EuroLeague

Francisco flambe, Hoard assure : le Maccabi s’impose dans un thriller offensif contre le Zalgiris

EuroLeague - Sylvain Francisco a livré un énorme match malgré la défaite du Zalgiris Kaunas sur le parquet du Maccabi Tel Aviv (100-97). En face, Jaylen Hoard s'est montré solide et précieux dans une victoire israélienne au scénario haletant.
00h00
Résumé
Francisco flambe, Hoard assure : le Maccabi s’impose dans un thriller offensif contre le Zalgiris

Sylvain Francisco a été le meilleur marqueur du match, mais Jaylen Hoard et le Maccabi Tel Aviv s’imposent de justesse face au Zalgiris (100-97).

Crédit photo : EuroLeague

Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) a encore marqué les esprits en EuroLeague. Jeudi soir, dans une Menora Mivtachim Arena surchauffée de plus de 10 000 spectateurs, le meneur français a été le meilleur marqueur d’un match complètement débridé entre le Zalgiris Kaunas et le Maccabi Tel Aviv. Malgré son tir primé pour maintenir l’espoir jusqu’aux dernières secondes, le club lituanien a fini par s’incliner 100 à 97, au terme d’un véritable thriller offensif.

– Journée 22

Un match à très haute intensité offensive

La rencontre a démarré sur des bases élevées, les deux équipes se rendant coup pour coup dès les premières possessions. À la pause, le Maccabi avait pris un léger avantage (52-49), avant d’accélérer au retour des vestiaires. Plus agressifs et plus tranchants offensivement, les Israéliens ont creusé l’écart dans le troisième quart-temps.

Mais le Zalgiris n’a jamais lâché. Dans un money-time tendu, les Lituaniens sont revenus au contact, portés par l’adresse et la justesse de l’international tricolore. À sept secondes du terme, le Français a inscrit un tir à 3-points crucial pour ramener les siens à 99-97. Un lancer franc sur deux converti par Jimmy Clark a laissé une dernière chance au Zalgiris, mais une remise en jeu mal négociée par Azuolas Tubelis a scellé le sort de la rencontre.

Sylvain Francisco, leader offensif malgré la défaite

Dans cette rencontre à 197 points cumulés, Sylvain Francisco a dominé tous les marqueurs. Le joueur du Zalgiris Kaunas a compilé 22 points, 4 rebonds et 6 passes décisives, pour 25 d’évaluation en 29 minutes, la meilleure de la rencontre. Une performance complète qui confirme son importance majeure dans le dispositif lituanien, même si elle n’a pas suffi à éviter une deuxième défaite consécutive à l’extérieur.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
22
PTS
4
REB
6
PDE
Logo EuroLeague
MAC
100 97
ZAL

À ses côtés, Moses Wright a apporté un double-double (17 points et 11 rebonds), sans parvenir à faire basculer l’issue du match.

Jaylen Hoard, précieux dans le succès du Maccabi

Côté Maccabi Tel Aviv, la victoire collective permet de mettre fin à une série de trois défaites consécutives. Jimmy Clark, Roman Sorkin et T.J. Leaf ont terminé à 17 points chacun, tandis qu’Iffe Lundberg en a ajouté 13.

L’autre Français de la soirée, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans), a une nouvelle fois répondu présent. Solide dans l’impact et l’intensité, il a signé une ligne de stats complète avec 6 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres pour 15 d’évaluation en 26 minutes. Une contribution précieuse dans une rencontre où chaque possession a compté.

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
6
PTS
6
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
MAC
100 97
ZAL

Un succès important au classement

Grâce à cette victoire, Maccabi Tel Aviv reprend sa remontée en EuroLeague avec un bilan à 9 victoires pour 13 défaites (14e), après une période délicate. De son côté, le Zalgiris Kaunas est neuvième avec 12 victoires en 22 matchs. Le 20 janvier prochain, Kaunas retrouvera l’équipe française de Lyon-Villeurbanne, tandis que Jaylen Hoard et sa bande défieront l’Olympiakos.

