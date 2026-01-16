Les 10 meilleurs jeunes de la phase aller de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE

Ils sont nés en 2005 et avant, ils sont donc Espoirs (U21), et pourtant ils comptent déjà dans le paysage de la Betclic ÉLITE. Dans un contexte marqué par un exode massif vers la NCAA et une génération jugée moins impressionnante que certaines précédentes, plusieurs jeunes parviennent à se faire une place durable en rotation. Bastien Grasshoff a récemment rejoint ce cercle, tandis que neuf Espoirs entrent désormais systématiquement sur les matches (14 fois sur 15). À l’issue de la phase aller, voici notre classement des dix Espoirs les plus marquants du championnat.

Un Top 10 Espoirs sans ultra-domination, mais avec de la continuité

Si Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) a été élu meilleur jeune de la première partie de saison par les fans, sa cote de popularité dépasse encore son impact statistique. Rien d’anormal pour un joueur né en 2009, encore U17. Devant lui, plusieurs profils se détachent par leur régularité, leur rôle collectif et leur capacité à répondre présent dans des contextes parfois exigeants.

N°1 – Adam Atamna (ASVEL)

Numéro 1 de notre classement, Adam Atamna (1,95 m, 18 ans) s’impose comme le meilleur Espoir de la phase aller. Le shooteur de l’ASVEL a marqué les esprits avec un match somptueux face à Monaco en début de saison. En 15 rencontres de Betclic ELITE, il tourne à 8,9 points, 1,6 rebond et 1,9 passe décisive, tout en assumant à l’occasion des responsabilités dans une équipe d’EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Adam ATAMNA Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 18 ans (06/12/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,9 #84 REB 1,6 #159 PD 1,9 #81

N°2 – Mohammad Amini (SLUC Nancy)

Deuxième de ce Top 10, Mohammad Amini (1,99 m, 20 ans), bientôt JFL, confirme son importance au SLUC Nancy. Avec 7,7 points, 4,1 rebonds et 1,9 passe décisive de moyenne, l’ailier iranien apporte de la polyvalence et une vraie maturité dans le jeu, malgré son jeune âge.

PROFIL JOUEUR Mohammad AMINI Poste(s): Meneur Taille: 199 cm Âge: 20 ans (26/04/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,7 #111 REB 4,1 #48 PD 1,9 #80

N°3 – Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre 92)

Encore mineur, Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) joue déjà un rôle essentiel dans le collectif de Nanterre, actuellement dans le Top 4 du championnat. Il monte en puissance, comme en témoigne ses énormes match savant la trêve contre Nancy et Paris (16 points et 6 rebonds à chaque fois).

PROFIL JOUEUR Hugo YIMGA-MOUKOURI Poste(s): Ailier Taille: 204 cm Âge: 17 ans (03/07/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,5 #135 REB 3,5 #80 PD 0,3 #189

N°4 – Mouhamed Faye (Paris Basketball)

À la quatrième place, on retrouve Mouhamed Faye (2,09 m, 20 ans), le pivot sénégalais du Paris Basketball. Avec 5,8 points et 5,1 rebonds de moyenne, il apporte impact physique, dissuasion défensive et énergie dans une équipe engagée sur plusieurs tableaux.

PROFIL JOUEUR Mouhamed FAYE Poste(s): Pivot Taille: 209 cm Âge: 20 ans (05/02/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5,8 #143 REB 5,1 #28 PD 0,5 #174

N°5 – Soren Bracq (Gravelines-Dunkerque)

Cinquième, Soren Bracq (1,94 m, 18 ans) s’émancipe à Gravelines-Dunkerque dans un contexte collectif compliqué. Malgré les difficultés du BCM, l’arrière compile 7 points, 2,6 rebonds et 2,4 passes décisives, en prenant de plus en plus de responsabilités offensives.

PROFIL JOUEUR Soren BRACQ Poste(s): Meneur Taille: 194 cm Âge: 18 ans (23/02/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7 #122 REB 2,6 #118 PD 2,4 #60

N°6 – Marc-Owen Fodzo Dada (SLUC Nancy)

En sixième position, le combo-guard Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m, 19 ans) continue de pointer le bout de son nez au SLUC Nancy. Auteur de 5,5 points de moyenne, il a particulièrement marqué les esprits face à Monaco avec 13 points inscrits en seulement 13 minutes.

PROFIL JOUEUR Marc-Owen FODZO DADA Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 19 ans (11/11/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5,5 #156 REB 1,1 #184 PD 1,5 #97

N°7 – Bastien Grasshoff (Le Mans)

Septième, Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans) fait partie des joueurs en plus forte progression. Depuis un mois, l’ailier/arrière du Mans dépasse les 14 minutes de moyenne en championnat et affiche 7 points par match sur la phase aller.

PROFIL JOUEUR Bastien GRASSHOFF Poste(s): Arrière / Meneur Taille: 198 cm Âge: 18 ans (01/06/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7 #125 REB 1,2 #179 PD 1,8 #85

N°8 – Aaron Towo-Nansi (Cholet)

Huitième, Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans), élu meilleur jeune par les fans, est désormais pleinement intégré à la rotation choletaise. Né en 2009, encore U17, il affiche déjà 3,4 points de moyenne et s’est illustré avec une première mi-temps impressionnante sur le parquet de l’ASVEL lors d’une victoire de Cholet.

PROFIL JOUEUR Aaron TOWO-NANSI Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 16 ans (04/03/2009) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 3,4 #183 REB 0,5 #198 PD 0,9 #153

N°9 – Louka Letailleur (Gravelines-Dunkerque)

Neuvième, Louka Letailleur (1,98 m, 17 ans) poursuit son apprentissage en Betclic ELITE au BCM. Capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, il vient de signer son record en carrière avec 10 points face à Cholet.

PROFIL JOUEUR Louka LETAILLEUR Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 17 ans (22/05/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 3,7 #179 REB 2 #147 PD 0,7 #167

N°10 – Christopher Ebunangombe (Le Portel)

Pour compléter ce Top 10, Christopher Ebunangombe (1,96 m, 18 ans) assume des responsabilités à la mène au Portel, lanterne rouge du championnat. Passé par le Pôle France, il progresse dans un contexte délicat, battant ses records de points (8) contre Monaco et Paris, les deux finalistes 2025.

PROFIL JOUEUR Christopher EBUNANGOMBE Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 18 ans (26/07/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 3,7 #180 REB 1,3 #176 PD 1,3 #113

