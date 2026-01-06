Hortense Limouzin lance son aventure à Toulouse par une grosse performance

Le Toulouse Métropole Basket a parfaitement démarré l’année 2026 en s’imposant à domicile face aux dernières vainqueurs de l’EuroCup, Villeneuve-d’Ascq (70-65). Cette victoire met fin à une série de 10 défaites qui durait depuis la première journée de championnat, début octobre.

Si la Portoricaine Trinity San Antonio a terminé meilleure marqueuse du match avec 18 points, dont 11 dans le premier quart-temps, c’est la meneuse Hortense Limouzin (1,65 m, 27 ans) qui a fait une première remarquée sous le maillot blanc et rose. A peine arrivée, l’internationale française de 3×3 a terminé avec 12 points, 6 rebonds et 8 passes décisives (sa meilleure performance depuis le 1er avril 2023) en 36 minutes. Après une semaine d’entraînement, l’internationale française de basket 3×3 a montré qu’elle s’était rapidement intégrée dans le dispositif de l’entraîneur Xavier Noguera.

Une joueuse d’expérience

Passée notamment par Basket Landes et Saint-Amand-les-Eaux, la médaillée d’or à la Coupe du monde et en Coupe d’Europe 3×3 2022, ne rejoint pas le TMB en tant que joker médical mais comme renfort pour la suite de la saison. Une signature à laquelle le technicien toulousain avait réagi dans La Dépêche du Midi :

« On avait des problématiques sur les postes arrières, sur la gestion des rythmes. L’opportunité de recruter une Française supplémentaire, ce qui est rare sur le marché, qui connaît bien la division, était à saisir. Hortense devrait amener de la régularité, de la qualité de passe, de la lecture et aussi une gestion différente des rythmes. Avec la volonté pour nous de continuer à développer un jeu défensif toujours plus agressif « .

Un maintien à aller chercher

Ce deuxième succès de la saison (contre 9 revers) laisse le TMB dans la course au maintien. Si Hortense Limouzin venait à répéter ce genre de performances, nul doute que le club de retour en première division au printemps 2025 serait en mesure de se maintenir.

Les Toulousaines enchaînent face à deux concurrents du bas de tableau. Elles se déplaceront ce mercredi 7 janvier sur le parquet de La Roche Vendée (4 victoires et 8 défaites) avant d’affronter l’ASVEL Féminin (4 victoires et 8 défaites) ce samedi 10 janvier à 20h.