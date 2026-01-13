Aix-Maurienne entendu en appel après sa défaite sur tapis vert à Quimper

L’ »affaire Aix-Maurienne » approche enfin de son terme. Le club savoyard était entendu ce mardi 13 janvier par la chambre d’appel de la Fédération française de basket. Cet appel fait suite au retrait de sa victoire à Quimper sur tapis prononcé en première instance par la Commission Juridique de Discipline et des Règlements (CJDR) de la Fédé, le jeudi 4 décembre dernier.

Pour rappel, la commission avait tranché en faveur d’une perte par pénalité pour Aix-Maurienne suite à la participation de Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 21 ans) au match à Quimper, comptant pour la 3e journée d’ELITE 2. Or, le jeune meneur qui venait d’être prêté par Blois, avait déjà joué cette journée de championnat avec l’ADA. Un double engagement sur une même journée qui est formellement interdit dans le règlement de la LNB, avec son article 218.

Verdict ce mardi pour une peine allégée ?

Dans ce cas de figure, le règlement prévoit que l’équipe adverse récupère la victoire du match avec un score modifié en 0-0, mais aussi une pénalité au goal-average futur de l’équipe fautive en cas d’égalité au classement. Aix-Maurienne avait alors renvoyé l’affaire en appel, pour une étude ce mardi 13 janvier.

Comme nous le rappelions dans nos articles précédents, les appels permettent parfois des issues « plus positives » aux clubs fautifs. En 2015, la CJDR avait d’abord donné match gagné à Cholet après une irrégularité de Limoges, avant que la chambre d’appel de la FFBB ne réforme partiellement la décision et n’attribue finalement la victoire à aucun des deux clubs. Si Quimper attend encore de savoir s’il peut compter cette victoire dans son bilan, rien n’est finalement assuré qu’elle sera à son actif à la mi-janvier. Verdict dans les prochaines heures.