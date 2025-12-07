Recherche
Féminines

Juste Jocyte rejoint à son tour le Project B, comme Janelle Salaün

L’ancienne grande talent de l’ASVEL, Juste Jocyte, va rejoindre le Project B. Après Janelle Salaün, c’est une autre joueuse au profil très attendu qui s’engage dans cette ligue privée appelée à bouleverser le basket féminin mondial.
|
00h00
Résumé
Écouter
Juste Jocyte rejoint à son tour le Project B, comme Janelle Salaün

Juste Jocyte ne sera plus en EuroLeague en 2026-2027

Crédit photo : FIBA

Juste Jocyte (1,84 m, 20 ans) continue de renforcer son statut de jeune star montante. L’internationale lituanienne passée par l’ASVEL, aujourd’hui brillante avec Gérone en Liga Femenina Endesa et en EuroLeague, a officialisé sa signature avec le Project B, tout comme Janelle Salaün avant elle.

Ce nouveau mouvement confirme l’attractivité de cette future ligue privée, qui ambitionne de réunir dès 2026 plusieurs des plus grands talents de la planète basket.

Juste Jocyte, un profil annoncé comme “young superstar” par le Project B

À seulement 20 ans, Juste Jocyte (1,84 m, 20 ans) affiche des statistiques très solides en ce début de saison :
– 13,7 points, 3,0 rebonds et 4,1 passes en Liga Femenina Endesa,
– 14,2 points, 3,3 rebonds et 4,3 passes en EuroLeague Féminine.

Dans la presse américaine, elle figure dans les profils ciblés par Alana Beard, la chef de file du Project B, pour représenter la nouvelle génération de joueuses au potentiel immense.

PROFIL JOUEUR
Juste JOCYTE
Poste(s): Ailier
Taille: 184 cm
Âge: 20 ans (19/11/2005)

Nationalités:

logo lit copie.jpg
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa
PTS
13,7
#14
REB
3
#84
PD
4,1
#11

Déjà sélectionnée n°5 de la Draft WNBA 2025 par les Golden State Valkyries, elle n’a pas encore fait ses débuts dans la ligue mais continue d’alimenter les projections autour de son avenir.

Une trajectoire déjà exceptionnelle malgré une grave blessure

Passée par le centre de formation de l’ASVEL dès 2019, elle était devenue à 14 ans la plus jeune joueuse de l’histoire à entrer en Ligue Féminine.

Après une blessure qui freine sa progression en 2023-2024, elle rebondit fortement la saison suivante en Boulangère Wonderligue et en EuroCoupe, avant d’obtenir son statut de top prospect WNBA.

Son excellente campagne avec la Lituanie au championnat d’Europe 2025, où elle est élue meilleure jeune du tournoi, a encore renforcé sa cote mondiale.

Project B, une ligue privée qui attire déjà les noms majeurs

À l’image de Janelle Salaün, Juste Jocyte rejoint une ligue dont la communication, l’ambition et les moyens financiers interrogent autant qu’ils fascinent.

Project B prévoit de lancer en novembre 2026 une ligue internationale en 5×5, organisée sous forme de tournois dans plusieurs continents, avec des salaires annoncés largement supérieurs à ceux de la WNBA.

Les signatures déjà enregistrées forment une liste impressionnante :

  • Nneka Ogwumike
  • Alyssa Thomas
  • Jonquel Jones
  • Jewell Loyd
  • Kamilla Cardoso
  • Li Meng
  • Sophie Cunningham
  • Janelle Salaün
  • et désormais Juste Jocyte

La volonté affichée est claire : combiner salaires très élevés, parts de la ligue et exposition mondiale.

LIRE AUSSI

Une décision qui pourrait peser dans l’évolution du basket féminin

Après Salaün, l’arrivée de Jocyte confirme que les jeunes talents européens jouent un rôle central dans la stratégie du Project B.

Alors que les négociations entre la WNBA et son syndicat de joueuses sont tendues, plusieurs stars choisissent cette alternative au calendrier international.

Reste à voir comment la ligue parviendra à engager le public, notamment aux États-Unis, comme l’a réussi Unrivaled avec son format télévisé et son identité forte.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
joraberanto
Leonie Fiebich a aussi rejoint cette longue liste de Project B.
