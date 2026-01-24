Recherche
EuroLeague

Nando De Colo ultra efficace pour aider le Fenerbahçe à revenir en tête de l’EuroLeague

EuroLeague - Nando De Colo n’a eu besoin que de 13 minutes pour marquer la rencontre et guider le Fenerbahçe Istanbul vers un succès solide contre Baskonia (84-71), synonyme de retour en tête de l’EuroLeague.
00h00
Nando De Colo ultra efficace pour aider le Fenerbahçe à revenir en tête de l’EuroLeague

14 d’évaluation en 13 minutes : Nando De Colo continue de régaler depuis son arrivée au Fenerbahçe

Crédit photo : Fenerbahçe Beko

Dans une soirée parfaitement maîtrisée collectivement, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) a encore démontré toute son efficacité vendredi soir en EuroLeague. En sortie de banc, l’arrière français a été l’un des grands artisans du large succès du Fenerbahçe face à Baskonia, permettant au club stambouliote de profiter du faux pas du leader pour revenir en tête du classement.

Nando De Colo, impact maximal en temps réduit

En seulement 13 minutes passées sur le parquet, Nando De Colo a compilé 11 points à 3/6 aux tirs, dont un impeccable 1/1 à 3-points, avec 1 rebond, 1 passe décisive et surtout 4 fautes provoquées pour 14 d’évaluation. Ultra propre dans ses choix, le Français a été l’un des détonateurs du run décisif des siens dans le troisième quart-temps, avec 7 points inscrits durant le 13-0 qui a fait basculer la rencontre.

Timothé Luwawu-Cabarrot en difficulté

En face, la soirée a été beaucoup plus compliquée pour Timothé Luwawu-Cabarrot, limité à 9 points à 3/13 aux tirs. Une performance en deçà de ses standards, puisqu’il n’avait jamais marqué moins de 13 points en EuroLeague cette saison. Son coéquipier français Clément Frisch a également été discret, avec seulement 3 points et 2 rebonds en 9 minutes.

Un Fenerbahçe injouable après la pause

Si la rencontre est restée indécise jusqu’au début du troisième quart-temps (42-41), le Fenerbahçe Istanbul a ensuite passé la surmultipliée. Emmenés par De Colo et Talen Horton-Tucker, puis relayés par Tarik Biberovic et Wade Baldwin, les champions en titre ont infligé un sévère 39-12 sur plus de 13 minutes de jeu pour plier définitivement l’affaire.

Malgré 20 ballons perdus, l’équipe de Sarunas Jasikevicius a une nouvelle fois impressionné par sa solidité défensive, n’encaissant que 12 points sur toute cette séquence.

Une dynamique impressionnante en EuroLeague

Ce succès confirme l’excellente dynamique stambouliote. Le Fenerbahçe a remporté 13 de ses 15 derniers matchs toutes compétitions confondues et reste sur trois victoires consécutives en EuroLeague. Avec la défaite du leader, l’Hapoël Tel-Aviv, contre le Partizan Belgrade, le club turc redevient co-leader de la compétition avec un bilan de 16 victoires pour 7 défaites.

Commentaires

the_goat
Le GOAT
Répondre
(2) J'aime
lefree74
qd on le voit a ce niveau a 37 balais, on se dit quelle perte de temps a jouer a Villeurbanne c'est dernière année !!! quelle classe d'être aussi fort et de ne pas avoir un seul épi !!!
Répondre
(1) J'aime
thorir
Avec leur absence de vrai poste 1, sa création leur fait un bien fou. En + j'me disais que Jasikevicius ferait pas forcément les même efforts que Poupet pour le "cacher" en défense, alors qu'en fait il pousse le concept à l'extreme avec quasi un coaching de handball en le sortant à chaque fois qu'il peut sur des séquences défensives même en plein milieu de match, c'est ce qui donne ce rendement offensif impressionnant. Aprés faudra voir dans quelles proportions c'est tenable sur une serie de PO un un Final 4
Répondre
(1) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
