Monaco reçoit Gravelines sans deux intérieurs

Monaco retrouve enfin son public ce mardi soir. Pour ce match en retard de la 14e journée de Betclic ELITE face au BCM Gravelines-Dunkerque, la Roca Team devra cependant composer sans deux de ses intérieurs, Yoan Makoundou et Daniel Theis, toujours indisponibles.

Toujours sans Makoundou et Theis dans la raquette

Restés en Principauté lors du road trip de fin de semaine, Yoan Makoundou (2,07 m, 25 ans) et Daniel Theis (2,03 m, 33 ans) poursuivent leur convalescence. Les deux intérieurs ne figurent pas sur la feuille de match et suivront la rencontre depuis les tribunes de Gaston Médecin. Une absence qui réduit encore les options dans la peinture pour l’AS Monaco, même si l’effectif reste dense.

Reste à voir si Vassilis Spanoulis fera le choix de ménager d’autres éléments de son groupe. Lors de la victoire à Nancy samedi soir, Mike James avait par exemple été laissé au repos, en civil, afin de gérer les efforts sur une semaine très chargée.

Un calendrier toujours aussi dense pour la Roca Team

Ce duel face à Gravelines, initialement programmé le 26 décembre mais reporté en raison de la rencontre d’EuroLeague entre Monaco et le Real Madrid, lance une nouvelle semaine à trois rencontres pour les Monégasques. Après cette réception du BCM, les Roca Boys se déplaceront jeudi à Paris en EuroLeague, avant d’accueillir Limoges samedi en championnat.

Face à eux, le BCM Gravelines-Dunkerque arrive en Principauté en grande difficulté, engagé dans une lutte pour le maintien. Sur le papier, l’affiche semble largement déséquilibrée, mais la gestion des rotations et de la fatigue pourrait être un paramètre important pour Monaco.

Monaco, une dynamique impressionnante

La Roca Team avance actuellement sur un nuage. Huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, des séries de cinq succès en Betclic ELITE comme en EuroLeague – le dernier revers remonte au 17 décembre, à Vitoria -, témoignent de la forme exceptionnelle du club de la Principauté. Solide défensivement, collectif offensivement, porté par des leaders constants et des joueurs de devoir efficaces dans l’ombre, Monaco s’impose comme la référence nationale du moment et l’une des équipes les plus redoutées d’Europe.

Même sans Makoundou et Theis, les Monégasques tenteront de poursuivre cette série et de consolider leur position en tête du championnat.