Après une absence de près de quatre mois, Aundre Hyatt (1,98 m, 25 ans) a enfin retrouvé les parquets avec le SLUC Nancy. Ce samedi 18 avril, lors de la large victoire face au Le Portel (95-50), le poste 4 américain a disputé 15 minutes, pour un apport mesuré mais encourageant (8 points et 3 rebonds). Un retour attendu, qui pourrait bien redistribuer les cartes dans l’effectif nancéien.

Une reprise progressive mais déjà impactante

Absent depuis le 22 novembre en raison d’une blessure au genou gauche, Aundre Hyatt a effectué une reprise sans précipitation. Utilisé avec parcimonie par son coach Sylvain Lautié, l’ancien joueur de Malines a montré qu’il pouvait rapidement redevenir une option crédible dans la rotation.

Son activité des deux côtés du terrain et sa capacité à écarter le jeu ont immédiatement sauté aux yeux dans un match largement maîtrisé par Nancy. Une première pierre dans son retour à la compétition, après de longues semaines d’arrêt qui avaient stoppé sa montée en puissance.

« Cela va peut-être permettre d’ouvrir la concurrence… »

Au-delà de la performance individuelle, ce retour pourrait avoir des conséquences directes sur la hiérarchie interne. Dans des propos relayés par L’Est Républicain, Sylvain Lautié a laissé entendre que la concurrence allait s’intensifier : « Cela va peut-être permettre d’ouvrir la concurrence… »

Un message qui n’est pas anodin. D’autant plus que, dans le même temps, Markis McDuffie (2,03 m, 28 ans) n’a pas été aligné sur cette rencontre. L’ailier-fort américain, jusque-là décevant dans son rendement, pourrait voir son temps de jeu menacé par le retour en forme d’Hyatt.

PROFIL JOUEUR Markis MCDUFFIE Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 28 ans (06/09/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,9 #138 REB 2,6 #127 PD 1,4 #118

Une blessure qui avait freiné son élan

Cette réapparition met fin à une longue période d’incertitude pour le joueur de 25 ans. Touché au genou gauche contre Le Mans en novembre, Aundre Hyatt avait été annoncé absent pour « de très longues semaines » par le club. Un coup d’arrêt brutal alors qu’il tournait à 8,1 points avec une excellente adresse extérieure (47 % à 3-points) et commençait à trouver son rythme.

Son retour intervient donc à un moment clé de la saison, où Nancy cherche à enchaîner les victoires pour se qualifier pour le play-in.

Nancy gagne, et récupère une arme supplémentaire

Au-delà du cas individuel, cette victoire écrasante contre Le Portel confirme la bonne dynamique du SLUC. Et avec le retour d’Hyatt, le staff dispose désormais d’une solution supplémentaire pour densifier son secteur intérieur et son spacing.

Reste désormais à voir comment Sylvain Lautié gérera cette nouvelle concurrence, et si Aundre Hyatt pourra rapidement retrouver son meilleur niveau. Une chose est sûre : à Nancy, les cartes sont en train d’être redistribuées pour les dernières semaines de la saison régulière.