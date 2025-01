Zaccharie Risacher réussit son deuxième meilleur match en carrière en… 25 minutes !

Depuis son carton mémorable contre les Knicks le 7 novembre (33 points), la saison rookie de Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) était un long fleuve tranquille, sans trop de hauts ni de bas. Jusqu’à ce premier coup d’arrêt mi-janvier, avec une blessure à l’adducteur gauche qui lui a coûté deux semaines de compétition. Mais finalement, cela aura été un mal pour un bien. Ce break était même le bienvenu. Depuis son retour de blessure ce 28 janvier, le n°1 de la dernière Draft est revenu avec de nouvelles intentions. Ce match cette nuit contre les leaders de NBA et leurs trois All-Stars en est la meilleure preuve.

Un nouveau départ ?

Depuis son retour de blessure, Risacher bénéficie aussi d’un autre événement favorable : la blessure jusqu’à la fin de saison de son coéquipier sur les ailes Jalen Johnson, qui lui ouvre plus d’opportunités en attaque. Son remplaçant au poste 4, le Sénégalais Mouhamed Gueye, prend largement moins de place en attaque. Le Français se retrouve donc avec plus de responsabilités.

Après avoir pris 13 tirs en 20 minutes sur son match de retour contre Minnesota (100-92), il a encore passé une vitesse supérieure en étant beaucoup plus agressif vers l’arceau (6 lancers provoqués). Il n’était que peu impressionné par Evan Mobley et Jarrett Allen, pourtant parmi les meilleures raquettes défensives de NBA. Inarrêtable, il a réussi ses 9 premiers tirs et a même pris feu en marquant 12 points d’affilée, surprenant tout le monde sur le parquet. Le tout dans un savant mélange de lay-ups compliqués, de poster dunk et de tirs à 3-points, sa spécialité depuis toujours.

En seulement 25 minutes, Zaccharie Risacher a marqué 30 points à 11/14 aux tirs (dont 5/6 à 3-points), 1 rebond, 1 passe décisive, 1 interception et 0 perte de balle. Une ligne statistique digne d’un shooteur d’élite, qu’il était à Bourg avant de connaître une baisse de ses pourcentages en NBA (28,3% avant ce soir). Cette belle soirée peut permettre au néo-Rising Star de bien lancer sa seconde partie de saison. S’il était sur les bases de son record en carrière, sa restriction de minutes et le scénario du match ne lui ont pas permis de dépasser les 33 points.

Il est tout de même devenu le premier joueur de moins de 20 ans de l’histoire à marquer 20 points à 100% aux tirs en une mi-temps. Le tout dans un match diffusé à la TV nationale aux États-Unis. Ce qui devrait remonter sa cote pour le trophée de Rookie de l’année, qui était bien descendue ces dernières semaines.