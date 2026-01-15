Recherche
NCAA

Ilias Kamardine clutch dans une victoire de prestige d'Ole Miss après prolongation

NCAA - Ilias Kamardine s’est illustré dans une victoire marquante d’Ole Miss en NCAA, ce mercredi 14 janvier. Le Français a été l’un des hommes forts du succès des Rebels sur le parquet de Georgia, au bout du suspense et après prolongation.
00h00
Ilias Kamardine clutch dans une victoire de prestige d’Ole Miss après prolongation

Ilias Kamardine rentre dans le vif du sujet avec Ole Miss, avec les matches de la SEC

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

Ilias Kamardine a vécu une soirée référence ce week-end sur les parquets NCAA. Dans un match intense conclu en prolongation, Ole Miss a fait tomber Georgia (97-95), une performance de premier plan à laquelle le guard français a contribué, confirmant son statut de cadre au sein des Rebels.

Un exploit face à l’un des cadors de la NCAA

Les Rebels d’Ole Miss ont signé l’une des plus belles performances de leur saison en dominant les Bulldogs de Georgia (97-95 a.p.). Pourtant classée 97e au ranking général de la Division I (bilan de 9 victoires pour 7 défaites), l’équipe du Mississippi s’est offerte le n°23 du pays, Georgia, qui affichait jusque-là un impressionnant bilan de 14 victoires pour seulement 2 défaites.

Ole Miss devient ainsi la deuxième équipe à faire chuter Georgia cette saison, après les Tigers de Clemson, et enchaîne une deuxième victoire consécutive. Surtout, il s’agit de la première victoire des Rebels face à une équipe de leur conférence, la SEC.

Kamardine, au cœur du tempo des Rebels

Dans cette rencontre indécise jusqu’au bout, Ilias Kamardine a tenu un rôle central. Le Marseillais a compilé 13 points, 3 rebonds et 6 passes décisives, pesant dans l’organisation et la création offensive d’Ole Miss. Surtout, il a réussi un 3-points important à 1 minute de la fin du temps réglementaire pour permettre à Ole Miss de recoller à -1 (83-84) à 1 minute de la fin.

La victoire s’est finalement jouée au buzzer de la prolongation sur une claquette décisive de Patton Pinkins, au terme d’un scénario haletant qui restera comme l’un des temps forts de la saison des Rebels. L’autre Français d’Ole Miss, Kezza Giffa (1,84 m, 23 ans), a cumulé 11 points à 2/4 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 21 minutes.

Un parcours français avant l’aventure NCAA

Passé par le centre de formation de la JDA Dijon, Ilias Kamardine a ensuite évolué à Évreux puis à Vichy en ELITE 2, avant de revenir à Dijon en Betclic ELITE. Ses performances solides lors de la saison passée (8 points, 1,6 rebond et 1,9 passe) ont attiré l’attention du programme d’Ole Miss, qui a décidé de lui confier un rôle majeur dès sa première saison universitaire.

Des statistiques de leader cette saison

Sur l’ensemble de l’exercice, Kamardine affiche des moyennes complètes et régulières : 11,2 points, 3,4 rebonds, 4,1 passes décisives, 1,4 interception et 0,5 contre en 29 minutes sur 17 matchs disputés. Il est actuellement le troisième meilleur marqueur de l’équipe, mais surtout son meilleur passeur et meilleur intercepteur.

LIRE AUSSI

En début de saison, dans un match hors conférence, le champion d’Europe U20 2023 s’était illustré notamment contre les Memphis Tigers (victoire 83-77) le 12 novembre dernier avec 26 points, 4 rebonds et 4 passes, 1 interception et 1 contre en 35 minutes, son record de points cette saison.

Un rôle de pilier qu’il partage avec Malik Dia et AJ Storr, autres éléments clés de la rotation d’Ole Miss.

Ole Miss encore en quête de constance en SEC

Malgré ce succès de prestige, Ole Miss reste en difficulté dans sa conférence. Les Rebels occupent la 14e place sur 16 de la SEC, avec une seule victoire pour deux défaites face aux équipes de leur division.

La question demeure : Ole Miss parviendra-t-il à faire aussi bien, voire mieux, que la saison passée ? Pour rappel, les Rebels avaient signé le meilleur parcours de leur histoire en March Madness, s’arrêtant en Sweet Sixteen après une courte défaite contre Michigan State (70-73). Avant cela, ils avaient éliminé North Carolina (71-64) et Iowa State (91-78).

Un prochain test dès le 18 janvier

Les Rebels retrouveront très vite le parquet avec un nouveau choc face aux Bulldogs, ceux de Mississippi State, un derby de leur État qui aura lieu le 18 janvier prochain. Une nouvelle occasion pour Ilias Kamardine de confirmer son importance dans le projet d’Ole Miss.

