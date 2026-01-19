Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »

NCAA - Milhan Charles vit une expérience totale aux États-Unis. Engagé cette saison en NCAA avec Arkansas-Pine Bluff, le Manosquin de 21 ans découvre un basket plus intense, une exposition permanente et un rythme de vie radicalement différent, qu’il assume comme un accélérateur de carrière.
|
00h00
Résumé
Écouter
Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »

De Manosque à l’Arkansas, Milhan Charles (ici en défense) vit le grand bain NCAA

Crédit photo : Steve Roberts-Imagn Images

Milhan Charles (2,00 m, 21 ans) ne se contente pas de jouer au basket aux États-Unis. Depuis son arrivée à Arkansas-Pine Bluff, le jeune français est immergé dans un univers où tout va plus vite, plus fort, plus loin. Entre déplacements à travers le pays, intensité des matches et pression permanente, le Manosquin vit pleinement ce qu’il était venu chercher : une relance, mais aussi une transformation.

Un choc culturel et sportif assumé

Le changement a été immédiat pour le joueur originaire des Alpes-de-Haute-Provence. Quitter Manosque pour l’Arkansas n’a rien d’anodin, et l’ailier le mesure au quotidien.

« Ça fait bizarre de passer de Manosque à ici. Les Américains sont des obsédés de sports. Si j’ai choisi cette université ce n’est pas pour l’argent mais car je voulais être sûr de jouer et de me relancer », explique-t-il dans les colonnes de la Provence depuis l’autre côté de l’Atlantique.

Au-delà du terrain, le cadre universitaire américain lui a ouvert des horizons qu’il n’imaginait pas.

« En plus de ça, mon école dispute des matches hors conférence donc j’ai eu l’opportunité de beaucoup voyager. C’est incroyable pour quelqu’un comme moi qui n’avait jamais mis les pieds aux US », ajoute-t-il.

Des kilomètres, des salles, et une autre dimension

Très vite, Milhan Charles a compris ce que signifiait le quotidien d’un joueur NCAA. Les enchaînements de matches et les longs déplacements font partie intégrante de l’apprentissage.

« Dès le début, on a joué à Washington, deux jours après à Portland et ensuite à Los Angeles », raconte-t-il. Un rythme effréné, proche de celui que connaissent les professionnels, et qui participe à forger son adaptation au basket américain.

LIRE AUSSI

Un basket plus rapide, plus exposé

Sur le parquet, le contraste avec l’Europe est frappant. Intensité, athlétisme et visibilité médiatique redéfinissent les standards.

« Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France. Les grosses rencontres sont diffusées sur ESPN et plusieurs scouts sont toujours présents. Le niveau ? C’est plus intense, plus physique et on court beaucoup davantage ! », décrit l’ancien antibois.

Cette exposition permanente impose aussi une concurrence interne féroce, où chaque minute se mérite.

La confiance du coach comme point d’ancrage

Dans ce contexte ultra-compétitif, Milhan Charles s’appuie sur un élément clé : la relation avec son entraîneur Solomon Bozeman. « J’ai une très bonne entente avec mon coach. Il me fait confiance et c’est déjà énorme parce qu’en NCAA tout le monde veut prouver, c’est un monde de pitbulls », souligne-t-il. Une confiance précieuse, qui lui permet de continuer à progresser et de s’installer dans la rotation lui qui tourne à 10,9 points, 4,7 rebonds et 1,3 passe en 30 minutes de temps de jeu cette saison avec les Golden Lions au sein de la Southwestern Athletic Conference.

Un projet clair et des portes ouvertes

Pour la suite, Milhan garde le cap. Son objectif immédiat reste sportif, sans brûler les étapes.

« Pour l’instant, j’aimerais améliorer encore mon shoot et essayer d’accrocher la première place de notre conférence. Ensuite, je me vois bien finir mes années universitaires », confie-t-il.

La suite pourrait toutefois s’écrire ailleurs. Ce ne sera peut-être pas dans l’Arkansas mais sûrement dans un autre État, « dans une université encore plus réputée ». Une ambition mesurée, à l’image d’un parcours fait de patience, de résilience et d’adaptation permanente.

NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0