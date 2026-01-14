Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Recherche joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Le Thunder domine enfin les Spurs 119-98 avec 34 points de Shai Gilgeous-Alexander

Oklahoma City s'impose face aux San Antonio Spurs après trois défaites consécutives cette saison. Shai Gilgeous-Alexander brille avec 34 points dans une victoire convaincante 119-98.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Thunder domine enfin les Spurs 119-98 avec 34 points de Shai Gilgeous-Alexander

Jalen Williams a également apporté sa contribution avec 20 points dans une sortie solide.

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Après avoir perdu leurs trois premiers affrontements contre les San Antonio Spurs cette saison, le Thunder a enfin trouvé la clé du succès face à l’une des équipes montantes de la ligue. Oklahoma a dominé les Spurs 119-98 mardi soir, porté par une performance exceptionnelle du MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander.

Shai Gilgeous-Alexander égale son record personnel en contres

Gilgeous-Alexander a livré une prestation remarquable avec 34 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres, égalant ainsi son record personnel dans cette catégorie défensive. Le meneur canadien a montré toute l’étendue de son talent des deux côtés du terrain, confirmant son statut de superstar de la ligue.

LIRE AUSSI

Jalen Williams a également apporté sa contribution avec 20 points dans une sortie solide. Chet Holmgren, bien qu’en difficulté face à Victor Wembanyama avec seulement 8 points marqués, a tout de même impacté la rencontre avec 3 contres et 10 rebonds. De son côté, Wembanyama, toujours sous restriction de temps de jeu, a inscrit 17 points.

Après la rencontre, les fans ont salué la capacité du Thunder à renverser la tendance et éviter une quatrième défaite consécutive face aux Spurs. Bien que San Antonio ait déjà remporté la série de la saison régulière, Oklahoma City cherchera à sauver l’honneur lors de leur dernière confrontation le mois prochain.

Un aperçu des futures finales de Conférence Ouest ?

Avec la façon dont les deux équipes ont débuté la saison, il ne serait pas surprenant de les voir s’affronter en finales de Conférence. Le Thunder trône au sommet de la Conférence Ouest avec un bilan impressionnant de 34 victoires pour 7 défaites, tandis que les Spurs les talonnent avec un excellent 27-13.

Cette victoire démontre la capacité d’adaptation du Thunder face à un adversaire qui leur avait posé des problèmes en début de saison. La performance de Gilgeous-Alexander confirme une fois de plus pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue actuellement.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00« Ce n’est que le début ! » : un épatant Joan Beringer se révèle en NBA à Milwaukee !
Daniil Kasatkin à son arrivée en Russie
À l’étranger
00h00Daniil Kasatkin a retrouvé un club après plus de six mois de détention en France
EuroLeague
00h00Fabien Causeur annonce sa retraite : chapeau à l’une des carrières les plus surprenantes de l’histoire du basket français
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama rend hommage au public de… l’ESSM Le Portel : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
Jalen Williams a également apporté sa contribution avec 20 points dans une sortie solide.
NBA
00h00Le Thunder domine enfin les Spurs 119-98 avec 34 points de Shai Gilgeous-Alexander
Marc-Owen Fodzo-Dada contre l'AS Monaco le 10 janvier
Betclic ELITE
00h0013 points en 13 minutes contre Monaco : Marc-Owen Fodzo-Dada envoie des signaux positifs avec Nancy
Betclic Élite
00h00« Sans le basket, je serais peut-être mort » : le miracle Nelly Jr Joseph, nettoyeur de caniveaux devenu le meilleur rookie en France depuis 23 ans
Liga Endesa
00h00Un mois après l’ASVEL, Mehdy Ngouama a trouvé son point de chute : retour en Espagne !
Betclic Élite
00h00Il n’y a pas eu match entre Paris et Strasbourg, qui ne sera pas tête de série à la Leaders Cup
ELITE 2
00h00La Rochelle climatise la JAV et s’installe dans le Top 5 de l’ÉLITE 2 !
1 / 0
Livenews NBA
Spoelstra avait acquis le statut d'entraîneur NBA actif le plus ancien après la retraite de Gregg Popovich
NBA
00h00Erik Spoelstra devient l’entraîneur le plus ancien du sport professionnel américain
L'agent de LeBron estime que ce trade serait bénéfique pour toutes les parties.
NBA
00h00Rich Paul propose un trade Austin Reaves contre Jaren Jackson Jr pour les Lakers
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama rend hommage au public de… l’ESSM Le Portel : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
Jalen Williams a également apporté sa contribution avec 20 points dans une sortie solide.
NBA
00h00Le Thunder domine enfin les Spurs 119-98 avec 34 points de Shai Gilgeous-Alexander
Le joueur de 29 ans a terminé la rencontre avec 25, mais cela n'a pas suffi à éviter une défaite cuisante 139-106
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo répond aux sifflets des fans après la défaite des Bucks
Cette saison, en 20 matchs, Davis cumule des moyennes de 20,4 points, 11,1 rebonds, 2,8 passes et 1,7 contre
NBA
00h00Anthony Davis évite la chirurgie et sera absent six semaines
L'impact de Bickerstaff se ressent dans l'identité combative que reflète désormais l'équipe
NBA
00h00J.B. Bickerstaff favori pour le titre d’Entraîneur de l’Année NBA 2025-2026
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
Le Thunder a une occasion en or de redorer son blason à domicile
NBA
00h00Thunder vs Spurs : OKC cherche sa revanche après trois défaites consécutives
Markkanen a porté son équipe en première mi-temps avec 16 points inscrits
NBA
00h00Le Jazz surprend Cleveland avec une victoire impressionnante 123-112
1 / 0