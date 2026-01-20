Les dix meilleurs espoirs de la phase aller de la saison 2025-2026 d’ELITE 2

Avec une 19e journée concluant la phase aller, l’ELITE 2 offre un premier bilan clair sur les Espoirs engagés cette saison. Si certains noms étaient attendus, d’autres se sont affirmés semaine après semaine dans des rôles parfois majeurs. Sans extrapoler vers d’autres compétitions, ce classement se base avant tout sur les performances en championnat, avec ponctuellement un chiffre marquant en Coupe de France pour éclairer la dynamique. Voici notre Top 10 Espoirs de la phase aller d’ELITE 2.

Une hiérarchie claire, tirée par des leaders offensifs

Encore plus qu’en Betclic ELITE, l’ELITE 2 permet à plusieurs Espoirs d’assumer un volume de responsabilités important. Certains sont déjà des options offensives majeures, d’autres s’installent comme des rouages essentiels dans des équipes du haut de tableau.

N°1 – Talis Soulhac

Talis Soulhac est le grand gagnant de cette phase aller. Auteur de 14,2 points de moyenne en ELITE 2, il a frappé fort lors du centrico sur le parquet d’Orléans avec 25 points devant près de 10 000 spectateurs. Absent en début de saison pour raisons de santé, le meneur a progressivement monté le curseur pour s’imposer comme la référence Espoir du championnat.

PROFIL JOUEUR Talis SOULHAC Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 19 ans (19/09/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 14,2 #17 REB 1,9 #179 PD 2,9 #50

N°2 – Maxence Lemoine

Deuxième, Maxence Lemoine confirme tout son potentiel à La Rochelle. Prêté par Strasbourg, le membre du cinq idéal de l’EuroBasket U18 2025 compile 12,6 points, 2,1 rebonds et 2,9 passes décisives sur l’ensemble de la phase aller, avec une régularité remarquable.

PROFIL JOUEUR Maxence LEMOINE Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 18 ans (19/06/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 12,6 #33 REB 2,1 #167 PD 2,9 #49

N°3 – François Wibaut

François Wibaut s’installe sur le podium de ce classement. Avec 9,7 points et 3,4 rebonds de moyenne en ELITE 2, l’ailier confirme son EuroBasket U20 réussi. Malgré un passage plus compliqué collectivement pour l’Élan béarnais, il demeure l’un des jeunes les plus constants du championnat.

PROFIL JOUEUR François WIBAUT Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 20 ans (15/03/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9,7 #88 REB 3,4 #94 PD 1,6 #114

N°4 – Killian Malwaya

Quatrième, Killian Malwaya profite d’un rôle élargi pour franchir un cap. Plus responsabilisé que la saison passée, il tourne à 7,6 points par match et affiche une présence plus affirmée sur le terrain.

PROFIL JOUEUR Killian MALWAYA Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 197 cm Âge: 20 ans (04/08/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 7,6 #127 REB 2,3 #154 PD 0,5 #216

N°5 – Jonas Boulefaa

Jonas Boulefaa, pourtant encore U19, se classe cinquième. Propre dans ses choix et déjà très malin, l’ailier-fort compile 7,5 points et 3,3 rebonds de moyenne au sein d’un collectif installé sur le podium du championnat.

PROFIL JOUEUR Jonas BOULEFAA Poste(s): Ailier Fort Taille: 207 cm Âge: 19 ans (16/01/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 7,5 #128 REB 3,3 #99 PD 0,6 #206

N°6 – Illan Pietrus

Sixième, Illan Pietrus vit enfin une vraie première expérience professionnelle. À Vichy, quatrième du classement, il apporte 7,5 points et surtout 3,1 passes décisives par match, preuve de son intégration dans le jeu de son équipe.

PROFIL JOUEUR Illan PIETRUS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 192 cm Âge: 20 ans (20/06/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 7,5 #130 REB 1,4 #211 PD 3,1 #44

N°7 – Ilane Fibleuil

Ilane Fibleuil occupe la septième place. Facteur X d’Orléans, ailier athlétique capable de dynamiter une rencontre, l’ancien d’UCLA et Poitiers tourne à 6,6 points et 3,2 rebonds en ELITE 2 pour une équipe sur le podium.

PROFIL JOUEUR Ilane FIBLEUIL Poste(s): Arrière Taille: 197 cm Âge: 20 ans (26/06/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 6,6 #152 REB 3,2 #107 PD 1 #171

N°8 – Mohamed Sankhé

Huitième, Mohamed Sankhé s’est imposé comme un intérieur solide. Prêté par Cholet, le Francilien compile 5,5 rebonds par match en ELITE 2 et apporte une vraie dureté dans la raquette vichyssoise.

PROFIL JOUEUR Mohamed SANKHÉ Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 20 ans (01/01/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4,8 #192 REB 5,5 #29 PD 0,7 #196

N°9 – Raphaël Boum

Raphaël Boum, neuvième, reste un élément à part entière de la rotation nantaise. Moins utilisé sur la fin de phase aller, il affiche néanmoins 20 matchs joués et continue son apprentissage du niveau professionnel.

PROFIL JOUEUR Raphaël BOUM Poste(s): Ailier Taille: 196 cm Âge: 18 ans (31/08/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 3,8 #208 REB 1,7 #196 PD 0,8 #190

N°10 – Gabriel Veras

Pour compléter ce Top 10, Gabriel Veras découvre l’ELITE 2 avec Antibes. Avec 3,9 points et 2,3 passes décisives de moyenne, le meneur s’acclimate progressivement au championnat après ses succès en U18.