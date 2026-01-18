Recherche
À l’étranger

Renathan Ona Embo poursuit son tour du monde, au Mexique

Sans club depuis la fin de saison dernière, bouclée avec le statut de deuxième meilleur marqueur du championnat portugais mais une relégation en deuxième division, Renathan Ona Embo s'est engagé au Mexique.
00h00
Renathan Ona Embo poursuit son tour du monde, au Mexique

Renathan Ona Embo a joué en NCAA, en Serbie, en France, en Hongrie, au Portugal… et bientôt au Mexique

Crédit photo : Olivier Fusy

Depuis son départ de Roanne, lors de l’été 2023, Renathan Ona Embo (27 ans) a dû apprendre la patience. En 2023/24, il n’a trouvé preneur que le 26 février, en Hongrie. L’an dernier, ce fut le 24 janvier, au Portugal. Et cette année, un peu plus tôt donc…

Flamboyant la saison dernière avec Povoa, deuxième meilleur marqueur du championnat portugais (21,2 points à 44%, 3,3 rebonds et 2,8 passes décisives), mais sans réussir à éviter la relégation de son ex-club en deuxième division, l’ancien meneur de la Chorale va cette fois s’exiler un peu plus loin.

Le club mexicain des Mexico City Angels a annoncé son arrivée cette semaine. Formé entre Marne-la-Vallée et la NCAA, le Francilien va donc découvrir un cinquième championnat professionnel, lui qui avait démarré sa carrière professionnelle en Serbie.

Pensionnaire de la CIBACOPA, une ligue mexicaine qui se déroule de mars à juin, sa nouvelle équipe a été créée en 2023. Et elle s’est de suite implantée dans le paysage avec deux apparitions en demi-finales pour ses deux premières saisons. Avant de passer un nouveau cap avec Ray Ona Embo aux manettes ?

Commentaires

psyus66
@bebasket : "avec le statut de deuxième meilleur marqueur du championnat mexicain mais une relégation en deuxième division," Dans l'article, l'année dernière c'était Portugal, pas Mexique !! Relisez vous !!!!
philau56
Il devrait affronter un ex de ProA. L’ancien intérieur de Nanterre Talib Zanna a signé il y a quelques jours à Venados de Mazatlan me semble-t-il
derniermot
Un des jeunes Français les plus frts de sa generation avant de se perdre comme son frere Carl avant lui avec des choix de carriere delirants. Si c'est juste pour faire du tourisme, y a d'autres métiers. Si c'est pour le basket, c'est un gachis inccomensurable d'autant qu'il y a meme pas l'argument financier
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
