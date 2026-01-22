Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Paul Djobet devient un tube de l’hiver : le Lillois passe encore la barre des 20 points en NCAA

NCAA - Malgré la défaite d’Omaha, Paul Djobet a livré une nouvelle performance de haut niveau face à South Dakota, confirmant son statut de leader offensif des Mavericks en NCAA.
|
00h00
Résumé
Écouter
Paul Djobet devient un tube de l’hiver : le Lillois passe encore la barre des 20 points en NCAA

Encore méconnu en France, Paul Djobet est en train de se révéler à Omaha en NCAA

Crédit photo : © Craig Strobeck-Imagn Images

Battu de peu par les Coyotes de South Dakota (64-68), les Omaha Mavericks ont pu compter sur un Paul Djobet (1,98 m, 20 ans) une nouvelle fois très productif. Autorisé seulement en décembre à jouer pour sa nouvelle université suite à un transfert tardif, l’arrière/ailier français est en train de s’imposer comme la référence offensive de son équipe.

Paul Djobet au-dessus du lot

Dans une rencontre globalement compliquée pour Omaha, Paul Djobet a surnagé. En seulement 28 minutes, le Lillois a compilé 22 points à 9/18 aux tirs (mais 0/3 à 3-points), 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 28 minutes. Une ligne statistique impressionnante, mais insuffisante pour faire basculer le match en faveur des siens, tant ses coéquipiers sont restés discrets.

Il s’agit déjà du troisième match consécutif à plus de 20 points pour l’ailier, et du cinquième en seulement huit rencontres cette saison, preuve de sa régularité et de son importance dans le système des Mavericks.

South Dakota porté par un trio offensif

En face, les South Dakota Coyotes ont pu s’appuyer sur un trio offensif intenable. Jordan Crawford a terminé meilleur marqueur avec 27 points et 5 rebonds, bien accompagné par Cameron Fens (16 points, 6 rebonds) et Uzziah Buntyn (17 points, 4 rebonds). Une force collective qui a fini par faire la différence dans le money-time.

L’adresse longue distance, talon d’Achille d’Omaha

La clé du match se situe aussi derrière l’arc. Les Mavericks ont vécu une soirée cauchemardesque à longue distance, avec un terrible 1/19 à 3-points, contre 8/24 pour South Dakota. Une contre-performance majeure pour Omaha, qui tourne pourtant habituellement à 35,7 % derrière l’arc cette saison.

Un rôle de leader confirmé cette saison

Sur l’exercice en cours, Omaha affiche un bilan de 9 victoires pour 12 défaites, avec seulement deux victoires en six matches en Summit League. Classés cinquièmes de leur conférence, les Mavericks s’appuient clairement sur Paul Djobet pour rester compétitifs.

Depuis son arrivée, l’ancien joueur du Mans et de Lille est le moteur de l’équipe : 19,3 points, 5,9 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,1 interception de moyenne en 28 minutes. Il est à la fois le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur de l’équipe, devant Lance Waddles (14,4 points, 5,5 rebonds) et Tony Osburn (14,2 points, 3,3 passes).

Un prochain rendez-vous important

Omaha tentera de se relancer dès le 24 janvier avec la réception des Kangaroos d’UMKC, un nouveau test en conférence. Une chose est sûre : avec un Paul-Mathis Djobet dans une telle forme, les Mavericks peuvent nourrir de réelles ambitions malgré un contexte collectif encore fragile.

NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h0020 mois après son dernier match, Karl-David Nkounkou a refait surface en NM1
ELITE 2
00h00Coup dur pour Quimper : l’exemplaire Lucas Thévenard absent quinze jours
Betclic Élite
00h00Deux retours, mais un forfait et deux incertitudes : le Limoges CSP encore décimé contre Strasbourg ?
Roman Domon monte en puissance en NCAA
NCAA
00h00Roman Domon signe encore une grosse performance, mais Murray State cède pour la première fois de la saison en MVC
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France
EuroCup Féminine
00h00« Essaye d’abord de jouer avant de réclamer de l’argent, espèce de touriste » : le combat de cette joueuse française qui court après son salaire en EuroCup
Killian Tillie et Malaga sont imprenables en BCL
Basketball Champions League
00h0014e victoire consécutive : Malaga et Killian Tillie intouchables en BCL
Encore méconnu en France, Paul Djobet est en train de se révéler à Omaha en NCAA
NCAA
00h00Paul Djobet devient un tube de l’hiver : le Lillois passe encore la barre des 20 points en NCAA
Capitaine en l'absence de Wilfried Yeguete, TaShawn Thomas a pris son rôle à coeur
Basketball Champions League
00h00« Ils jouent d’une manière incroyable » ; Le Mans version Antoine Mathieu réussit un énorme coup en Turquie
Nando De Colo a vite retrouvé ses marques chez le Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00« Des joueurs comme ça, ça n’existe plus aujourd’hui » : Jasikevicius dithyrambique sur Nando De Colo
1 / 0
Livenews NBA
Il pariait notamment sur le fait que Porter, alors aux Toronto Raptors, et Rozier, alors aux Charlotte Hornets, quitteraient certains matchs prématurément.
NBA
00h00Timothy McCormack condamné à 2 ans de prison dans le scandale des paris NBA
En 2023, Claxton avait fait des commentaires particulièrement audacieux concernant les confrontations avec les Knicks.
NBA
00h00Nic Claxton parodié par les Knicks après ses déclarations de 2023
La relation s'est particulièrement dégradée après l'échange de Russell Westbrook en juillet 2021.
NBA
00h00Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers
Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal.
NBA
00h00Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif
Jaylen Brown a été l'artisan principal de ce succès, compilant 30 points et menant l'attaque des Celtics avec autorité.
NBA
00h00Celtics-Pacers : Jaylen Brown brille avec 30 points dans une victoire dominante
Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives pour les Hawks.
NBA
00h00Jalen Johnson mène Atlanta à la victoire face à Memphis avec 32 points et 15 rebonds
Shai Gilgeous-Alexander a livré l'une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs.
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee
La défense de Cleveland a forcé Charlotte à des pertes de balle inhabituelles et des tirs précipités.
NBA
00h00Cleveland s’impose face à Charlotte après un début de match parfait
Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs.
NBA
00h00Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire
NBA
00h00ITW Nicolas Batum : « Aujourd’hui, 80% de mon jeu c’est mon cerveau »
1 / 0