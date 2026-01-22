Une belle promotion pour Curtis Larousse en Espagne

Déjà passé par la troisième division italienne en 2021/22, Curtis Larousse (1,99 m, 26 ans) a repris son expatriation en 2024, à l’issue d’une dernière saison à 12 points de moyenne en NM2 avec l’US Laval en 2023/24. Parti en Irlande, il a ensuite débarqué en Espagne l’été dernier.

Très rapidement dominant en quatrième division avec Xiria, où il a tourné en double-double (14,2 points à 51%, 10,9 rebonds et 1,6 passe décisive pour 18,2 d’évaluation), l’intérieur originaire d’Alfortville a obtenu une belle promotion : un ticket vers la troisième division, avec sa signature à Bisbal, actuel onzième de la Conférence Est de Segunda FEB.

Curtis Larousse @curtislarousse (1,99m – 1999) 🇫🇷 és el nou fitxatge del Sol Gironès @bisbalbasquet per la #2aFEB 2025-26. 💪🏽 Curtis, provinent del @BasketXiria de tercera feb, on ha promitjat 14,2 punts i 10,9 rebots aquesta temporada,… pic.twitter.com/GGfZtFFkt2 — Bisbal Bàsquet //*// (@bisbalbasquet) January 21, 2026

Venu au basket sur le tard, en U15 à Maisons-Alfort, Curtis Larousse a notamment disputé 27 matchs de Pro B avec Lille, club avec lequel il a également été sacré champion de France NM3. Il a aussi passé deux saisons en NM1, avec Orchies et Andrézieux-Bouthéon.