Les Rockets évitent l’élimination pour le deuxième match consécutif en s’imposant 99-93 face aux Lakers lors du Game 5 mercredi soir à Los Angeles. Cette victoire autoritaire permet à Houston de réduire l’écart à 3-2 dans cette série et de forcer un Game 6 à domicile vendredi soir.

Jabari Smith Jr. a mené l’attaque de Houston avec 22 points, tandis que Tari Eason a ajouté 18 points dans cette performance collective remarquable. Alperen Sengun a également contribué avec 14 points, 9 rebonds et 8 passes décisives, confirmant son importance dans le système de jeu d’Ime Udoka.

Une remontée historique en vue malgré l’absence de KD

Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a jamais réussi à remonter un déficit de 0-3 pour remporter une série de playoffs, mais les Texans sont à mi-chemin de cet exploit. Seules quatre équipes sur 159 ayant commencé une série avec un retard de 0-3 ont réussi à forcer un Game 7.

« Nous nous sommes mis dans une mauvaise position, mais nous pouvons encore marquer l’histoire et revenir un match à la fois », a déclaré Sengun. « Jouer à domicile, revenir ici, juste faire la même chose que nous faisons. » Voilà la recette côté Rockets.

Les coéquipiers d’Amen Thompson ont remporté deux victoires consécutives sans leur meilleur marqueur Kevin Durant, absent lors de quatre des cinq matchs de la série en raison de blessures. Cette résilience témoigne de leur profondeur de l’effectif et de leur détermination collective.

Jabari Smith Jr. stepped up big to keep the Rockets season alive! 🚀 22 PTS

🚀 6-13 FGM

🚀 7 REB

🚀 2 BLK From down 3-0 to down 3-2… Game 6 is Friday at 9:30 PM ET on Prime. pic.twitter.com/8ErP6EYsUG — NBA (@NBA) April 30, 2026

De la frustration malgré le retour de Reaves

Du côté des Californiens, LeBron James a inscrit 25 points avec 7 passes décisives, marquant 17 de ses points en seconde période. Austin Reaves, de retour après neuf matchs d’absence, a contribué avec 22 points et 6 passes. Cependant, Los Angeles a commis 15 pertes de balle, livrant sa pire performance de la série.

« Écoutez, c’est un match », a commenté James. « Vous donnez du crédit là où il faut. Ils ont bien joué lors des deux derniers matchs, exceptionnellement bien, et nous devons répondre présent. »

Reed Sheppard a marqué des points cruciaux en fin de match, notamment un panier suivi d’une interception sur le King pour un dunk décisif à 2:20 de la fin. « Après ce qui s’est passé au Game 3, nous aurions très facilement pu abandonner et bouder », a expliqué Sheppard. « Ce n’est pas ce que nous avons fait. Nous l’avons regardé et nous en avons tiré des leçons. »

JJ Redick et son groupe se déplaceront dans le Texas avec la volonté de couper les Rockets dans leur élan, mais la dynamique n’est pas favorable pour les Angelinos… Et un retour de Kevin Durant pourrait mettre un coup supplémentaire aux Californiens.