À l’étranger

Brice Dessert : le rempart de l’Anadolu Efes a sorti les barbelés

Turquie - Porté par un Brice Dessert impérial (record égalé de 5 contres en 27 minutes), l'Anadolu Efes a frôlé la correctionnelle contre la lanterne rouge Büyükçekmece (85-87). Ce succès sur le fil permet tout de même aux Stambouliotes de valider leur ticket pour la Coupe de Turquie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Brice Dessert : le rempart de l’Anadolu Efes a sorti les barbelés

Brice Dessert a sorti les barbelés.

Crédit photo : EuroLeague

En plus des snipers de l’Efes, c’est un mur français qui a dicté sa loi. Dans un match où l’Anadolu est passé de l’euphorie au cauchemar sur le parquet de Büyükçekmece (85-87), Brice Dessert (2,12 m, 22 ans) a été l’homme de l’ombre indispensable défensivement permettant de sécuriser la qualification pour la Coupe de Turquie.

Le record de contres égalé : Dessert ferme la boutique

Alors que l’Anadolu perdait pied, Brice Dessert a sorti les barbelés. Avec 5 contres infligés aux attaquants de Büyükçekmece, le Français a égalé son record personnel de la saison.

Omniprésent pendant 27 minutes (son deuxième plus gros temps de jeu cette année), l’international tricolore a compensé les lacunes défensives de son équipe par une protection de cercle de haut vol. S’il termine avec 7 points à 3/3 à 2 points et 2 rebonds, c’est bien son impact dissuasif qui a permis de contenir la révolte de la lanterne rouge. À l’opposé, son compatriote Rodrigue Beaubois (1,88 m, 37 ans) a vécu une soirée plus courte avec 3 points en 6 minutes.

PROFIL JOUEUR
Brice DESSERT
Poste(s): Pivot
Taille: 212 cm
Âge: 22 ans (25/03/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi
PTS
9,1
#79
REB
3,4
#69
PD
0,6
#172

Un ticket pour la Coupe de Turquie validé dans la douleur

Ce succès, bien que laborieux, est capital. À l’issue de cette première moitié de saison, l’Anadolu Efes valide officiellement sa place parmi les huit meilleures équipes du pays pour disputer la Coupe de Turquie (l’équivalent de la Leaders Cup ou Copa del Rey). Le club rejoint le cercle prestigieux des qualifiés :

Fenerbahçe, Beşiktaş, Bahçeşehir, Turk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Esenler Erokspor et Tofas.

De +16 au précipice : le hold-up évité de justesse

Tout avait pourtant commencé. L’Andolu Efes pensait avoir plié l’affaire dès le premier quart (31-18). Mais le relâchement fut quasi fatal. Büyükçekmece, dominateur au rebond (40 à 32), a égalisé au troisième quart-temps, mais l’excellent pourcentage à 3-points de l’Anadolu Efes (56,52 %) ​​a assuré la victoire dans le dernier quart-temps porté par un Jordan Loyd des grands soirs.

C’est toutefois la récente recrue de la ligne arrière, Saben Lee (1,88 m, 26 ans), qui a inscrit le 3-points décisif à un peu plus de 30 secondes de la fin.

L’Europe en ligne de mire

Place à l’EuroLeague maintenant avec un match contre Baskonia, le 15 janvier. L’objectif de cette rencontre sera de mettre fin à une mauvaise série de 5 revers de suite sur la scène européenne.

Turquie
Turquie
