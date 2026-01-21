Recherche
NM1

Les Metropolitans utilisent leur dernier joker avec Lionel Colson

Devenu surnuméraire dans la rotation du Spirou Charleroi, Lionel Colson est de retour en France ! Prêté aux Metropolitans, le jeune intérieur nancéien a signé un bon premier match en NM1 contre Angers mardi soir.
Résumé
Les Metropolitans utilisent leur dernier joker avec Lionel Colson

Lionel Colson prêté par Charleroi aux Metropolitans

Crédit photo : Spirou Basket

Leader de la Poule A de Nationale 1, désireux de monter très rapidement en ÉLITE 2, surtout dans l’optique du projet NBA Europe, Levallois a été le club le plus actif de la saison sur le marché des transferts.

Et c’est désormais officiel : les Metropolitans ne peuvent plus recruter. Après avoir déjà fait venir Bali Coulibaly, Elijah IfejehMike Benhamed (tous repartis depuis), Charles Minlend Jr. ou Soriah Bangura, le club francilien a utilisé sa dernière carte avec Lionel Colson (2,06 m, 23 ans). « Il y avait trop de blessures dans le secteur intérieur et on cherchait de la stabilité sur le long terme », explique le coach, Sacha Giffa.

Venu au basket sur le tard, l’intérieur passé par la réserve du SLUC Nancy puis par les centres de formation d’Évreux et Fos-Provence va donc pouvoir étaler ses progrès après deux ans et demi d’expatriation.

Parti en troisième division grecque, après sa dernière saison Espoirs, parce qu’il n’avait pas eu d’autre proposition, le Lorrain a brillé à Kavala (15,5 points et 13,4 rebonds de moyenne), avant de saisir l’opportunité offerte par le club néerlandais de Limburg. Son équipe a gagné peu de matchs en BNXT League, mais lui s’est montré (14,9 points et 7,3 rebonds). De quoi s’ouvrir les portes du Spirou Charleroi, l’un des clubs les plus réputés de Belgique.

LIRE AUSSI

Cependant, au sein d’une écurie plus prestigieuse, il ne s’est pas autant distingué qu’aux Pays-Bas (5 points à 45% et 4,5 rebonds), et le Spirou a fini par faire venir un autre pivot étranger : le Canadien Enoch Boakye« J’ai été écarté du groupe car il y avait trop d’étrangers », souffle-t-il, en écho également à l’arrivée de l’ex-blésois Eric Nottage. « On ne m’a pas vraiment donné de raisons sur pourquoi moi. »

LIRE AUSSI

Devenu surnuméraire depuis le début de l’année 2026, Lionel Colson a donc été prêté à Levallois. Arrivé dans les Hauts-de-Seine en tout début de semaine, il a séduit son monde dès sa première apparition sur les parquets mardi soir (16 points à 7/10, 5 rebonds et 1 contre en 16 minutes contre Angers).

Lionel COLSON
Lionel COLSON
16
PTS
5
REB
0
PDE
Logo NM1
LEV
89 82
ANG

Une première réussie qui en appelle d’autres. « Le but est de gagner tous les matchs pour monter en ÉLITE 2 », clame-t-il.

Levallois
Levallois
Suivre

elsinger
Interview du joueur: je suis prêt à donner un bon coup de collier !
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
