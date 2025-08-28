Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

La Bosnie-Herzégovine étrille Chypre, hôte de l’EuroBasket, pour son entrée en lice

EUROBASKET - La Bosnie-Herzégovine n’a pas tremblé pour son premier match de l’EuroBasket 2025 en écrasant Chypre, pays hôte et débutant dans la compétition.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Bosnie-Herzégovine étrille Chypre, hôte de l’EuroBasket, pour son entrée en lice

Jusuf Nurkic et les Bosniens ont étrillé les Chypriotes, hôtes de la compétition, pour leur entrée en lice à l’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

Pour sa grande première dans un EuroBasket, Chypre espérait créer l’événement devant son public. Mais la Bosnie-Herzégovine a très vite refroidi les ardeurs locales en s’imposant largement (91-64). L’écart était déjà conséquent à la pause (47-26), preuve de la supériorité des Bosniens sur le plan physique et technique.

– Groupe C

Le collectif bosnien a fait la différence d’entrée, bien emmené par ses cadres comme Jusuf Nurkic (2,13 m, 31 ans) et ses 18 points et 6 rebonds, mais aussi une adresse globale élevée collectivement (63% aux tirs dont 33% à 3-points). Chypre, malgré l’appui de ses supporters, a rapidement semblé dépassée par l’intensité et la maîtrise de son adversaire.

Jusuf NURKIC
Jusuf NURKIC
18
PTS
6
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
BIH
91 64
CHY

Chypre trop limité pour rivaliser

Si les Chypriotes ont montré de la volonté et signé quelques séquences intéressantes, leur manque d’expérience au plus haut niveau international s’est fait sentir. Le retard accumulé dans les deux premiers quarts-temps a rendu tout retour impossible.

Les hôtes devront rebondir rapidement pour espérer exister dans ce groupe relevé. La Bosnie, elle, lance parfaitement sa campagne et peut aborder la suite de la compétition avec confiance.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Les réactions après France – Belgique : « Le danger vient de partout »
Bilal Coulibaly a contré Ismaël Bako deux fois de suite, en détente sèche
EuroBasket
00h00« C’est insane ! » : Bilal Coulibaly impressionne pour son premier match à l’EuroBasket
Frédéric Fauthoux revient sur la première victoire française à l'Euro
EuroBasket
00h00ITW Frédéric Fauthoux : « Un match un peu bizarre, mais on a vu de belles choses »
EuroBasket
00h00La Bosnie-Herzégovine étrille Chypre, hôte de l’EuroBasket, pour son entrée en lice
EuroBasket
00h00Nouveauté : les Bleus démarrent tranquillement un EuroBasket (+28 contre la Belgique) !
L'ASVEL Féminin, ici à l'échauffement, a perdu 57-38 à Montbrison pour son premier match de préparation
LF2
00h00L’ASVEL tenue à 38 points et battue par un adversaire de deuxième division pour son premier match de prépa
Dee Bost Galatasaray 2022-23
À l’étranger
00h00Dee Bost poursuit son tour du monde du basket et signe au Brésil
NM1
00h00Maintenant en NM1, Fos-Provence fait revenir l’un de ses anciens joueurs de Betclic ÉLITE
EuroBasket
00h00Championne d’Europe en titre, l’Espagne chute d’entrée face à la Géorgie !
Roman Sorkin a dominé les débats à l'intérieur lors d'Israël - Islande
EuroBasket
00h00Israël, une première victoire à l’Euro à trois jours de défier les Bleus
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
1 / 0