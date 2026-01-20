Les dix meilleurs espoirs de la phase aller de la saison 2025-2026 d’ELITE 2
Talis Soulhac est de loin le meilleur Espoirs d’ELITE 2 sur la phase aller 2025-2026 de la saison régulière
Avec une 19e journée concluant la phase aller, l’ELITE 2 offre un premier bilan clair sur les Espoirs engagés cette saison. Si certains noms étaient attendus, d’autres se sont affirmés semaine après semaine dans des rôles parfois majeurs. Sans extrapoler vers d’autres compétitions, ce classement se base avant tout sur les performances en championnat, avec ponctuellement un chiffre marquant en Coupe de France pour éclairer la dynamique. Voici notre Top 10 Espoirs de la phase aller d’ELITE 2.
Une hiérarchie claire, tirée par des leaders offensifs
Encore plus qu’en Betclic ELITE, l’ELITE 2 permet à plusieurs Espoirs d’assumer un volume de responsabilités important. Certains sont déjà des options offensives majeures, d’autres s’installent comme des rouages essentiels dans des équipes du haut de tableau.
N°1 – Talis Soulhac
Talis Soulhac est le grand gagnant de cette phase aller. Auteur de 14,2 points de moyenne en ELITE 2, il a frappé fort lors du centrico sur le parquet d’Orléans avec 25 points devant près de 10 000 spectateurs. Absent en début de saison pour raisons de santé, le meneur a progressivement monté le curseur pour s’imposer comme la référence Espoir du championnat.
N°2 – Maxence Lemoine
Deuxième, Maxence Lemoine confirme tout son potentiel à La Rochelle. Prêté par Strasbourg, le membre du cinq idéal de l’EuroBasket U18 2025 compile 12,6 points, 2,1 rebonds et 2,9 passes décisives sur l’ensemble de la phase aller, avec une régularité remarquable.
N°3 – François Wibaut
François Wibaut s’installe sur le podium de ce classement. Avec 9,7 points et 3,4 rebonds de moyenne en ELITE 2, l’ailier confirme son EuroBasket U20 réussi. Malgré un passage plus compliqué collectivement pour l’Élan béarnais, il demeure l’un des jeunes les plus constants du championnat.
N°4 – Killian Malwaya
Quatrième, Killian Malwaya profite d’un rôle élargi pour franchir un cap. Plus responsabilisé que la saison passée, il tourne à 7,6 points par match et affiche une présence plus affirmée sur le terrain.
N°5 – Jonas Boulefaa
Jonas Boulefaa, pourtant encore U19, se classe cinquième. Propre dans ses choix et déjà très malin, l’ailier-fort compile 7,5 points et 3,3 rebonds de moyenne au sein d’un collectif installé sur le podium du championnat.
N°6 – Illan Pietrus
Sixième, Illan Pietrus vit enfin une vraie première expérience professionnelle. À Vichy, quatrième du classement, il apporte 7,5 points et surtout 3,1 passes décisives par match, preuve de son intégration dans le jeu de son équipe.
N°7 – Ilane Fibleuil
Ilane Fibleuil occupe la septième place. Facteur X d’Orléans, ailier athlétique capable de dynamiter une rencontre, l’ancien d’UCLA et Poitiers tourne à 6,6 points et 3,2 rebonds en ELITE 2 pour une équipe sur le podium.
N°8 – Mohamed Sankhé
Huitième, Mohamed Sankhé s’est imposé comme un intérieur solide. Prêté par Cholet, le Francilien compile 5,5 rebonds par match en ELITE 2 et apporte une vraie dureté dans la raquette vichyssoise.
N°9 – Raphaël Boum
Raphaël Boum, neuvième, reste un élément à part entière de la rotation nantaise. Moins utilisé sur la fin de phase aller, il affiche néanmoins 20 matchs joués et continue son apprentissage du niveau professionnel.
N°10 – Gabriel Veras
Pour compléter ce Top 10, Gabriel Veras découvre l’ELITE 2 avec Antibes. Avec 3,9 points et 2,3 passes décisives de moyenne, le meneur s’acclimate progressivement au championnat après ses succès en U18.
