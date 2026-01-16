Recherche
Betclic ELITE

Les 10 meilleurs jeunes de la phase aller de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE

Betclic ELITE - Nés en 2005 et avant, ils sont encore U21 mais déjà bien installés dans la rotation de leurs équipes professionnelles en Betclic ELITE. Malgré les nombreux départs vers la NCAA et une cuvée peut-être moins clinquante que les précédentes, neuf Espoirs entrent systématiquement sur les matches de Betclic ELITE. À mi-saison, BeBasket dresse son Top 10 de la phase aller.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les 10 meilleurs jeunes de la phase aller de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE

Adam Atamna est le meilleur marqueur chez les U21 cette saison en Betclic ELITE, avec l’ASVEL

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Ils sont nés en 2005 et avant, ils sont donc Espoirs (U21), et pourtant ils comptent déjà dans le paysage de la Betclic ÉLITE. Dans un contexte marqué par un exode massif vers la NCAA et une génération jugée moins impressionnante que certaines précédentes, plusieurs jeunes parviennent à se faire une place durable en rotation. Bastien Grasshoff a récemment rejoint ce cercle, tandis que neuf Espoirs entrent désormais systématiquement sur les matches (14 fois sur 15). À l’issue de la phase aller, voici notre classement des dix Espoirs les plus marquants du championnat.

Un Top 10 Espoirs sans ultra-domination, mais avec de la continuité

Si Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) a été élu meilleur jeune de la première partie de saison par les fans, sa cote de popularité dépasse encore son impact statistique. Rien d’anormal pour un joueur né en 2009, encore U17. Devant lui, plusieurs profils se détachent par leur régularité, leur rôle collectif et leur capacité à répondre présent dans des contextes parfois exigeants.

N°1 – Adam Atamna (ASVEL)
Numéro 1 de notre classement, Adam Atamna (1,95 m, 18 ans) s’impose comme le meilleur Espoir de la phase aller. Le shooteur de l’ASVEL a marqué les esprits avec un match somptueux face à Monaco en début de saison. En 15 rencontres de Betclic ELITE, il tourne à 8,9 points, 1,6 rebond et 1,9 passe décisive, tout en assumant à l’occasion des responsabilités dans une équipe d’EuroLeague.

PROFIL JOUEUR
Adam ATAMNA
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 18 ans (06/12/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
8,9
#84
REB
1,6
#159
PD
1,9
#81

N°2 – Mohammad Amini (SLUC Nancy)
Deuxième de ce Top 10, Mohammad Amini (1,99 m, 20 ans), bientôt JFL, confirme son importance au SLUC Nancy. Avec 7,7 points, 4,1 rebonds et 1,9 passe décisive de moyenne, l’ailier iranien apporte de la polyvalence et une vraie maturité dans le jeu, malgré son jeune âge.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mohammad Amini.jpg
Mohammad AMINI
Poste(s): Meneur
Taille: 199 cm
Âge: 20 ans (26/04/2005)

Nationalités:

logo iran.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7,7
#111
REB
4,1
#48
PD
1,9
#80

N°3 – Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre 92)
Encore mineur, Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) joue déjà un rôle essentiel dans le collectif de Nanterre, actuellement dans le Top 4 du championnat. Il monte en puissance, comme en témoigne ses énormes match savant la trêve contre Nancy et Paris (16 points et 6 rebonds à chaque fois).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Hugo Yimga.jpg
Hugo YIMGA-MOUKOURI
Poste(s): Ailier
Taille: 204 cm
Âge: 17 ans (03/07/2008)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,5
#135
REB
3,5
#80
PD
0,3
#189

N°4 – Mouhamed Faye (Paris Basketball)
À la quatrième place, on retrouve Mouhamed Faye (2,09 m, 20 ans), le pivot sénégalais du Paris Basketball. Avec 5,8 points et 5,1 rebonds de moyenne, il apporte impact physique, dissuasion défensive et énergie dans une équipe engagée sur plusieurs tableaux.

