Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif

Les Toronto Raptors renversent Sacramento 122-109 après un troisième quart-temps dévastateur de 43-21, mené par Scottie Barnes et ses 14 points dans la période.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif

Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal.

Crédit photo : © Ed Szczepanski-Imagn Images

Les Toronto Raptors ont livré une démonstration de force au Golden 1 Center, s’imposant 122-109 face aux Sacramento Kings. Cette victoire illustre parfaitement la saison surprenante des Raptors, qui affichent désormais un bilan de 26-19, contrastant avec les difficultés des Kings (12-33).

La première mi-temps appartenait pourtant aux Kings, qui menaient 61-52 à la pause. Malik Monk était parfait depuis le terrain, réussissant ses 5 tentatives dont 3 à 3-points pour 13 points en 14 minutes. Zach LaVine avait également bien lancé Sacramento avec 10 points dans le premier quart-temps.

Un troisième quart-temps dévastateur

Le tournant du match s’est produit au retour des vestiaires. Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal. Toronto a dominé cette période 43-21, shootant à 73% aux tirs et 66% à 3-points.

Scottie Barnes a été l’artisan principal de cette remontée spectaculaire, inscrivant 14 de ses 23 points dans ce seul quart-temps. Cette performance a permis aux Raptors de transformer un retard de 9 points en avance de 13 unités avant le dernier acte.

Les Kings ont bien tenté un ultime sursaut en fin de match avec un 13-2, mais les Raptors ont rapidement repris le contrôle pour s’imposer largement. Sacramento affiche désormais un bilan catastrophique de 2-27 lorsque l’équipe est menée après trois quart-temps.

Des performances individuelles remarquables des deux côtés

Russell Westbrook a mené l’attaque des Kings avec 23 points, signant son quatrième match consécutif à plus de 20 points. « Très reconnaissant de la franchise de Sacramento » a déclaré Westbrook après avoir été honoré par l’organisation. « Je n’oublierai jamais ce jour particulier et je suis reconnaissant pour tout ça. »

Le rookie Dylan Cardwell a livré le match de sa jeune carrière avec 13 rebonds et 4 contres en 25 minutes. Il devient ainsi le cinquième rookie de l’ère Sacramento à terminer un match avec au moins 13 rebonds et 4 contres, rejoignant une liste prestigieuse comprenant DeMarcus Cousins.

L’absence de Domantas Sabonis, ménagé en raison de problèmes au genou gauche, s’est cruellement fait ressentir. Les 16 balles perdues de Sacramento ont directement offert 25 points aux Raptors, une différence qui s’est avérée décisive dans l’issue de la rencontre.

Cette défaite maintient les Kings à seulement 3 victoires d’avance sur La Nouvelle-Orléans, pire bilan de la ligue : un détail important concernant leur choix de draft 2026 qui ira à Atlanta s’il sort du top 4.

LIRE AUSSI
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h0020 mois après son dernier match, Karl-David Nkounkou a refait surface en NM1
ELITE 2
00h00Coup dur pour Quimper : l’exemplaire Lucas Thévenard absent quinze jours
Betclic Élite
00h00Deux retours, mais un forfait et deux incertitudes : le Limoges CSP encore décimé contre Strasbourg ?
Roman Domon monte en puissance en NCAA
NCAA
00h00Roman Domon signe encore une grosse performance, mais Murray State cède pour la première fois de la saison en MVC
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France
EuroCup Féminine
00h00« Essaye d’abord de jouer avant de réclamer de l’argent, espèce de touriste » : le combat de cette joueuse française qui court après son salaire en EuroCup
Killian Tillie et Malaga sont imprenables en BCL
Basketball Champions League
00h0014e victoire consécutive : Malaga et Killian Tillie intouchables en BCL
Encore méconnu en France, Paul Djobet est en train de se révéler à Omaha en NCAA
NCAA
00h00Paul Djobet devient un tube de l’hiver : le Lillois passe encore la barre des 20 points en NCAA
Capitaine en l'absence de Wilfried Yeguete, TaShawn Thomas a pris son rôle à coeur
Basketball Champions League
00h00« Ils jouent d’une manière incroyable » ; Le Mans version Antoine Mathieu réussit un énorme coup en Turquie
Nando De Colo a vite retrouvé ses marques chez le Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00« Des joueurs comme ça, ça n’existe plus aujourd’hui » : Jasikevicius dithyrambique sur Nando De Colo
1 / 0
Livenews NBA
Il pariait notamment sur le fait que Porter, alors aux Toronto Raptors, et Rozier, alors aux Charlotte Hornets, quitteraient certains matchs prématurément.
NBA
00h00Timothy McCormack condamné à 2 ans de prison dans le scandale des paris NBA
En 2023, Claxton avait fait des commentaires particulièrement audacieux concernant les confrontations avec les Knicks.
NBA
00h00Nic Claxton parodié par les Knicks après ses déclarations de 2023
La relation s'est particulièrement dégradée après l'échange de Russell Westbrook en juillet 2021.
NBA
00h00Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers
Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal.
NBA
00h00Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif
Jaylen Brown a été l'artisan principal de ce succès, compilant 30 points et menant l'attaque des Celtics avec autorité.
NBA
00h00Celtics-Pacers : Jaylen Brown brille avec 30 points dans une victoire dominante
Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives pour les Hawks.
NBA
00h00Jalen Johnson mène Atlanta à la victoire face à Memphis avec 32 points et 15 rebonds
Shai Gilgeous-Alexander a livré l'une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs.
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee
La défense de Cleveland a forcé Charlotte à des pertes de balle inhabituelles et des tirs précipités.
NBA
00h00Cleveland s’impose face à Charlotte après un début de match parfait
Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs.
NBA
00h00Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire
NBA
00h00ITW Nicolas Batum : « Aujourd’hui, 80% de mon jeu c’est mon cerveau »
1 / 0