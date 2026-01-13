La sélection slovène conserve et prolonge son sélectionneur Aleksandar Sekulic

Le mariage entre Aleksander Sekulic et la sélection slovène se poursuit. En poste depuis novembre 2020, le technicien de 47 ans va poursuivre son aventure jusqu’à la fin de l’année 2027. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la Fédération slovène ce mardi 13 janvier, qui a mis fin aux spéculations. Son nouveau mandat comprendra donc la Coupe du monde 2027 au Qatar, mais pas encore d’éventuels Jeux Olympiques en 2028, qui nécessiteront un nouveau renouvellement.

Décision unanime

Lors de sa première réunion de l’année, la Fédération a voté “unanimement” cette décision, selon leur communiqué. Ce sera le quatrième mandat de Sekulic. Le natif de Ljubjana a été nommé en 2020, avec la pression d’arriver trois ans après le fameux titre de l’EuroBasket 2017 sous la houlette d’Igor Kokoskov. Il avait réussi à accrocher les demi-finales des Jeux Olympiques de Tokyo, lors desquelles ils ont perdu contre la France. Mais pas de médaille en terminant quatrièmes, ce qui reste une place historique pour un petit pays comme la Slovénie.

Depuis, la route de Sekulic n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Son équipe a terminé 6e de l’EuroBasket 2022, 7e de la Coupe du monde 2023, et à nouveau 7e de l’EuroBasket 2025, éliminée par les futurs champions allemands.

« Nous sommes conscients des zones d’amélioration »

Sekulic reste le seul entraîneur slovène à avoir dirigé l’équipe dans les trois compétitions majeures (Jeux Olympiques, Coupe du Monde, EuroBasket). Sa présence qui va dépasser les 7 ans sera la plus longue de l’histoire de la sélection, loin devant les 4 ans d’Ales Pipan (2004-08). « J’accepte cette décision avec beaucoup de respect et de responsabilité » a-t-il exprimé dans un communiqué. « Ensemble, nous avons franchi des caps importants, mais nous sommes aussi conscients des zones d’amélioration et de ce qu’il faut faire pour atteindre la nouvelle étape. Notre objectif est clair : construire une équipe nationale compétitive, stable et unie qui représente bien la Slovénie et son caractère, sa discipline et sa fierté. »

La Fédération privilégie donc la stabilité alors que le cycle Luka Doncic entre dans sa phase de maturité absolue. Le joueur des Lakers, qui n’a pas encore 27 ans, n’est techniquement pas encore dans son “prime”, et aller chercher d’autres titres internationaux est forcément dans ses objectifs. Il pourrait même convaincre son coéquipier à L.A Jaxson Hayes d’une naturalisation, qui est dans les rumeurs depuis quelques mois.

Doncic et Sekulic entretiennent une relation de confiance, qui était primordiale dans la décision. Reste que le technicien slovène a aussi un rôle d’entraîneur du Zénit Saint-Petersburg, actuellement 3e de la VTB League, qu’il gère depuis 2025. La Fédération a toutefois estimé que cette double casquette n’était pas un frein.