EuroLeague

« C’est fantastique qu’il prenne confiance » : après un long creux en EuroLeague, Neal Sako sort de sa boîte contre Paris !

Alors qu'il n'avait plus réussi deux tirs en un même match EuroLeague depuis début décembre, Neal Sako a été le facteur X de la victoire de Valence contre Paris mardi soir (98-84).
00h00
« C’est fantastique qu’il prenne confiance » : après un long creux en EuroLeague, Neal Sako sort de sa boîte contre Paris !

Ici contre Baskonia en Liga Endesa, Neal Sako a écœuré la raquette parisienne sur un court passage

Crédit photo : acb Photo / Aitor Bouzo

Après un début de saison très encourageant en EuroLeague, marqué par deux sorties à 14 puis 11 points lors des 3e et 4e journée, Neal Sako n’avait plus dépassé la barre des 6 points depuis (3,8 points et 3 rebonds de moyenne en EuroLeague).

Cela faisait même six semaines qu’il n’avait pas terminé un match avec deux tirs réussis à son compteur personnel… Alors autant dire que le pivot français ne figurait peut-être pas sur le scouting report du Paris Basketball mardi pour le déplacement à Valence.

LIRE AUSSI

En l’occurrence, il fallait bien se méfier de lui. Car l’ancien intérieur de l’ASVEL a sorti une excellente prestation, lors de la belle victoire du VBC (98-84), qui permet au club espagnol de rester accroché aux premières places du classement.

Presque en double-double en 13 minutes de moyenne 

En 12 minutes et 40 secondes, l’international tricolore a frôlé le double-double avec 12 points à 6/9, 9 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre pour 17 d’évaluation (voire 20 avec les critères FIBA, sans ses trois fautes).

Neal SAKO
Neal SAKO
12
PTS
9
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
VAL
98 84
PAR

Surtout, Neal Sako a su y ajouter tout ce qui ne se voit pas dans une feuille de statistiques, à commencer par sa défense sur pick and roll. De quoi lui valoir un excellent +/- sur son rapide passage sur le terrain : +25 !

 

« Le plus important, c’est qu’il a le bon état d’esprit »

« C’est fantastique qu’il prenne confiance, mais tous les joueurs auront leur moment durant la saison », a applaudi son entraîneur Pedro Martinez, tout en restant mesuré. « Il a fait un bon match et c’est parfait, mais n’attendons pas qu’il le fasse chaque jour ni qu’il soit un joueur décisif. Le plus important, c’est qu’il a le bon état d’esprit. » 

Pas tout à fait son record offensif en EuroLeague, ni à l’évaluation (18 contre Barcelone lors de la 3e journée). Mais peut-être bien sa prestation la plus complète de la saison, à même de lui redonner beaucoup de confiance ?

Neal Sako
Neal Sako
Commentaires

lefree74
grosse perte pour l ASVEL l'an passée, avec BV ils auraient formé une belle doublette
thebigbt
Il manque à Villeurbanne son contre face à Vittoria dans les derniere seconde du match...
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
