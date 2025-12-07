Juste Jocyte rejoint à son tour le Project B, comme Janelle Salaün

Juste Jocyte (1,84 m, 20 ans) continue de renforcer son statut de jeune star montante. L’internationale lituanienne passée par l’ASVEL, aujourd’hui brillante avec Gérone en Liga Femenina Endesa et en EuroLeague, a officialisé sa signature avec le Project B, tout comme Janelle Salaün avant elle.

Ce nouveau mouvement confirme l’attractivité de cette future ligue privée, qui ambitionne de réunir dès 2026 plusieurs des plus grands talents de la planète basket.

From elite performers to global stars, the voices who connect with the fans, and now the next generation of young talent – we are building the future with the best in the world. PLAYER. PARTNER. OWNER. Justė Jocytė Honored to become part of a truly global basketball venture… pic.twitter.com/EOUq1RjkQy — PROJECT B (@projectb_global) December 3, 2025

Juste Jocyte, un profil annoncé comme “young superstar” par le Project B

À seulement 20 ans, Juste Jocyte (1,84 m, 20 ans) affiche des statistiques très solides en ce début de saison :

– 13,7 points, 3,0 rebonds et 4,1 passes en Liga Femenina Endesa,

– 14,2 points, 3,3 rebonds et 4,3 passes en EuroLeague Féminine.

Dans la presse américaine, elle figure dans les profils ciblés par Alana Beard, la chef de file du Project B, pour représenter la nouvelle génération de joueuses au potentiel immense.

PROFIL JOUEUR Juste JOCYTE Poste(s): Ailier Taille: 184 cm Âge: 20 ans (19/11/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa PTS 13,7 #14 REB 3 #84 PD 4,1 #11

Déjà sélectionnée n°5 de la Draft WNBA 2025 par les Golden State Valkyries, elle n’a pas encore fait ses débuts dans la ligue mais continue d’alimenter les projections autour de son avenir.

Une trajectoire déjà exceptionnelle malgré une grave blessure

Passée par le centre de formation de l’ASVEL dès 2019, elle était devenue à 14 ans la plus jeune joueuse de l’histoire à entrer en Ligue Féminine.

Après une blessure qui freine sa progression en 2023-2024, elle rebondit fortement la saison suivante en Boulangère Wonderligue et en EuroCoupe, avant d’obtenir son statut de top prospect WNBA.

Son excellente campagne avec la Lituanie au championnat d’Europe 2025, où elle est élue meilleure jeune du tournoi, a encore renforcé sa cote mondiale.

Project B, une ligue privée qui attire déjà les noms majeurs

À l’image de Janelle Salaün, Juste Jocyte rejoint une ligue dont la communication, l’ambition et les moyens financiers interrogent autant qu’ils fascinent.

Project B prévoit de lancer en novembre 2026 une ligue internationale en 5×5, organisée sous forme de tournois dans plusieurs continents, avec des salaires annoncés largement supérieurs à ceux de la WNBA.

Les signatures déjà enregistrées forment une liste impressionnante :

Nneka Ogwumike

Alyssa Thomas

Jonquel Jones

Jewell Loyd

Kamilla Cardoso

Li Meng

Sophie Cunningham

Janelle Salaün

et désormais Juste Jocyte

La volonté affichée est claire : combiner salaires très élevés, parts de la ligue et exposition mondiale.

Une décision qui pourrait peser dans l’évolution du basket féminin

Après Salaün, l’arrivée de Jocyte confirme que les jeunes talents européens jouent un rôle central dans la stratégie du Project B.

Alors que les négociations entre la WNBA et son syndicat de joueuses sont tendues, plusieurs stars choisissent cette alternative au calendrier international.

Reste à voir comment la ligue parviendra à engager le public, notamment aux États-Unis, comme l’a réussi Unrivaled avec son format télévisé et son identité forte.