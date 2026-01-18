Renathan Ona Embo poursuit son tour du monde, au Mexique

Depuis son départ de Roanne, lors de l’été 2023, Renathan Ona Embo (27 ans) a dû apprendre la patience. En 2023/24, il n’a trouvé preneur que le 26 février, en Hongrie. L’an dernier, ce fut le 24 janvier, au Portugal. Et cette année, un peu plus tôt donc…

Flamboyant la saison dernière avec Povoa, deuxième meilleur marqueur du championnat portugais (21,2 points à 44%, 3,3 rebonds et 2,8 passes décisives), mais sans réussir à éviter la relégation de son ex-club en deuxième division, l’ancien meneur de la Chorale va cette fois s’exiler un peu plus loin.

Le club mexicain des Mexico City Angels a annoncé son arrivée cette semaine. Formé entre Marne-la-Vallée et la NCAA, le Francilien va donc découvrir un cinquième championnat professionnel, lui qui avait démarré sa carrière professionnelle en Serbie.

Pensionnaire de la CIBACOPA, une ligue mexicaine qui se déroule de mars à juin, sa nouvelle équipe a été créée en 2023. Et elle s’est de suite implantée dans le paysage avec deux apparitions en demi-finales pour ses deux premières saisons. Avant de passer un nouveau cap avec Ray Ona Embo aux manettes ?