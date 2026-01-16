Klay Thompson entre dans l’histoire NBA lors de la victoire des Mavericks contre le Jazz

Les Dallas Mavericks ont livré une performance offensive spectaculaire jeudi soir en s’imposant 144-122 face aux Utah Jazz, portés par un Klay Thompson historique. Le vétéran de 35 ans a inscrit 26 points, son record de la saison, tout en gravissant une marche supplémentaire dans l’histoire de la NBA.

Thompson dépasse Damian Lillard au classement historique des 3-points

La soirée restera mémorable pour Thompson, qui a dépassé Damian Lillard pour s’installer à la quatrième place du classement historique des paniers à 3-points réussis en carrière. Avec son 2 805e tir primé converti à 1 minute 18 de la fin du premier quart-temps, l’ancien des Golden State Warriors a célébré ce moment en levant les deux poings vers le ciel.

« À chaque fois qu’on peut rentrer dans les livres d’histoire, c’est plutôt cool », a déclaré Thompson après la rencontre. « J’ai juste profité de ce moment d’euphorie pendant une seconde. » Le sniper a terminé la soirée avec six paniers à 3-points réussis, égalant son record de la saison, sur un excellent 10/18 aux tirs.

Thompson compte désormais 2 809 réussites à longue distance, ne laissant devant lui que Stephen Curry (4 201), James Harden (3 293) et Ray Allen (2 973). « J’espère qu’un jour, si je reste en bonne santé, je pourrai dépasser Ray Allen. Ce serait vraiment très cool pour moi », a-t-il confié.

Une victoire collective malgré les absences

Cette performance remarquable intervient dans un contexte difficile pour Dallas, privé de huit joueurs dont le rookie Cooper Flagg, blessé à la cheville mercredi face à Denver. L’entraîneur Jason Kidd a dû faire appel à des joueurs sous contrat two-way et même à une signature d’urgence pour compléter son effectif.

Moussa Cissé, joueur two-way disputant seulement son sixième match NBA, a brillamment saisi sa chance avec un double-double de 10 points et 13 rebonds. Ryan Nembhard, également sous contrat two-way, a ajouté 12 points et 10 assists depuis le banc. « Je ne sais jamais quand je vais entrer en jeu », a expliqué Cissé. « Donc, chaque fois que j’ai une chance, j’y vais et je performe. »

Naji Marshall (22 points) et Caleb Martin ont également contribué à cette victoire collective, les Mavericks établissant plusieurs records dans leur saison avec 144 points marqués et 19 paniers à 3-points réussis. Dallas (16-26) affrontait une équipe du Jazz (14-27) elle aussi diminuée, notamment privée de Lauri Markkanen pour cause de maladie.

« C’était l’une de ces victoires dont on se souvient », a résumé Thompson. « Ces journées difficiles de mi-janvier étaient amusantes. Tu joues avec des gars qui chérissent ces moments et n’ont pas l’opportunité aussi fréquemment que nous. C’était génial. »