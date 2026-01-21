Les Metropolitans utilisent leur dernier joker avec Lionel Colson

Leader de la Poule A de Nationale 1, désireux de monter très rapidement en ÉLITE 2, surtout dans l’optique du projet NBA Europe, Levallois a été le club le plus actif de la saison sur le marché des transferts.

Et c’est désormais officiel : les Metropolitans ne peuvent plus recruter. Après avoir déjà fait venir Bali Coulibaly, Elijah Ifejeh, Mike Benhamed (tous repartis depuis), Charles Minlend Jr. ou Soriah Bangura, le club francilien a utilisé sa dernière carte avec Lionel Colson (2,06 m, 23 ans). « Il y avait trop de blessures dans le secteur intérieur et on cherchait de la stabilité sur le long terme », explique le coach, Sacha Giffa.

Venu au basket sur le tard, l’intérieur passé par la réserve du SLUC Nancy puis par les centres de formation d’Évreux et Fos-Provence va donc pouvoir étaler ses progrès après deux ans et demi d’expatriation.

Parti en troisième division grecque, après sa dernière saison Espoirs, parce qu’il n’avait pas eu d’autre proposition, le Lorrain a brillé à Kavala (15,5 points et 13,4 rebonds de moyenne), avant de saisir l’opportunité offerte par le club néerlandais de Limburg. Son équipe a gagné peu de matchs en BNXT League, mais lui s’est montré (14,9 points et 7,3 rebonds). De quoi s’ouvrir les portes du Spirou Charleroi, l’un des clubs les plus réputés de Belgique.

Cependant, au sein d’une écurie plus prestigieuse, il ne s’est pas autant distingué qu’aux Pays-Bas (5 points à 45% et 4,5 rebonds), et le Spirou a fini par faire venir un autre pivot étranger : le Canadien Enoch Boakye. « J’ai été écarté du groupe car il y avait trop d’étrangers », souffle-t-il, en écho également à l’arrivée de l’ex-blésois Eric Nottage. « On ne m’a pas vraiment donné de raisons sur pourquoi moi. »

Devenu surnuméraire depuis le début de l’année 2026, Lionel Colson a donc été prêté à Levallois. Arrivé dans les Hauts-de-Seine en tout début de semaine, il a séduit son monde dès sa première apparition sur les parquets mardi soir (16 points à 7/10, 5 rebonds et 1 contre en 16 minutes contre Angers).

Une première réussie qui en appelle d’autres. « Le but est de gagner tous les matchs pour monter en ÉLITE 2 », clame-t-il.