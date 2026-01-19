Recherche
3x3

3×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés

3X3 - Les Équipes de France 3x3 jeunes connaissent désormais leurs entraîneurs. La Fédération Française de Basket a officialisé les staffs qui accompagneront les différentes sélections féminines et masculines sur une saison dense, rythmée par la Nations League, les Women's Series, les Jeux Méditerranéens et les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
00h00
Résumé
Écouter
3×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés

Charles-Henri Bronchard est à la tête des U21 Masculins

Crédit photo : JA Vichy / Alain Cheneviere

Les entraîneurs des Équipes de France 3×3 jeunes ont été dévoilés par la Fédération Française de Basket-Ball. Une liste validée par le Bureau Fédéral, à l’issue d’un travail conjoint mené par Alain Contensoux, Directeur Technique National, Jacques Commères, Directeur de la Performance et des Équipes de France, et Yann Julien, Directeur Adjoint de la Performance et des Équipes de France en charge du 3×3. Ces nominations structurent la saison 2026 des collectifs jeunes, avec de nombreux rendez-vous internationaux au programme.

Des staffs identifiés sur chaque catégorie féminine

Chez les féminines, la FFBB a choisi de s’appuyer sur des profils issus du terrain et du développement territorial.

L’Équipe de France U25 féminines sera dirigée par Charlène Collette, CTS Auvergne-Rhône-Alpes. Elle accompagnera le groupe engagé sur le circuit des Women’s Series, étalé de mai à septembre, véritable référence mondiale du 3×3 féminin.

En U23 féminines, la responsabilité a été confiée à Lucie Battaglia, conseillère technique dans le Bas-Rhin. Cette catégorie reste stratégique dans la transition vers le haut niveau senior en 3×3.

Pour les U21 féminines, Marine Souverain, en poste à l’ESBVA-LM, prendra les rênes de la sélection.

Une filière masculine tournée vers les grandes échéances internationales

Côté masculin, les enjeux compétitifs sont tout aussi élevés.

Anthony Christophe, en poste à Monaco, est à la tête de l’Équipe de France U23 masculins. Son groupe sera engagé sur plusieurs fronts majeurs : la Nations League, les Jeux Méditerranéens organisés à Tarente du 28 août au 2 septembre, ainsi que la Coupe du Monde U23, sous réserve de qualification, programmée du 15 au 19 septembre à Wuhan.

L’Équipe de France U21 masculins sera quant à elle dirigée par Charles-Henri Bronchard, directeur du centre de formation de la JA Vichy, avec un calendrier centré sur la Nations League.

Chez les plus jeunes, Anthony Ployez, CTS dans les Deux-Sèvres, a été choisi pour encadrer l’Équipe de France U19 masculins, tandis que Joffrey Sabard, CTS Pays de la Loire, prendra en charge les U18 masculins. Ces derniers disputeront les Jeux Olympiques de la Jeunesse, prévus du 6 au 9 novembre au Sénégal à Dakar, une échéance majeure pour la visibilité du 3×3 français à l’échelle mondiale.

Une continuité dans la structuration du 3×3 français

Avec ces nominations, la FFBB poursuit sa stratégie de structuration du 3×3 autour de cadres identifiés, issus à la fois du réseau fédéral et du monde professionnel. La multiplication des compétitions internationales confirme la montée en puissance du 3×3 chez les jeunes, désormais pleinement intégré au projet de performance tricolore.

