Javon Masters (1,83 m, 31 ans) en est à sa quatrième saison consécutive en ELITE 2, mais c’est sans doute celle qu’il préfère. À 31 ans, le meneur canado-jamaïcain de Roanne s’épanouit dans un environnement bienveillant, sous la houlette de T.J. Parker, et n’a jamais été aussi proche d’une montée en Betclic ELITE. À six journées de la fin de la saison régulière, les Roannais sont en pole position, et Javon Masters est un des grands artisans de cette belle saison.

Une progression chiffrée, un rôle de leader assumé

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Lors des douze premiers matchs de la saison, coachés par Thomas Andrieux, Javon Masters tournait à 11,2 points et 3,2 passes pour 12 d’évaluation en moyenne. Depuis l’arrivée de T.J. Parker sur le banc roannais, ces mêmes statistiques sont montées à 14,4 points et 3,5 passes pour 14 d’évaluation par match en saison régulière. Une progression sensible et humaine, mais surtout qualitative : le meneur est devenu décisif dans les fins de match, malgré un rôle de remplaçant assumé.

T.J. Parker son coach, ayant bien cerné son joueur, explique ce choix au Progrès : « Je l’ai fait sortir du banc pour avoir une vraie balance, dans le dynamisme, le scoring, le leadership. Javon est un affectif et le mental change tout, comme la confiance. »

PROFIL JOUEUR Javon MASTERS Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 31 ans (11/11/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 13,2 #21 REB 1,9 #189 PD 3,4 #34

« Débuter sur le banc a été difficile, mais j’ai compris pourquoi »

Accepter ce rôle n’a pas été immédiat. Javon Masters ne cache pas que la pilule a été dure à avaler, lui qui revendique un tempérament de compétiteur.

« Je dois avouer que j’ai eu un peu de mal à l’accepter. T.J. et moi en avons parlé plusieurs fois et j’ai compris son point de vue. Finalement, j’ai vu ça comme un point positif. Je ne vais pas mentir, au début, c’était difficile. Avec le recul, je comprends pourquoi TJ voulait ça et pourquoi on gagne. On est à six matchs de la montée », sourit le meneur.

Selon Javon Masters, T.J. Parker l’a considérablement aidé à s’affirmer, à gagner en agressivité et à endosser un rôle de leader, lui transmettant la confiance nécessaire pour être décisif en fin de match. Un dialogue permanent entre le coach et son joueur, emblématique du climat instauré à Roanne cette saison.

Au-delà du basket, un lien humain

Ce qui distingue la relation entre les deux hommes dépasse le cadre purement sportif.

« Il m’a vraiment aidé sur le plan humain. J’essaie de rester concentré sur le basket, mais je réalise aussi que le basket, c’est juste un sport, au final. Il se passe plein de choses dans nos vies et dans celles des autres qui peuvent nous affecter. Alors c’est vraiment important d’avoir ce contact humain et de pouvoir en parler.», confie Masters à nos confrères du Progrès.

Une philosophie collective qui imprègne tout le groupe rhodanien : peu importe le score, le meneur devenu leader offensif assure que la solidarité entre coéquipiers reste le fil conducteur de cette équipe roannaise. Une cohésion qui fait mouche, l’équipe de l’ancien coach de l’ASVEL a enregistré une série de 12 victoires consécutives, où Javon Masters a pu faire part de son sang-froid en étant clutch dans plusieurs money time.

« J’apprends tellement d’Antoine et de « Momo » »

La présence dans l’effectif des anciens joueurs de l’équipe de France, Antoine Diot et Adrien Moerman, est également une source d’apprentissage précieuse pour le vétéran de 31 ans.

« Être avec Antoine toute l’année, et « Momo » qui est arrivé ces dernières semaines, ça permet de voir comment ils travaillent, comment ils préparent chaque match. La confiance qu’ils m’apportent, à moi comme aux autres, est incroyable. J’ai tellement appris d’eux. C’est vraiment génial », raconte Masters.

Les deux vétérans peuvent lui faire part de leur expérience incroyable après avoir passé près de sept ans en EuroLeague ainsi que dans les meilleurs clubs de France et d’Europe.

La prochaine étape est programmée ce vendredi à 20h à la halle Vacheresse, avec la réception de Gries-Souffel, pour se rapprocher encore plus de la montée.