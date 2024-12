Zaccharie Risacher privilégie le succès collectif au titre de Rookie de l’année

Après avoir joué l’intégralité des 27 matchs de son équipe dont 25 comme titulaire, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a pris ses marques dans le rythme infernal de la NBA. Il est dans le top 3 des rookies ayant disputé le plus de minutes jusqu’ici. Les Hawks l’ont directement responsabilisé.

Des statistiques dans la lignée de la saison dernière

Pourtant, l’ailier shooteur a encore du mal à fructifier cette chance. Ses statistiques sont pour l’instant de 10,9 points à 39,9% de réussite aux tirs (dont 27,4% à 3-points), 3,3 rebonds, 1,2 passe décisive, 0,8 interception et 0,7 contre en 24 minutes de moyenne. Il n’a plus dépassé les 20 points sur un match depuis son fameux carton à 33 unités contre les Knicks début novembre. Cela en grande partie parce que son tir à 3-points n’est pas encore réglé, malgré la qualité des shoots pris. Cependant, celui qui faisait partie des tout meilleurs shooteurs du championnat français la saison dernière a réussi à trouver un rythme de croisière sans cette arme majeure de son jeu. Chaque soir, il signe en effet une dizaine de points, une poignée de rebonds et surtout une défense exemplaire. Il est comme à son habitude animé d’une volonté de ne pas trop en faire.

Celle-ci est aussi influencée par le contexte collectif. Actuellement en 7e position de l’Est avec 14 victoires pour 13 défaites, Atlanta est dans la course aux playoffs. L’effectif construit autour de Trae Young a déjà plusieurs années d’expérience et est en quête de résultats. Il faut donc jouer sérieusement et commettre le moins d’erreurs possible. D’ailleurs, quand Risacher n’est pas dans un bon soir, le coach n’hésite pas à limiter son temps de jeu. Sur ce point-là, il est dans une situation différente de ses compatriotes Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) et Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans), qui ont le loisir de tenter à peu près tout ce qu’ils veulent aux Wizards et Hornets, étant donné la faible ambition de ces équipes.

Ne pas forcer les choses

Mais c’est une situation que Risacher connaît bien, puisqu’il l’a vécue avec la JL Bourg, quatrième de Betclic Élite et finaliste de l’EuroCup la saison dernière. Il n’a pas connu d’équipe de bas de classement depuis bien longtemps. Et en tant que compétiteur, il préfère cela, comme il l’a expliqué dans un entretien à First Team, après une modeste prestation en NBA Cup (2 points à 1/8 aux tirs) en début de semaine :

« Le Rookie de l’année est toujours dans un coin de ma tête. Ce titre représente quelque chose pour moi. Mais en tant que compétiteur, on veut être le meilleur, on veut tout bien faire. À l’image de la saison dernière en France, j’ai envie de me concentrer sur les bonnes choses. C’est-à-dire gagner des matchs, le projet collectif. Au final, de mon expérience que j’ai pu avoir en France, c’est en faisant ce genre de choses que j’ai pu être récompensé individuellement. Que ce soit la sélection All-Star ou le Meilleur jeune de Betclic Élite. C’est avec cette mentalité de vouloir gagner des matchs et d’aider l’équipe à être compétitive que la chance m’a souri individuellement. Je sais que c’est la bonne attitude à avoir. Ça m’a réussi l’année dernière, et j’essaye de m’en nourrir pour le futur de ma carrière. »

Le n°1 de Draft français est dans la course au Rookie de l’année, mais n’en est pas le favori. La NBA le classe en 5e position de son dernier “Rookie ladder”, un classement dominé par l’arrière des Sixers Jared McCain (16e choix de Draft), qui dépasse lui les 15 points de moyenne. Sauf que celui-ci vient de se blesser au genou et va passer par la case opération. Le deuxième favori Stephon Castle a pris la tête des sondages. Risacher va devoir passer la vitesse supérieure s’il veut rattraper le coéquipier de Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) aux Spurs. Mais comme il l’a dit, cela n’est pas son objectif. À noter aussi les progrès de son collègue Alexandre Sarr. Actuel 7e du Rookie ladder, le n°2 de Draft tricolore est de plus en plus à l’aise et productif offensivement.