À l’étranger

Samir Mekdad retourne en Algérie

Algérie - Samir Mekdad renforce le MC Alger. À 39 ans, l’ancien international algérien, passé par de nombreux clubs français entre la Nationale 1 et la Pro B, effectue son retour en Algérie après une carrière majoritairement construite en France.
00h00
Samir Mekdad retourne en Algérie

À 39 ans, Samir Mekdad fait son retour en Algérie

Crédit photo : FIBA

Samir Mekdad (1,88 m, 39 ans) retrouve l’Algérie. Libre depuis le début de saison, le meneur/arrière s’est engagé avec le MC Alger, apportant son vécu et son leadership à la formation algéroise sur la scène nationale.

Un long parcours en France, entre NM1 et Pro B


Natif de Montfermeil (Seine-Saint-Denis), Samir Mekdad a passé l’essentiel de sa carrière en France. Il a porté les couleurs de plusieurs clubs bien connus du paysage hexagonal évoluant principalement entre la Nationale 1 et la Pro B avec Le Havre, Brest, Sorgues, Challans, La Rochelle, Rueil, Berck, Evreux, Rouen, Chartres ou encore Toulouse où il évoluait dernièrement durant les 3 dernières saisons.

Photo_Basketball_Player-Samir Mekdad.jpg
Samir MEKDAD
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 39 ans (12/10/1986)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
11,9
#65
REB
5
#51
PD
3,1
#70

Un retour en Algérie

Ce n’est pas une première pour l’ancien international algérien. En 2014/2015, il avait déjà rejoint l’US Sétif, avec laquelle il s’était illustré en terminant MVP des finales de playoffs durant le championnat arabe des clubs. Plus récemment, il avait également porté les couleurs du WO Boufarik en 2021. Avec le MC Alger, le « Bombardier » fait donc le choix d’un nouveau défi en Algérie. Mouloudia est actuellement 7e avec 11 victoires pour 8 défaites au classement de la Super-division algérienne. Prochain match le 27 janvier contre Setif, son ancien club.

Encore productif la saison passée en NM1

La saison dernière, Samir Mekdad évoluait à Toulouse en Nationale 1. Malgré un passage écourté en raison de circonstances médicales nécessitant une attention particulière, il a disputé 9 rencontres pour des moyennes solides de 11,9 points, 5 rebonds et 3,1 passes décisives en 32 minutes de jeu. Des statistiques qui témoignent de sa capacité à encore peser sur le jeu, malgré les années, et qui expliquent l’intérêt du MC Alger pour son profil.

derniermot
Logique vu que c'est un pur Francilien que sa carriere soit majoritairement en France :-)
lefree74
39 piges deja!!!, bordel ca nous rajeunis pas!!!! chapeau d avoir encore le coffre a 40 balais pour enfiler les 3pts, bon vent samir!!!
