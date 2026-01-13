Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Recherche joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipes nationales

La sélection slovène conserve et prolonge son sélectionneur Aleksandar Sekulic

Slovénie - Malgré un EuroBasket 2025 marqué par des tensions et une élimination frustrante, Aleksander Sekulić a officiellement prolongé son contrat à la tête de la "Motjim" pour deux années supplémentaires, jusqu'à la fin de 2027.
|
00h00
Résumé
Écouter
La sélection slovène conserve et prolonge son sélectionneur Aleksandar Sekulic

Sekulic lors de l’Euro 2025

Crédit photo : Julie Dumélié

Le mariage entre Aleksander Sekulic et la sélection slovène se poursuit. En poste depuis novembre 2020, le technicien de 47 ans va poursuivre son aventure jusqu’à la fin de l’année 2027. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la Fédération slovène ce mardi 13 janvier, qui a mis fin aux spéculations. Son nouveau mandat comprendra donc la Coupe du monde 2027 au Qatar, mais pas encore d’éventuels Jeux Olympiques en 2028, qui nécessiteront un nouveau renouvellement.

Décision unanime

Lors de sa première réunion de l’année, la Fédération a voté “unanimement” cette décision, selon leur communiqué. Ce sera le quatrième mandat de Sekulic. Le natif de Ljubjana a été nommé en 2020, avec la pression d’arriver trois ans après le fameux titre de l’EuroBasket 2017 sous la houlette d’Igor Kokoskov. Il avait réussi à accrocher les demi-finales des Jeux Olympiques de Tokyo, lors desquelles ils ont perdu contre la France. Mais pas de médaille en terminant quatrièmes, ce qui reste une place historique pour un petit pays comme la Slovénie.

Depuis, la route de Sekulic n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Son équipe a terminé 6e de l’EuroBasket 2022, 7e de la Coupe du monde 2023, et à nouveau 7e de l’EuroBasket 2025, éliminée par les futurs champions allemands.

LIRE AUSSI

«  Nous sommes conscients des zones d’amélioration »

Sekulic reste le seul entraîneur slovène à avoir dirigé l’équipe dans les trois compétitions majeures (Jeux Olympiques, Coupe du Monde, EuroBasket). Sa présence qui va dépasser les 7 ans sera la plus longue de l’histoire de la sélection, loin devant les 4 ans d’Ales Pipan (2004-08). « J’accepte cette décision avec beaucoup de respect et de responsabilité » a-t-il exprimé dans un communiqué. « Ensemble, nous avons franchi des caps importants, mais nous sommes aussi conscients des zones d’amélioration et de ce qu’il faut faire pour atteindre la nouvelle étape. Notre objectif est clair : construire une équipe nationale compétitive, stable et unie qui représente bien la Slovénie et son caractère, sa discipline et sa fierté. »

La Fédération privilégie donc la stabilité alors que le cycle Luka Doncic entre dans sa phase de maturité absolue. Le joueur des Lakers, qui n’a pas encore 27 ans, n’est techniquement pas encore dans son “prime”, et aller chercher d’autres titres internationaux est forcément dans ses objectifs. Il pourrait même convaincre son coéquipier à L.A Jaxson Hayes d’une naturalisation, qui est dans les rumeurs depuis quelques mois.

Doncic et Sekulic entretiennent une relation de confiance, qui était primordiale dans la décision. Reste que le technicien slovène a aussi un rôle d’entraîneur du Zénit Saint-Petersburg, actuellement 3e de la VTB League, qu’il gère depuis 2025. La Fédération a toutefois estimé que cette double casquette n’était pas un frein.

Slovénie
Slovénie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
EuroLeague
00h00Fabien Causeur annonce sa retraite : chapeau à l’une des carrières les plus surprenantes de l’histoire du basket français
Équipes nationales
00h00La sélection slovène conserve et prolonge son sélectionneur Aleksandar Sekulic
À l’étranger
00h00Après la BCL avec Mersin, Ben Bentil s’envole pour… Taiwan
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
EuroLeague
00h00Énorme coup dur au Fenerbahçe, qui perd une recrue star sur blessure dix jours après son arrivée…
Sertac Sanli à l'époque sous les couleurs du club voisin du Fenerbahçe
EuroCup
00h00Avant d’affronter Bourg, Besiktas engage un vainqueur de l’EuroLeague
EuroLeague
00h00Vers un revirement de situation pour l’ASVEL en EuroLeague ?
La Boulangère Wonderligue
00h00Après Landerneau et Chartres, Angel Baker rejoint le Liban
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne entendu en appel après sa défaite sur tapis vert à Quimper
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi élu meilleur jeune de la phase aller de Betclic ELITE
1 / 0
Livenews NBA
L'impact de Bickerstaff se ressent dans l'identité combative que reflète désormais l'équipe
NBA
00h00J.B. Bickerstaff favori pour le titre d’Entraîneur de l’Année NBA 2025-2026
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
Le Thunder a une occasion en or de redorer son blason à domicile
NBA
00h00Thunder vs Spurs : OKC cherche sa revanche après trois défaites consécutives
Markkanen a porté son équipe en première mi-temps avec 16 points inscrits
NBA
00h00Le Jazz surprend Cleveland avec une victoire impressionnante 123-112
LeBron James a terminé avec 22 points mais a manqué ses cinq tentatives à 3-points
NBA
00h00Les Lakers battus par les Kings : un différentiel historique à 3-points
Pascal Siakam a brillé avec 21 points, 8 rebonds et 6 passes décisives
NBA
00h00Pascal Siakam offre une victoire cruciale aux Pacers face aux Celtics
Moussa Diabate a réalisé un gros double-double pour ses retrouvailles avec les Clippers
NBA
00h00Moussa Diabaté en gros double-double face à Nicolas Batum, Nolan Traoré égalise son record de passes
Flagg impérial face aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Cooper Flagg brille avec 27 points dans la victoire des Mavericks contre Brooklyn
Gobert face à Wembanyama lors de Minnesota - San Antonio
NBA
00h00Rudy Gobert suspendu un match par la NBA après sa faute flagrante sur Victor Wembanyama
La relation de Kuminga avec les Warriors s'est détériorée
NBA
00h00Jonathan Kuminga vers les Lakers ? Les Warriors cherchent à s’en séparer
1 / 0