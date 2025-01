Gobert domine encore face aux Hawks, Coulibaly score en vain

Ce lundi 27 janvier, plusieurs Français étaient sur les parquets NBA, avec notamment une solide prestation de Rudy Gobert, un Bilal Coulibaly efficace offensivement, et un Zaccharie Risacher de retour après une courte absence. En revanche, Moussa Diabaté a souffert face à Anthony Davis et Alex Sarr a dû quitter le match sur blessure après seulement 11 minutes de jeu.

Gobert impérial contre Atlanta

Opposé aux Hawks d’Atlanta, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a enchaîné après sa grosse sortie contre Denver et Nikola Jokic. Avec 18 points à 7/9, 10 rebonds, 1 passe et 2 contres en 38 minutes, le Picard a été un pilier dans la victoire des Timberwolves (100-92). Minnesota, malgré une deuxième mi-temps poussive, a réussi à s’imposer face à une équipe d’Atlanta décimée par les blessures (Trae Young, Jalen Johnson etc.). Toutefois, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) faisait son retour avec les Hawks après une courte absence et a livré une prestation honorable avec 11 points à 4/13, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 20 minutes. Mais Atlanta a enchaîné une cinquième défaite consécutive. Pourtant, De’Andre Hunter a inscrit 35 points.

Zaccharie Risacher de retour avec les @ATLHawks cette nuit 🇫🇷 11 PTS

7 REB

3 AST

2 STL pic.twitter.com/N64KZIrNag — NBA France (@NBAFRANCE) January 28, 2025

Les Wolves, désormais à 25 victoires pour 21 défaites, visent toujours le haut de la Conférence Ouest. Gobert, en leader, a insisté sur le besoin de constance pour son équipe : « À ce stade de la saison, on sait de quoi on est capable, mais il faut arrêter d’être inconstant. C’est notre approche et notre discipline qui feront la différence. »

RUDY. 🇫🇷 18 POINTS (7-9 FG)

10 REB

2 BLK Les @Timberwolves l'emportent face à Atlanta ! pic.twitter.com/gCdPfdRh3Y — NBA France (@NBAFRANCE) January 28, 2025

Bilal Coulibaly efficace, Alex Sarr stoppé net

Malgré la lourde défaite des Wizards contre Dallas (130-108), Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) a tiré son épingle du jeu avec 16 points à 6/15 (dont 2/6 à 3-ponts), 4 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. L’arrière n’a pas pu empêcher la 14e défaite de suite de Washington D.C., pas plus que son coéquipier Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) qui a dû quitter le parquet après seulement 11 minutes de jeu, en raison d’une blessure à la cheville. Il avait inscrit 4 points et pris 2 rebonds avant son arrêt prématuré. Washington a rapidement perdu pied, Klay Thompson ayant marqué sept paniers à 3-points dans le premier quart-temps.

Bilal Coulibaly 🇫🇷 16 PTS, 4 REB, 5 AST, 2 STL, 2 BLK Les Wizards s'inclinent à Dallas pic.twitter.com/tQgnkoC9Uj — NBA France (@NBAFRANCE) January 28, 2025

Moussa Diabaté impuissant face à Davis

De son côté, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a pu assister au show d’Anthony Davis. Le pivot des Lakers a compilé 42 points et 23 rebonds, alors que Moussa Diabaté a été limité à 4 points et 4 rebonds en 11 minutes mais auteur du meilleur +/- de son équipe (+8).

Les Lakers peuvent se targuer d’être la seule équipe de Los Angeles à avoir gagné puisque les Clippers se sont inclinés de justesse à Phoenix (111-109). Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans), dans un rôle limité, s’est contenté d’une interception en 12 minutes.