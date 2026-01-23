Recherche
Betclic ELITE

Dans l’impasse à Paris, Ismaël Bako retourne en Russie

EuroLeague - Ismaël Bako quitte le Paris Basketball. L'international belge n'était plus utilisé par le club champion de France en titre. Il retourne en Russie, en s'engageant pour le Zénith Saint-Pétersbourg.
00h00
Résumé
Dans l’impasse à Paris, Ismaël Bako retourne en Russie

Francesco Tabellini ne comptait plus sur Ismaël Bako

Crédit photo : Julie Dumélié

Arrivé avec un pedigree européen solide, Ismaël Bako (2,08 m, 30 ans) quitte déjà le Paris Basketball. L’international belge, passé auparavant par Louvain, Anvers, l’ASVEL, Manresa, la Virtus Bologne ou encore l’UNICS Kazan, n’a pas réussi à s’installer durablement dans la rotation cette saison. Au point de s’en aller à la mi-saison, alors qu’il n’a plus joué en compétition depuis plus d’un mois.

C’est au Zenith St Petersbourg que l’ancien joueur de l’ASVEL va poursuivre son parcours. En VTB League, la ligue russe (et des pays alliés de la Russie), il verra ses responsabilités augmenter derrière Andrey Martyuk. Dans un championnat qu’il connaît bien (avec son passage à Kazan), il débarque en renfort à Saint-Petersbourg qui affiche actuellement un bilan de 14 victoires pour 8 défaites (4e de VTB League). Il remplace Noah Vonleh.

Un rôle limité dans la rotation parisienne

Sur le plan statistique, la contribution d’Ismaël Bako à la saison de Paris a été très réduite. En EuroLeague, il a tourné à 2,6 points, 1,9 rebond et 0,7 contre en 9 minutes de moyenne, sur neuf rencontres disputées. En Betclic ELITE, son temps de jeu est à peine plus conséquent, avec 12 minutes de moyenne pour 4,8 points et 3,8 rebonds en dix matchs.

Pourtant, le pivot belge a montré par séquences qu’il pouvait apporter. Le 19 octobre face à Dijon, il avait signé une prestation solide avec 9 points et 9 rebonds en seulement 13 minutes lors de la victoire 97-92. En EuroLeague également, il s’était illustré contre le Virtus Bologne le 9 octobre (6 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 interception en 14 minutes), dans un succès parisien 90-79. Des coups d’éclat restés sans lendemain.

Paris en difficulté sur la scène européenne

Collectivement, le Paris Basketball traverse une période délicate en EuroLeague. Le club de la capitale pointe à la 17e place avec un bilan de 7 victoires pour 16 défaites, à égalité avec le Partizan Belgrade, dernier du classement. Une situation compliquée malgré les performances individuelles de Nadir Hifi (19,3 points, 3,7 passes), Justin Robinson (14,6 points, 4,4 passes) et Jared Rhoden (12,1 points), que des extérieurs.

À l’inverse, sur la scène nationale, Paris continue d’exister dans le haut de tableau. Troisièmes de Betclic ELITE avec un bilan de 12 victoires pour 4 défaites, les Parisiens sont à égalité avec Nanterre 92, deuxièmes. Un contraste saisissant entre les deux compétitions.

Des discussions avec le PAOK ont échoué

Dans ce contexte, la possibilité d’un départ d’Ismaël Bako a été évoquée depuis plusieurs semaines. Le PAOK Salonique a discuté avec le club francilien mais cela ne s’est pas fait. Cela a pu en revanche se conclure avec le club appartenant à Gazprom.

Les responsabilités intérieures à Paris reposeront alors quasi exclusivement sur Mouhamed Faye et Allan Dokossi, avec des ajustements contraints, obligeant Enzo Shahrvin, Daulton Hommes, Léopold Cavalière ou Derek Willis à glisser ponctuellement au poste 5.

Une solution de dépannage plus qu’un réel choix structurel, qui illustre les limites actuelles de l’effectif parisien à l’intérieur.

Un tournant à venir pour le Paris Basket

Alors que la saison entre dans une phase décisive, la situation d’Ismaël Bako symbolise les interrogations du Paris Basketball : comment rester compétitif sur deux tableaux avec une rotation aussi contrainte à l’intérieur ? Le dossier du pivot belge pourrait bien être l’un des premiers mouvements majeurs de l’hiver parisien.

menzo93
Merci à lui pour son etat d'esprit et sa disponibilité envers les fans (toujours présents pour les photos avec les enfants et les dédicaces). Excellente continuation Ismael !
benjam
Je croyais que Sharhvin était plutôt un 5, je le vois mal s'écarter pour apporter du spacing et il est surtout dissuasif au contre et efficace près du cercle... Que c'est dur pour Paris de jouer sur deux tableaux avec "seulement" 6 intérieurs et 3 pivots... Pas sûr que toutes les équipes du top 8 aient 9 intérieurs pour autant...
