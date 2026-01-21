Recherche
NBA

Les Raptors explosent offensivement face aux Warriors de Stephen Curry

NBA - Les Raptors de Toronto dominent les Warriors 145-127. Immanuel Quickley égale son record personnel avec 40 points, menant une attaque dévastatrice qui a inscrit 21 paniers à 3-points au Chase Center de San Francisco.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Raptors explosent offensivement face aux Warriors de Stephen Curry

Immanuel Quickley a été l’artisan principal de cette victoire en égalant son record personnel avec 40 points.

Crédit photo : © David Gonzales-Imagn Images

Les Raptors de Toronto ont livré une performance offensive exceptionnelle en s’imposant 145-127 contre les Golden State Warriors au Chase Center de San Francisco. L’équipe canadienne a pris le contrôle du match dès le premier quart-temps, inscrivant 41 points dans les 12 premières minutes de jeu.

Les hommes de Toronto ont poursuivi sur leur lancée au deuxième quart-temps, creusant un écart de 20 points à la mi-temps. Cette avance confortable leur a permis de gérer la fin de rencontre, maintenant un rythme offensif soutenu avec près de 40 points inscrits dans chaque période.

Immanuel Quickley étincelant, performance collective remarquable

Immanuel Quickley a été l’artisan principal de cette victoire en égalant son record personnel avec 40 points, réussissant 11 de ses 13 tentatives au tir. Le meneur des Raptors a été particulièrement adroit à longue distance, convertissant 7 de ses 8 tentatives à 3-points, contribuant ainsi à la remarquable performance collective de l’équipe depuis l’arc.

Les Raptors ont en effet réussi 21 de leurs 34 tentatives à 3-points, soit plus de paniers primés que lors de leurs deux derniers matchs combinés. Scottie Barnes a également brillé avec 26 points et 11 passes décisives en réussissant 12 de ses 18 tirs, tandis que Brandon Ingram a ajouté 22 points. Sandro Mamukelashvili s’est montré précieux en sortie de banc avec 14 points et 12 rebonds, convertissant ses quatre tentatives à 3-points.

Du côté des Warriors, Buddy Hield a mené la résistance avec 25 points en sortie de banc, épaulé par Jonathan Kuminga et ses 20 points. Stephen Curry s’est contenté de 16 points, tandis que l’équipe a souffert de l’absence de Jimmy Butler, blessé au genou lors du match précédent contre Miami.

Ces 145 points constituent le total le plus élevé inscrit par Toronto cette saison. Les Raptors retrouveront les parquets dès demain soir face aux Sacramento Kings au Golden 1 Center, avec un coup d’envoi programmé à 22h00 ET.

