NCAA

Paul-Mathis Djobet signe son record de points en NCAA avec Omaha

NCAA - Paul Djobet a réalisé sa meilleure performance offensive de la saison en NCAA. Le Français a porté les Mavericks d’Omaha vers la victoire face à Oral Roberts, confirmant son statut de leader offensif pour sa saison junior.
00h00
Paul-Mathis Djobet signe son record de points en NCAA avec Omaha

Paul Djobet réalise un très gros début de saison avec Omaha

Crédit photo : © Craig Strobeck-Imagn Images

Paul-Mathis Djobet continue de monter en puissance sur les parquets universitaires américains. Le natif de Lille a livré une prestation de référence le 18 janvier, établissant son record de points en NCAA. Une performance majeure qui permet aux Mavericks d’Omaha de renouer avec la victoire et qui illustre parfaitement le rôle central pris par le Français depuis son arrivé dans l’équipe.

Un succès important pour Omaha

Les Mavericks d’Omaha se sont imposés 73-62 face aux Eagles d’Oral Roberts Golden, mettant fin à une courte série négative après une défaite frustrante contre les North Dakota State Bison (76-78). Ce succès permet à Omaha de stabiliser son bilan et de s’appuyer sur un collectif désormais clairement articulé autour de son ailier français.

Paul Djobet en grande forme

Auteur de son record de points cette saison, Paul-Mathis Djobet a livré une prestation complète. En 31 minutes, il a compilé 25 points, 7 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception, avec une efficacité remarquable : 7/13 à 2-points et 3/4 derrière l’arc.

Il s’agit non seulement de son record de points cette saison, mais aussi de son record en carrière universitaire. C’est également la quatrième fois de l’exercice qu’il dépasse la barre des 20 unités, preuve de sa régularité offensive.

Au-delà du scoring, Paul Djobet avait déjà montré l’étendue de sa palette le 9 janvier face aux Fighting Hawks de North Dakota, avec un double-double marquant (18 points et 12 rebonds en 32 minutes) lors d’une victoire 90-79.

Un parcours NCAA marqué par la patience

Cette saison est la troisième de Paul-Mathis Djobet en NCAA, après deux années passées sous le maillot des Hurricanes de Miami. Son arrivée à Omaha s’est toutefois accompagnée d’un contretemps administratif. En raison d’un changement de faculté tardif, il n’a pu disputer son premier match de la saison qu’à partir du 21 décembre 2025, le rendant éligible avec plusieurs semaines de retard.

Depuis, le Lillois a rapidement rattrapé le temps perdu et s’est imposé comme l’homme fort de l’effectif.

Des statistiques de leader

Sur les sept rencontres disputées cette saison, Paul-Mathis Djobet affiche des moyennes très solides : 18,9 points, 5,7 rebonds, 2,1 passes décisives et 1 interception en 29 minutes de jeu. Il est à la fois le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur de son équipe.

Il est notamment épaulé par Lance Waddles (15 points, 5 rebonds, 2,5 passes) et Tony Osburn (14,6 points, 2,3 rebonds, 3,1 passes), dans une équipe d’Omaha qui présente un bilan de 9 victoires pour 11 défaites (5e de la division Summit League).

Une saison junior référence

Pour sa saison junior, Paul-Mathis Djobet bénéficie d’un volume de responsabilités nettement supérieur. Le staff d’Omaha lui confie les clés offensives, et le Français répond présent avec des performances solides et constantes. Une dynamique encourageante pour la suite de la saison, alors que le Lillois continue de s’affirmer comme l’un des Français les plus en vue en NCAA cette année.

Prochain test contre South Dakota

Le prochain adversaire qui se dresse sur leur chemin sont les Coyotes de South Dakota (3e de la Summit League) le 21 janvier. Une victoire qui pourrait confirmer son statut et faire des Mavericks un candidat sérieux au top 3 de leur division.

