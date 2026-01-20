Recherche
ELITE 2

Les dix meilleurs espoirs de la phase aller de la saison 2025-2026 d’ELITE 2

ELITE 2 - La phase aller du championnat d'ELITE 2 s’est achevée avec la 19e journée et plusieurs jeunes nés en 2005 et après ont marqué la division par leur régularité et leur montée en puissance. BeBasket dresse son Top 10 des Espoirs les plus performants uniquement sur leurs prestations en ELITE 2.
|
00h00
Résumé
Écouter
Talis Soulhac est de loin le meilleur Espoirs d’ELITE 2 sur la phase aller 2025-2026 de la saison régulière

Crédit photo : Tuan Nguyen

Avec une 19e journée concluant la phase aller, l’ELITE 2 offre un premier bilan clair sur les Espoirs engagés cette saison. Si certains noms étaient attendus, d’autres se sont affirmés semaine après semaine dans des rôles parfois majeurs. Sans extrapoler vers d’autres compétitions, ce classement se base avant tout sur les performances en championnat, avec ponctuellement un chiffre marquant en Coupe de France pour éclairer la dynamique. Voici notre Top 10 Espoirs de la phase aller d’ELITE 2.

LIRE AUSSI

Une hiérarchie claire, tirée par des leaders offensifs

Encore plus qu’en Betclic ELITE, l’ELITE 2 permet à plusieurs Espoirs d’assumer un volume de responsabilités important. Certains sont déjà des options offensives majeures, d’autres s’installent comme des rouages essentiels dans des équipes du haut de tableau.

N°1 – Talis Soulhac
Talis Soulhac est le grand gagnant de cette phase aller. Auteur de 14,2 points de moyenne en ELITE 2, il a frappé fort lors du centrico sur le parquet d’Orléans avec 25 points devant près de 10 000 spectateurs. Absent en début de saison pour raisons de santé, le meneur a progressivement monté le curseur pour s’imposer comme la référence Espoir du championnat.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Talis Soulhac.jpg
Talis SOULHAC
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 19 ans (19/09/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
14,2
#17
REB
1,9
#179
PD
2,9
#50

N°2 – Maxence Lemoine
Deuxième, Maxence Lemoine confirme tout son potentiel à La Rochelle. Prêté par Strasbourg, le membre du cinq idéal de l’EuroBasket U18 2025 compile 12,6 points, 2,1 rebonds et 2,9 passes décisives sur l’ensemble de la phase aller, avec une régularité remarquable.

PROFIL JOUEUR
Maxence-Lemoine-2024.jpg
Maxence LEMOINE
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 18 ans (19/06/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
12,6
#33
REB
2,1
#167
PD
2,9
#49

N°3 – François Wibaut
François Wibaut s’installe sur le podium de ce classement. Avec 9,7 points et 3,4 rebonds de moyenne en ELITE 2, l’ailier confirme son EuroBasket U20 réussi. Malgré un passage plus compliqué collectivement pour l’Élan béarnais, il demeure l’un des jeunes les plus constants du championnat.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-François Wibaut.jpg
François WIBAUT
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 20 ans (15/03/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,7
#88
REB
3,4
#94
PD
1,6
#114

N°4 – Killian Malwaya
Quatrième, Killian Malwaya profite d’un rôle élargi pour franchir un cap. Plus responsabilisé que la saison passée, il tourne à 7,6 points par match et affiche une présence plus affirmée sur le terrain.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Killian Malwaya.jpg
Killian MALWAYA
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 197 cm
Âge: 20 ans (04/08/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
7,6
#127
REB
2,3
#154
PD
0,5
#216

N°5 – Jonas Boulefaa
Jonas Boulefaa, pourtant encore U19, se classe cinquième. Propre dans ses choix et déjà très malin, l’ailier-fort compile 7,5 points et 3,3 rebonds de moyenne au sein d’un collectif installé sur le podium du championnat.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jonas Boulefaa.jpg
Jonas BOULEFAA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 207 cm
Âge: 19 ans (16/01/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
7,5
#128
REB
3,3
#99
PD
0,6
#206

N°6 – Illan Pietrus
Sixième, Illan Pietrus vit enfin une vraie première expérience professionnelle. À Vichy, quatrième du classement, il apporte 7,5 points et surtout 3,1 passes décisives par match, preuve de son intégration dans le jeu de son équipe.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Illan Pietrus.jpg
Illan PIETRUS
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 20 ans (20/06/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
7,5
#130
REB
1,4
#211
PD
3,1
#44

N°7 – Ilane Fibleuil
Ilane Fibleuil occupe la septième place. Facteur X d’Orléans, ailier athlétique capable de dynamiter une rencontre, l’ancien d’UCLA et Poitiers tourne à 6,6 points et 3,2 rebonds en ELITE 2 pour une équipe sur le podium.

PROFIL JOUEUR
Ilane-Fibleuil-2024.jpg
Ilane FIBLEUIL
Poste(s): Arrière
Taille: 197 cm
Âge: 20 ans (26/06/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
6,6
#152
REB
3,2
#107
PD
1
#171

N°8 – Mohamed Sankhé
Huitième, Mohamed Sankhé s’est imposé comme un intérieur solide. Prêté par Cholet, le Francilien compile 5,5 rebonds par match en ELITE 2 et apporte une vraie dureté dans la raquette vichyssoise.

PROFIL JOUEUR
Mohamed SANKHÉ
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 20 ans (01/01/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
4,8
#192
REB
5,5
#29
PD
0,7
#196

N°9 – Raphaël Boum
Raphaël Boum, neuvième, reste un élément à part entière de la rotation nantaise. Moins utilisé sur la fin de phase aller, il affiche néanmoins 20 matchs joués et continue son apprentissage du niveau professionnel.

PROFIL JOUEUR
Raphaël BOUM
Poste(s): Ailier
Taille: 196 cm
Âge: 18 ans (31/08/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
3,8
#208
REB
1,7
#196
PD
0,8
#190

N°10 – Gabriel Veras
Pour compléter ce Top 10, Gabriel Veras découvre l’ELITE 2 avec Antibes. Avec 3,9 points et 2,3 passes décisives de moyenne, le meneur s’acclimate progressivement au championnat après ses succès en U18.

PROFIL JOUEUR
Gabriel VERAS
Poste(s): Meneur
Taille: 187 cm
Âge: 18 ans (27/04/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
3,9
#206
REB
0,9
#223
PD
2,3
#76
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
