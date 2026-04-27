Moatassim Rhennam et le Tours Métropole Basket, c’est parti pour durer. Le club tourangeau a annoncé ce lundi la prolongation de son entraîneur pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029. Une décision qui vient récompenser une première saison réussie sur le banc du TMB.

Tours mise sur la continuité avec Rhennam

Arrivé à Tours à l’été 2025, Moatassim Rhennam avait été choisi pour relancer un projet sportif dans un contexte économique contraint. Un an plus tard, le club a décidé d’acter sa confiance en lui sur le long terme.

« Auteur d’une saison remarquable », selon le Tours Métropole Basket, le technicien franco-marocain a su créer « un groupe au basket engagé et combatif ». Le club indique vouloir ainsi « s’inscrire dans la continuité du projet sportif mis en place l’été dernier ».

Un retour réussi en terrain connu

Passé par le pôle espoirs de Tours dans les années 1990, Moatassim Rhennam était revenu en terrain connu après des expériences à Aubenas, Pont-de-Chéruy, LyonSO et Chartres. Réputé pour sa capacité à construire, il va désormais pouvoir poursuivre son travail dans la durée avec le TMB.

« Je suis bien ici, j’ai envie de construire quelque chose » avait il déclaré hier dans les colonnes de La Nouvelle République.

Dans une bonne dynamique

Après ses victoires contre Boulogne-sur-Mer et Loon Plage, Tours est venu à bout dernièrement d’Orchies (90-86), enchaînant ainsi un troisième succès consécutif dans la Poule A de Nationale 1 plaçant le TMB à la 5e place au classement. Le club enchaîne ainsi en cette fin du mois d’avril et se rapproche des play-offs à trois journées du terme de la phase 2. Prochain match face à Berck le 1er mai puis les cadors Fos-sur-Mer et Mulhouse au programme.