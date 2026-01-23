Recherche
ELITE 2

Joshua Mballa de retour avec l'Élan Béarnais après deux mois d'absence

ELITE 2 - Absent depuis mi-novembre, Joshua Mballa fait son retour dans le groupe de l’Élan Béarnais pour le déplacement à Rouen, prévu le 23 janvier en ELITE 2.
00h00
Joshua Mballa de retour avec l’Élan Béarnais après deux mois d’absence

Joshua Mballa est de nouveau opérationnel pour l’Elan béarnais

Crédit photo : Cécile Thomas

Après de longues semaines passées à l’infirmerie, l’Élan Béarnais pourrait enfin revoir Joshua Mballa sur les parquets. L’intérieur de 26 ans, arrivé à Pau l’été dernier, est de nouveau opérationnel et a réintégré le groupe palois en vue du match face à Rouen.

PROFIL JOUEUR
Joshua MBALLA
Poste(s): Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 26 ans (29/07/1999)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
4,3
#201
REB
3,5
#91
PD
0
#245

Un retour très attendu mais encore encadré

Le natif de Detroit a vécu un début de saison particulièrement compliqué sur le plan physique. Touché au poignet dès l’été, Joshua Mballa a ensuite été stoppé net à partir du 14 novembre, lors de la défaite contre Poitiers, en raison d’une aponévrosite plantaire. Une blessure tenace qui l’a éloigné des terrains pendant plus de deux mois.

Son entraîneur, Mickaël Hay, reste néanmoins prudent quant à son utilisation immédiate :

« On verra si je le mets sur le parquet. Il devait normalement reprendre plus tôt, après la trêve mais bon on a observé jour après jour. En début de semaine, il a repris l’entraînement individuel, on va voir. C’est bien qu’il réintègre le groupe dans le déplacement, ça lui permet de revenir dans ce qu’il connait en terme de basket », a-t-il expliqué dans Sud Ouest.

Une infirmerie qui se vide progressivement

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là pour Pau. Le meneur Fabio Milanese (1,90 m, 22 ans), malade et absent lors de la dernière défaite contre Roanne (88-93), est également de retour. En revanche, Drew Thelwell reste indisponible, toujours touché par une déchirure aux ischio-jambiers.

Un parcours riche avant Pau

Passé par le centre de formation d’Orléans, Joshua Mballa a ensuite poursuivi son développement en NCAA, sous les couleurs de Texas Tech, Buffalo puis Ole Miss. Après un passage en Espagne à Palencia puis au Real Valladolid en deuxième division espagnole, il a fait le choix de revenir en France en s’engageant avec l’Élan Béarnais.

International français chez les jeunes, il a notamment été sélectionné en équipe de France lors de la Coupe du monde U17 en 2017 puis à l’Euro U18 en 2018.

Un impact encore limité cette saison

Arrivé à l’été 2025 à Pau, Joshua Mballa n’a disputé que quatre rencontres depuis le début de la saison. En 9 minutes de moyenne, il affiche 4,3 points, 3,5 rebonds et 0,8 contre. Il s’était néanmoins illustré le 7 novembre dernier face à Aix-Maurienne, avec 10 points et 9 rebonds en 18 minutes lors de la victoire paloise (91-82).

Pau dans le ventre mou de l’ELITE 2

Cette saison, Pau Lacq-Orthez occupe la 9e place d’ÉLITE 2 avec un bilan de 10 victoires pour 9 défaites, restant sur une série de trois revers consécutifs. L’équipe est principalement portée par Bastien Pinault (13,5 points), Bryce Nze (12,8 points et 8,5 rebonds) et Fabio Milanese (11,4 points).

Après une 4e place la saison dernière, les Palois évoluent cette année dans le ventre mou du championnat, avec toujours l’ambition affichée de retrouver la Betclic ÉLITE dans les saisons à venir. Le retour progressif de Joshua Mballa pourrait être un renfort précieux pour relancer la dynamique.

