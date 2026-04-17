ITW Kenny Courset, étoile montante à Limoges : « J’ai envie de prouver que je suis capable d’apporter au niveau professionnel »
Betclic ELITE - De retour d'une expérience enrichissante à l'ANGT de Belgrade, le jeune arrière du Limoges CSP Kenny Courset s'affirme comme l'un des prospects les plus solides de sa génération. Entre ses premiers pas à Beaublanc et ses ambitions personnelles, il se confie sur son évolution et son attachement à la formation française.
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Résumé
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Kenny Courset intègre progressivement le groupe de Limoges.
Crédit photo : Quentin Berbey - Limoges CSP
Tout juste majeur, Kenny Courset (1,98 m, 18 ans) poursuit sa trajectoire vers les sommets. Sacré champion d’Europe U16 en 2024 avec les Bleuets, l’ancien pensionnaire des JSA Bordeaux a trouvé à Limoges le cadre idéal pour transformer son potentiel athlétique en une panoplie de joueur complet.
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