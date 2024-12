La discrétion de Zaccharie Risacher durant la NBA Cup : 2 points de moyenne en 2 matchs

Pour son premier « gros » événement avec les Atlanta Hawks, l’on ne peut pas dire que Zaccharie Risacher a été à la hauteur. Le n°1 de la Draft NBA 2024 a manqué son premier grand rendez-vous avec la franchise de Géorgie, à l’occasion du tournoi de mi-saison, la NBA Cup. Après un match gagné en quart de finale, son équipe a été éliminée de la compétition dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre par les Milwaukee Bucks d’un très complet Giannis Antetokounmpo (32 points, 14 rebonds, 9 passes décisives et 4 contres pour 48 d’évaluation).

L’apprentissage pour Zaccharie Risacher

Le « Greek Freak » a notamment réalisé de grosses dernières minutes pour permettre à la franchise du Wisconsin de rejoindre Oklahoma City en finale de la NBA Cup. Une fin de match à laquelle n’a pas pris part Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), qui n’est pas entré en jeu de tout le 4e quart-temps. Son entraîneur Quin Snyder ne lui a pas donné sa confiance après 36 premières minutes de partie où la présence de l’ex-joueur de la JL Bourg et de l’ASVEL a été quasiment inexistante. En 18 minutes de jeu, il n’a pris que trois tirs pour 2 points marqués, avec 1 balle perdue et une faute. Au tour précédent déjà, Zaccharie Risacher n’avait que très peu pesé sur le succès face aux New York Knicks (2 points à 1/8 aux tirs).

Mais son technicien ne veut pas pour autant que son joyau de la dernière Draft baisse la tête : « Pour Zac qui a 19 ans, comme pour Jalen (Johnson) qui a 22 ans et Dyson (Daniels) 21, qui sont tous les trois très jeunes, l’important n’est pas tellement d’être concentré sur le résultat de la rencontre, mais plutôt sur la façon dont on joue et la compréhension de ce que requiert le collectif ».

Si Zaccharie Risacher n’a pas été au rendez-vous de la NBA Cup, le Français restait pourtant sur une belle série de 7 matchs à plus de 10 points de moyenne, qui a concordé avec les 6 victoires consécutives des Hawks début décembre. Sur la vingtaine de matchs qu’il a pu disputer cette saison, le natif de Malaga tourne à 10,9 points de moyenne à 39% aux tirs dont 27% à 3-points.