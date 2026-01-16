Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »

Nouvelle démonstration de force de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) et des San Antonio Spurs (2e de l’Ouest). De retour d’un road-trip qui s’est conclu par deux défaites à Minneapolis puis Oklahoma City, la franchise texane a retrouvé son Frost Bank Center et ses fans dévoués. Et ces deux dernières défaites ont provoqué des changements mentaux et… physiques chez certains joueurs.

C’est ainsi que Wembanyama – en compagnie de Keldon Johnson – a décidé de se raser le crâne, pour démarrer de la meilleure des manières la deuxième partie de la saison. « J’ai senti qu’on devait se “lock in” et faire ça, parce qu’on venait de perdre quelques matchs. » Et cette première de Wemby version “moine shaolin” est une réussite.

Wemby on going bald: "I have been having this in the back of my head for a little bit and the fact that (Keldon) wanted to do it as well was just convinc me. I felt like we had to lock in real quick because we had been losing a little bit" pic.twitter.com/fP5RZXfhre — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) January 16, 2026

Démonstration face aux Bucks

Opposé aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo et Myles Turner (11e de l’Est), le pivot français a trouvé la solution, comme souvent. Face à cette raquette très physique, il s’est justement écarté et a pu montrer ses progrès à 3-points. Avec 5 réussites sur ses 6 tentatives, il a donné mal à la tête à la défense des Bucks, qui ne trouvaient pas de solutions. Il faut dire que tout semblait lui réussir. Comme le montre cet improbable 3-points marqué en se retournant avec 3 secondes au chronomètre. Il a aussi réussi des pull-ups lointains, dont un quelques secondes après un contre terrifiant à deux mains.

BALD WEMBY FADEAWAY THREE 😭🔥 5 THREES AND COUNTING VS. BUCKS 👽 pic.twitter.com/cttqtQgRxt — SportsCenter (@SportsCenter) January 16, 2026

En bref, l’Alien a refait marcher la machine à highlights. Il a marqué 22 points à 7/12 aux tirs (dont 5/6 à 3-points), 10 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres. Le tout en seulement… 22 minutes. Il n’a pas joué pendant deux quart-temps, d’abord à cause d’un coup reçu au genou en première période, puis parce que l’écart était trop large dans le quatrième. Ses Spurs se sont imposés 119-101, mais ont compté jusqu’à… 39 points d’avance, roulant sur des Bucks totalement désemparés. Leur leader Giannis Antetokounmpo a fait les louanges de son vis-à-vis français du soir, qu’il voit bientôt devenir « indéfendable. »

WHAT A SEQUENCE FROM VICTOR WEMBANYAMA — Block & the three. 🔥🔥 pic.twitter.com/g2nzRTQgxT — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 16, 2026

Giannis Antetokounmpo dithyrambique

« C’est clairement un bien meilleur joueur qu’à son arrivée en NBA. Pas seulement depuis sa première année, mais même par rapport à la dernière fois qu’on l’a joué, je le trouve bien meilleur. Quelque chose que j’ai noté, c’est qu’il prenait 9 à 10 tirs à 3-points l’année dernière. Et cette année il est plutôt à 4 ou 5. Ça veut dire qu’il choisit mieux ses tirs, qu’il facilite plus le jeu pour ses coéquipiers, et qu’il se rapproche du panier. Il va davantage dans la raquette, et vu qu’il fait 2,24 m, il est quasiment indéfendable. Le seul moyen de défendre un joueur comme ça, c’est d’être physique, de le sortir de sa zone de confort. Mais plus il va s’améliorer et gagner en maturité, il se connaîtra mieux, et il aura toujours une réponse à tout ce qu’on lui oppose. »

Une observation juste, puisque Wembanyama prend deux fois moins de tirs à 3-points que la saison précédente (4,2 contre 8,8 de moyenne). La différence est flagrante depuis leur dernière affrontement, qui date de janvier 2025 : le Français avait alors tenté 11 tirs primés. Le Grec, double MVP en 2019 et 2020, se reconnaît dans sa trajectoire. Notamment dans son développement physique et sa compréhension de ses forces et faiblesses. Interrogé par les journalistes dans le vestiaire, il a retracé ses premières années en NBA, et voit beaucoup de points communs avec son collègue européen. Il le tient en très haute estime, et anticipe un potentiel sans-limites pour lui, le comparant aux plus grands de cette ligue.