Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif

Les Toronto Raptors ont livré une démonstration de force au Golden 1 Center, s’imposant 122-109 face aux Sacramento Kings. Cette victoire illustre parfaitement la saison surprenante des Raptors, qui affichent désormais un bilan de 26-19, contrastant avec les difficultés des Kings (12-33).

La première mi-temps appartenait pourtant aux Kings, qui menaient 61-52 à la pause. Malik Monk était parfait depuis le terrain, réussissant ses 5 tentatives dont 3 à 3-points pour 13 points en 14 minutes. Zach LaVine avait également bien lancé Sacramento avec 10 points dans le premier quart-temps.

GUYZERS LOCKED IN 😤 pic.twitter.com/SKdch7KDLD — Toronto Raptors (@Raptors) January 22, 2026

Un troisième quart-temps dévastateur

Le tournant du match s’est produit au retour des vestiaires. Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal. Toronto a dominé cette période 43-21, shootant à 73% aux tirs et 66% à 3-points.

Scottie Barnes a été l’artisan principal de cette remontée spectaculaire, inscrivant 14 de ses 23 points dans ce seul quart-temps. Cette performance a permis aux Raptors de transformer un retard de 9 points en avance de 13 unités avant le dernier acte.

Les Kings ont bien tenté un ultime sursaut en fin de match avec un 13-2, mais les Raptors ont rapidement repris le contrôle pour s’imposer largement. Sacramento affiche désormais un bilan catastrophique de 2-27 lorsque l’équipe est menée après trois quart-temps.

Des performances individuelles remarquables des deux côtés

Russell Westbrook a mené l’attaque des Kings avec 23 points, signant son quatrième match consécutif à plus de 20 points. « Très reconnaissant de la franchise de Sacramento » a déclaré Westbrook après avoir été honoré par l’organisation. « Je n’oublierai jamais ce jour particulier et je suis reconnaissant pour tout ça. »

𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐬, 𝐑𝐮𝐬𝐬! 🙌👑 A quick message from friends, family, and loved ones to congratulate Russell Westbrook on becoming the highest-scoring point guard of all time. 💜 pic.twitter.com/s9ieF1nBVS — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 22, 2026

Le rookie Dylan Cardwell a livré le match de sa jeune carrière avec 13 rebonds et 4 contres en 25 minutes. Il devient ainsi le cinquième rookie de l’ère Sacramento à terminer un match avec au moins 13 rebonds et 4 contres, rejoignant une liste prestigieuse comprenant DeMarcus Cousins.

L’absence de Domantas Sabonis, ménagé en raison de problèmes au genou gauche, s’est cruellement fait ressentir. Les 16 balles perdues de Sacramento ont directement offert 25 points aux Raptors, une différence qui s’est avérée décisive dans l’issue de la rencontre.

Cette défaite maintient les Kings à seulement 3 victoires d’avance sur La Nouvelle-Orléans, pire bilan de la ligue : un détail important concernant leur choix de draft 2026 qui ira à Atlanta s’il sort du top 4.