Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »

NBA - Après avoir marqué 22 points en 22 minutes face aux Bucks (victoire 119-101) avec des highlights tous plus absurdes les uns que les autres, Victor Wembanyama a été adoubé par son vis-à-vis du soir, le double MVP Giannis Antetokounmpo.
|
00h00
Résumé
Écouter
Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »

Wemby « new look » face à Antetokounmpo

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Nouvelle démonstration de force de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) et des San Antonio Spurs (2e de l’Ouest). De retour d’un road-trip qui s’est conclu par deux défaites à Minneapolis puis Oklahoma City, la franchise texane a retrouvé son Frost Bank Center et ses fans dévoués. Et ces deux dernières défaites ont provoqué des changements mentaux et… physiques chez certains joueurs.

C’est ainsi que Wembanyama – en compagnie de Keldon Johnson – a décidé de se raser le crâne, pour démarrer de la meilleure des manières la deuxième partie de la saison. « J’ai senti qu’on devait se “lock in” et faire ça, parce qu’on venait de perdre quelques matchs. » Et cette première de Wemby version “moine shaolin” est une réussite.

Démonstration face aux Bucks

Opposé aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo et Myles Turner (11e de l’Est), le pivot français a trouvé la solution, comme souvent. Face à cette raquette très physique, il s’est justement écarté et a pu montrer ses progrès à 3-points. Avec 5 réussites sur ses 6 tentatives, il a donné mal à la tête à la défense des Bucks, qui ne trouvaient pas de solutions. Il faut dire que tout semblait lui réussir. Comme le montre cet improbable 3-points marqué en se retournant avec 3 secondes au chronomètre. Il a aussi réussi des pull-ups lointains, dont un quelques secondes après un contre terrifiant à deux mains.

– Journée 16012026

En bref, l’Alien a refait marcher la machine à highlights. Il a marqué 22 points à 7/12 aux tirs (dont 5/6 à 3-points), 10 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres. Le tout en seulement… 22 minutes. Il n’a pas joué pendant deux quart-temps, d’abord à cause d’un coup reçu au genou en première période, puis parce que l’écart était trop large dans le quatrième. Ses Spurs se sont imposés 119-101, mais ont compté jusqu’à… 39 points d’avance, roulant sur des Bucks totalement désemparés. Leur leader Giannis Antetokounmpo a fait les louanges de son vis-à-vis français du soir, qu’il voit bientôt devenir « indéfendable. »

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
22
PTS
10
REB
1
PDE
Logo NBA
SAS
119 101
MIL

Giannis Antetokounmpo dithyrambique

« C’est clairement un bien meilleur joueur qu’à son arrivée en NBA. Pas seulement depuis sa première année, mais même par rapport à la dernière fois qu’on l’a joué, je le trouve bien meilleur. Quelque chose que j’ai noté, c’est qu’il prenait 9 à 10 tirs à 3-points l’année dernière. Et cette année il est plutôt à 4 ou 5. Ça veut dire qu’il choisit mieux ses tirs, qu’il facilite plus le jeu pour ses coéquipiers, et qu’il se rapproche du panier.

Il va davantage dans la raquette, et vu qu’il fait 2,24 m, il est quasiment indéfendable. Le seul moyen de défendre un joueur comme ça, c’est d’être physique, de le sortir de sa zone de confort. Mais plus il va s’améliorer et gagner en maturité, il se connaîtra mieux, et il aura toujours une réponse à tout ce qu’on lui oppose. »

Une observation juste, puisque Wembanyama prend deux fois moins de tirs à 3-points que la saison précédente (4,2 contre 8,8 de moyenne). La différence est flagrante depuis leur dernière affrontement, qui date de janvier 2025 : le Français avait alors tenté 11 tirs primés. Le Grec, double MVP en 2019 et 2020, se reconnaît dans sa trajectoire. Notamment dans son développement physique et sa compréhension de ses forces et faiblesses. Interrogé par les journalistes dans le vestiaire, il a retracé ses premières années en NBA, et voit beaucoup de points communs avec son collègue européen. Il le tient en très haute estime, et anticipe un potentiel sans-limites pour lui, le comparant aux plus grands de cette ligue.

« J’ai pu parler avec lui un peu à la fin du match. Pour moi, tant qu’il reste en bonne santé, il représente le futur de cette ligue. Il est sans limites. Victor veut apprendre, et c’est la mentalité qu’il faut avoir. Quand il aura atteint son niveau final, ça sera un cauchemar à défendre. J’espère que je serai à la retraite à ce moment-là.

Même si en tant que compétiteur, j’aimerais pouvoir affronter sa forme finale avant que je sois trop vieux. Pour pouvoir mettre dans mon CV que j’ai joué contre Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Nikola Jokic et Wemby. Quand je serai avec mes enfants sur le canapé, je pourrai leur dire que j’ai joué contre ce gars »

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
Adam Atamna est le meilleur marqueur chez les U21 cette saison en Betclic ELITE, avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Les 10 meilleurs jeunes de la phase aller de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Bruno Caboclo n'a plus joué depuis l'AmeriCup, avec le Brésil en septembre 2025
EuroLeague
00h00Un ancien joueur du Limoges CSP rejoint le club de Dubaï
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Nelly Joseph fait partie d'un cercle très fermé d'intérieurs très efficaces
Betclic ELITE
00h00Nelly Jr Joseph dans un cercle très fermé des intérieurs en Betclic ELITE
La finale de la Leaders Cup ELITE 2 sera également diffusée, le dimanche 22 février
Leaders Cup
00h00Où regarder la Leaders Cup 2026 ?
EuroCup Féminine
00h00Nell Angloma brille encore et le BLMA met un pied en quart de finale de l’EuroCup
EuroLeague
00h00Boudée par les GM de l’EuroLeague, l’AS Monaco réagit avec une sixième victoire consécutive, à Paris
EuroCup Féminine
00h00Une pigiste pour Romane Bernies à Lattes-Montpellier
Adam Atamna a marqué 13 points en 24 minutes mardi contre Boulazac
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Les 13 points d’Adam Atamna (ASVEL) contre Boulazac
1 / 0
Livenews NBA
Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points - son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts
NBA
00h00Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami
Le Thunder s'est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
NBA
00h00Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Jimmy Butler a terminé meilleur marqueur du match avec 32 unités
NBA
00h00Les Warriors dominent les Knicks privés de Jalen Brunson (126-113)
Le sniper a terminé la soirée avec six paniers à 3-points réussis
NBA
00h00Klay Thompson entre dans l’histoire NBA lors de la victoire des Mavericks contre le Jazz
Paolo Banchero termine la rencontre avec 26 points et 13 rebonds
NBA
00h00Memphis s’incline face à Orlando lors du premier match NBA à Berlin
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
© Kirby Lee-Imagn Images
NBA
00h00Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers
L'ailier de 1,98 m et 22 ans ne pouvait pas être transféré avant jeudi en raison des termes de son contrat.
NBA
00h00Jonathan Kuminga demande officiellement son transfert des Warriors
1 / 0