PROFIL JOUEUR
Mouhamed FAYE
Poste(s): Pivot
Taille: 209 cm
Âge: 20 ans (05/02/2005)

Nationalités:

logo senegal.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,8
#143
REB
5,1
#28
PD
0,5
#174

N°5 – Soren Bracq (Gravelines-Dunkerque)
Cinquième, Soren Bracq (1,94 m, 18 ans) s’émancipe à Gravelines-Dunkerque dans un contexte collectif compliqué. Malgré les difficultés du BCM, l’arrière compile 7 points, 2,6 rebonds et 2,4 passes décisives, en prenant de plus en plus de responsabilités offensives.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Soren Bracq.jpg
Soren BRACQ
Poste(s): Meneur
Taille: 194 cm
Âge: 18 ans (23/02/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7
#122
REB
2,6
#118
PD
2,4
#60

N°6 – Marc-Owen Fodzo Dada (SLUC Nancy)
En sixième position, le combo-guard Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m, 19 ans) continue de pointer le bout de son nez au SLUC Nancy. Auteur de 5,5 points de moyenne, il a particulièrement marqué les esprits face à Monaco avec 13 points inscrits en seulement 13 minutes.

PROFIL JOUEUR
Marc-Owen FODZO DADA
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 19 ans (11/11/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,5
#156
REB
1,1
#184
PD
1,5
#97

N°7 – Bastien Grasshoff (Le Mans)
Septième, Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans) fait partie des joueurs en plus forte progression. Depuis un mois, l’ailier/arrière du Mans dépasse les 14 minutes de moyenne en championnat et affiche 7 points par match sur la phase aller.

PROFIL JOUEUR
Bastien GRASSHOFF
Poste(s): Arrière / Meneur
Taille: 198 cm
Âge: 18 ans (01/06/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7
#125
REB
1,2
#179
PD
1,8
#85

N°8 – Aaron Towo-Nansi (Cholet)
Huitième, Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans), élu meilleur jeune par les fans, est désormais pleinement intégré à la rotation choletaise. Né en 2009, encore U17, il affiche déjà 3,4 points de moyenne et s’est illustré avec une première mi-temps impressionnante sur le parquet de l’ASVEL lors d’une victoire de Cholet.

PROFIL JOUEUR
Aaron TOWO-NANSI
Poste(s): Meneur
Taille: 178 cm
Âge: 16 ans (04/03/2009)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
3,4
#183
REB
0,5
#198
PD
0,9
#153

N°9 – Louka Letailleur (Gravelines-Dunkerque)
Neuvième, Louka Letailleur (1,98 m, 17 ans) poursuit son apprentissage en Betclic ELITE au BCM. Capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, il vient de signer son record en carrière avec 10 points face à Cholet.

PROFIL JOUEUR
Louka LETAILLEUR
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 17 ans (22/05/2008)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
3,7
#179
REB
2
#147
PD
0,7
#167

N°10 – Christopher Ebunangombe (Le Portel)
Pour compléter ce Top 10, Christopher Ebunangombe (1,96 m, 18 ans) assume des responsabilités à la mène au Portel, lanterne rouge du championnat. Passé par le Pôle France, il progresse dans un contexte délicat, battant ses records de points (8) contre Monaco et Paris, les deux finalistes 2025.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Christopher Ebunangombe.jpg
Christopher EBUNANGOMBE
Poste(s): Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 18 ans (26/07/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
3,7
#180
REB
1,3
#176
PD
1,3
#113

Pour découvrir comment le tableau ci-dessous est créé dans notre onglet « scouting », cliquez-ici :

Le classement des meilleurs marqueurs chez les U21 en Betclic ELITE à l'issue de la phase aller
Le classement des meilleurs marqueurs chez les U21 en Betclic ELITE à l’issue de la phase aller

Commentaires

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket
