il pourrait avoir marqué des points dans le cœur du coach Quin Snyder pour éviter ce scénario.

À noter que l’autre français Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans), qui n’a joué que 23 minutes cette saison, n’est pas entré en jeu.

"Hope these NY fans find their way to the exit real real quick… boo take y'all ass home" 😂😅

Trae talking smack to Knicks fans after dropping 23 PTS 10 AST and getting the W 👀 pic.twitter.com/jt2hUQqKX8

