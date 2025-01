Première semaine d’absence pour Zaccharie Risacher : de quoi enterrer ses chances au ROY à mi-saison ?

Les retrouvailles entre les meilleurs ennemis Trae Young et les Knicks, ce lundi 20 janvier au soir pour le Martin Luther King Day (défaite 119-110 des Hawks), se sont faites sans Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans). Le Français, étincelant lors de la première confrontation entre les deux équipes cette saison avec 33 points, n’est pas à 100% physiquement. D’abord annoncé absent pour un premier match, il a été mis de côté pour deux matchs supplémentaires. Il a quitté l’équipe en début de road-trip pour rentrer se soigner à Atlanta.

Son retour est estimé au prochain match, dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 contre les Pistons, ce qui porterait son absence totale à une semaine. Mais il pourrait encore être repoussé. L’ancien burgien souffre de l’adducteur gauche, sa première blessure depuis le début de saison. Il n’avait toujours pas manqué le moindre match sous un maillot d’Atlanta, disputant la bagatelle de 39 rencontres en deux mois et demi. Même la saison dernière, ses absences avec la JL Bourg étaient extrêmement rares (seulement 2 matchs ratés en Betclic Élite, et 1 en EuroCup).

No. 1 overall pick Zaccharie Risacher had it ROLLING in the @ATLHawks win! 🔥 33 PTS (career high)

🔥 7 REB

🔥 6 3PM

🔥 3 STL

🔥 11-18 FGM A career day for a career just underway 🌟 pic.twitter.com/b6nYLSM6HX — NBA (@NBA) November 7, 2024

Un repos bienvenu après une première moitié de saison mitigée ?

Risacher a connu un apprentissage à vitesse grand V sur cette première moitié de saison. Propulsé ailier titulaire après seulement deux matchs, il n’a plus jamais quitté ce poste. Ses statistiques brutes (10,5 points, 3,5 rebonds et 1,2 passe décisive) sont dans la lignée de celles qu’il avait à Bourg. Mais ses pourcentages sont bien en-dessous (40,3% contre 46,7% aux tirs, et 28,1% contre 39,3% à 3-points). Ce qui pose fondamentalement problème.

La saison du n°1 de Draft, véritable sniper de son temps en France, pourrait être bien meilleure s’il avait réussi à trouver la mire à 3-points. D’autant plus qu’il prend des bons tirs, à 98% du temps ouverts et à 90% en catch-and-shoot selon le tracking de la NBA. « Il y a des petits aspects frustrants de mon jeu que j’aimerais améliorer, je pense notamment à l’efficacité, à ces pourcentages. Mais je suis content d’être un joueur qui essaye de ne pas dépendre de ça » confiait-il dans une interview à First Team en décembre.

Des chances d’obtenir le ROY qui s’envolent ?

Malgré tout, les Hawks continuent de faire confiance à leur premier n°1 de Draft depuis quasiment 50 ans. Ils lui donnent l’opportunité de s’exprimer dans un environnement compétitif. Mais sa place de titulaire pourrait-elle être menacée à son retour de blessure ? L’équipe est pour l’instant à 2 victoires et 1 défaite en l’absence du Français, avec le Tchèque Vit Krejci qui a pris sa place avec succès. De’Andre Hunter, qui est le troisième meilleur marqueur de l’équipe malgré son rôle en sortie de banc, pourrait aussi être un candidat sérieux à ce poste d’ailier titulaire.

Dans ce cas-là, les chances de Risacher d’aller chercher le titre de Rookie de l’année se réduiraient encore un peu plus. Alors qu’il menait un temps les rookies en termes de minutes disputées, sa semaine d’absence a encore baissé sa place dans la hiérarchie. Le dernier Rookie Ladder officiel de la NBA, mené par son compatriote Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), le place en… huitième position dans la course au trophée. Bien loin de son statut de favori d’avant la saison, surtout au sein d’une cuvée plutôt faible.