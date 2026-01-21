Recherche
EuroLeague

Le Partizan Belgrade renoue (enfin) avec le succès en EuroLeague

EuroLeague - Le Partizan Belgrade a retrouvé le goût de la victoire en EuroLeague en dominant le Bayern Munich. Un succès précieux pour les Serbes, qui met fin à une longue série noire et relance un peu la dynamique dans une saison jusque-là très compliquée.
00h00
Isaac Bonga est allé trouver le succès pour son retour en Allemagne

Crédit photo : Partizan Belgrade

Le Partizan Belgrade avait besoin de ce succès. Englué dans le bas du classement de l’EuroLeague et frappé par de nombreuses blessures, le club serbe a enfin renoué avec la victoire en s’imposant face au Bayern Munich (67-63). Un succès arraché au terme d’un match accroché, mais qui fait un bien au moral avant d’attaquer une deuxième phase de saison déterminante.

Une entame idéale avant un long bras de fer

Le Partizan a frappé fort d’entrée. Très agressifs défensivement, les Serbes ont rapidement pris le large avec un premier quart-temps à sens unique (18-7). Mais le Bayern Munich s’est progressivement remis dans le match, profitant de quelques approximations offensives adverses pour recoller au score. À la pause, l’écart était minime (34-32).

La physionomie est restée identique au retour des vestiaires. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, jusqu’à une égalité parfaite à l’issue du troisième quart-temps (50-50). Dans un dernier acte sous haute tension, le Partizan a su garder la tête froide pour s’imposer 67-63, non sans frayeur après avoir concédé une interception suivie d’un tir à trois points à dix secondes de la fin ramenant les Allemands à -4.

Un collectif enfin au rendez-vous

Pour aller chercher ce succès, le Partizan Belgrade a pu s’appuyer sur un duo efficace. Cameron Payne (1,90 m, 31 ans) a montré la voie avec 16 points, 4 rebonds et 4 passes, bien épaulé par Sterling Brown (11 points, 3 rebonds).

Le banc a également joué un rôle déterminant. Nick Calathes a apporté sa maîtrise avec 8 points, 3 rebonds et 4 passes, tandis que Tonye Jekiri a pesé dans la raquette (8 points, 8 rebonds, 2 passes). Une contribution collective précieuse dans un contexte d’effectif très diminué.

Un Bayern trop limité offensivement

En face, le Bayern Munich a manqué de solutions. Les Allemands n’ont pu compter que sur Wenyen Gabriel (13 points, 4 rebonds) et Justinian Jessup (12 points, 3 rebonds, 4 passes), insuffisant pour faire basculer la rencontre dans un match aussi fermé.

Un succès libérateur dans une saison difficile

Cette victoire met fin à une disette de sept matchs sans succès en EuroLeague pour le Partizan, dont la dernière victoire remontait au 12 décembre, lors du derby contre l’Étoile Rouge de Belgrade. Malgré une hécatombe de blessures, ce succès permet aux Serbes de respirer.

Au classement, le Partizan repasse à la 18e place avec un bilan de 7 victoires pour 16 défaites, soit une victoire d’avance sur les deux derniers, l’ASVEL et l’Anadolu Efes Istanbul. Le Paris Basketball, 17e avec un bilan de 7-15, reste également à portée. Quant aux Bavarois, ils chutent à la 16e place avec un bilan de 8 victoires pour 15 défaites à égalité avec Baskonia (15e), qui a perdu face au Panathinaïkos.

Un test XXL face au leader

La suite s’annonce toutefois corsée. Le Partizan affrontera l’Hapoel Tel-Aviv, leader de l’EuroLeague, ce vendredi 23 janvier. Un adversaire de taille, mais aussi une occasion idéale de confirmer ce regain et de montrer un tout autre visage dans ce début de deuxième phase de la saison.

 

Isaac Bonga est allé trouver le succès pour son retour en Allemagne
