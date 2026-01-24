Nando De Colo ultra efficace pour aider le Fenerbahçe à revenir en tête de l’EuroLeague

Dans une soirée parfaitement maîtrisée collectivement, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) a encore démontré toute son efficacité vendredi soir en EuroLeague. En sortie de banc, l’arrière français a été l’un des grands artisans du large succès du Fenerbahçe face à Baskonia, permettant au club stambouliote de profiter du faux pas du leader pour revenir en tête du classement.

Dengesini korudu, isabeti buldu! 🤩 Nando De Colo ✨ pic.twitter.com/VeSYV4Ic4B — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) January 23, 2026

Nando De Colo, impact maximal en temps réduit

En seulement 13 minutes passées sur le parquet, Nando De Colo a compilé 11 points à 3/6 aux tirs, dont un impeccable 1/1 à 3-points, avec 1 rebond, 1 passe décisive et surtout 4 fautes provoquées pour 14 d’évaluation. Ultra propre dans ses choix, le Français a été l’un des détonateurs du run décisif des siens dans le troisième quart-temps, avec 7 points inscrits durant le 13-0 qui a fait basculer la rencontre.

Timothé Luwawu-Cabarrot en difficulté

En face, la soirée a été beaucoup plus compliquée pour Timothé Luwawu-Cabarrot, limité à 9 points à 3/13 aux tirs. Une performance en deçà de ses standards, puisqu’il n’avait jamais marqué moins de 13 points en EuroLeague cette saison. Son coéquipier français Clément Frisch a également été discret, avec seulement 3 points et 2 rebonds en 9 minutes.

Un Fenerbahçe injouable après la pause

Si la rencontre est restée indécise jusqu’au début du troisième quart-temps (42-41), le Fenerbahçe Istanbul a ensuite passé la surmultipliée. Emmenés par De Colo et Talen Horton-Tucker, puis relayés par Tarik Biberovic et Wade Baldwin, les champions en titre ont infligé un sévère 39-12 sur plus de 13 minutes de jeu pour plier définitivement l’affaire.

Malgré 20 ballons perdus, l’équipe de Sarunas Jasikevicius a une nouvelle fois impressionné par sa solidité défensive, n’encaissant que 12 points sur toute cette séquence.

NANDO DE COLO 🔥🔥🔥 🟡🔵 İkinci yarının ilk bölümünde alev alev yanıyor!pic.twitter.com/gOMRkEm9xr — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) January 23, 2026

Une dynamique impressionnante en EuroLeague

Ce succès confirme l’excellente dynamique stambouliote. Le Fenerbahçe a remporté 13 de ses 15 derniers matchs toutes compétitions confondues et reste sur trois victoires consécutives en EuroLeague. Avec la défaite du leader, l’Hapoël Tel-Aviv, contre le Partizan Belgrade, le club turc redevient co-leader de la compétition avec un bilan de 16 victoires pour 7 défaites.