Paul Djobet devient un tube de l’hiver : le Lillois passe encore la barre des 20 points en NCAA

Battu de peu par les Coyotes de South Dakota (64-68), les Omaha Mavericks ont pu compter sur un Paul Djobet (1,98 m, 20 ans) une nouvelle fois très productif. Autorisé seulement en décembre à jouer pour sa nouvelle université suite à un transfert tardif, l’arrière/ailier français est en train de s’imposer comme la référence offensive de son équipe.

Paul Djobet au-dessus du lot

Dans une rencontre globalement compliquée pour Omaha, Paul Djobet a surnagé. En seulement 28 minutes, le Lillois a compilé 22 points à 9/18 aux tirs (mais 0/3 à 3-points), 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 28 minutes. Une ligne statistique impressionnante, mais insuffisante pour faire basculer le match en faveur des siens, tant ses coéquipiers sont restés discrets.

Il s’agit déjà du troisième match consécutif à plus de 20 points pour l’ailier, et du cinquième en seulement huit rencontres cette saison, preuve de sa régularité et de son importance dans le système des Mavericks.

🇫🇷 Paul Djobet

(2004 | 6’7” Junior Guard | 7’1” Wingspan | Omaha Mavericks – NCAA, Summit League) Paul Djobet once again carried a major offensive load for Omaha in Summit League play, delivering a strong scoring and rebounding performance despite a narrow 68–64 road loss to… pic.twitter.com/5u6BEhKbAH — Scouting lab (@scouting_lab) January 22, 2026

South Dakota porté par un trio offensif

En face, les South Dakota Coyotes ont pu s’appuyer sur un trio offensif intenable. Jordan Crawford a terminé meilleur marqueur avec 27 points et 5 rebonds, bien accompagné par Cameron Fens (16 points, 6 rebonds) et Uzziah Buntyn (17 points, 4 rebonds). Une force collective qui a fini par faire la différence dans le money-time.

L’adresse longue distance, talon d’Achille d’Omaha

La clé du match se situe aussi derrière l’arc. Les Mavericks ont vécu une soirée cauchemardesque à longue distance, avec un terrible 1/19 à 3-points, contre 8/24 pour South Dakota. Une contre-performance majeure pour Omaha, qui tourne pourtant habituellement à 35,7 % derrière l’arc cette saison.

Un rôle de leader confirmé cette saison

Sur l’exercice en cours, Omaha affiche un bilan de 9 victoires pour 12 défaites, avec seulement deux victoires en six matches en Summit League. Classés cinquièmes de leur conférence, les Mavericks s’appuient clairement sur Paul Djobet pour rester compétitifs.

Depuis son arrivée, l’ancien joueur du Mans et de Lille est le moteur de l’équipe : 19,3 points, 5,9 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,1 interception de moyenne en 28 minutes. Il est à la fois le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur de l’équipe, devant Lance Waddles (14,4 points, 5,5 rebonds) et Tony Osburn (14,2 points, 3,3 passes).

Un prochain rendez-vous important

Omaha tentera de se relancer dès le 24 janvier avec la réception des Kangaroos d’UMKC, un nouveau test en conférence. Une chose est sûre : avec un Paul-Mathis Djobet dans une telle forme, les Mavericks peuvent nourrir de réelles ambitions malgré un contexte collectif encore fragile.