Roanne engage un meneur solide pour la saison 2025-2026

Javon Masters (1,83 m, 30 ans) est le nouveau chef d’orchestre de la Chorale de Roanne. Le meneur canado-jamaïcain a signé pour la saison 2025-2026 avec le club ligérien, qu’il rejoint fort d’une solide expérience en Pro B et de passages réussis dans plusieurs clubs français.

Un meneur d’expérience pour encadrer la Chorale

Depuis son arrivée en France en 2022, Javon Masters s’est affirmé comme une valeur sûre à la mène. Passé par La Rochelle, Pau-Lacq-Orthez puis Châlons-Reims, il a démontré des qualités constantes de leader et de scoreur. Lors de la saison 2024-2025, il compilait encore 12,6 points, 4 passes décisives et 2,9 rebonds en 38 matchs avec Champagne Basket.

Joueur au statut Cotonou, Javon Masters a été séduit par le projet de la Chorale et l’a fait savoir au coach Thomas Andrieux, comme ce dernier l’a expliqué : « Spécialiste du championnat depuis trois saisons, Javon a démontré une véritable détermination pour nous rejoindre. Il m’a convaincu par son volume de jeu dès son arrivée à La Rochelle. »

De l’université canadienne à la Pro B

Originaire de l’Ontario et passé par l’université du Nouveau-Brunswick, Javon Masters est devenu le meilleur scoreur de l’histoire du championnat universitaire canadien avec 2 407 points en 96 matchs. Après des débuts professionnels en Espagne puis une belle saison en Roumanie (16 points et 4 passes en moyenne en 2021-2022), il a pris la direction de la France, où il s’est imposé par son agressivité et son intensité. Costaud, fort sur les fixations-passes, il est en revanche moins réputé pour son tir extérieur (moins de 35% de réussite à 3-points en 2024-2025, sur un faible volume).

Son rôle à la Chorale sera d’apporter sa capacité à driver, son explosivité balle en main et son expérience du championnat, aux côtés d’Antoine Diot, Harvey Gauthier, Jahvon Blair et Matteo Legat.

PROFIL JOUEUR Javon MASTERS Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 30 ans (11/11/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 12,6 #33 REB 2,9 #124 PD 4 #21

L’envie de faire briller la Chorale

« Je suis ravi de rejoindre la Chorale Roanne Basket. J’ai un profond respect pour cette équipe et son staff. J’ai hâte d’y être et de m’atteler à atteindre nos objectifs pour la saison à venir », a confié Javon Masters, qui espère ramener la Chorale en Betclic ÉLITE.