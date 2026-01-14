Le Thunder domine enfin les Spurs 119-98 avec 34 points de Shai Gilgeous-Alexander

Après avoir perdu leurs trois premiers affrontements contre les San Antonio Spurs cette saison, le Thunder a enfin trouvé la clé du succès face à l’une des équipes montantes de la ligue. Oklahoma a dominé les Spurs 119-98 mardi soir, porté par une performance exceptionnelle du MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander.

Shai Gilgeous-Alexander égale son record personnel en contres

Gilgeous-Alexander a livré une prestation remarquable avec 34 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres, égalant ainsi son record personnel dans cette catégorie défensive. Le meneur canadien a montré toute l’étendue de son talent des deux côtés du terrain, confirmant son statut de superstar de la ligue.

Jalen Williams a également apporté sa contribution avec 20 points dans une sortie solide. Chet Holmgren, bien qu’en difficulté face à Victor Wembanyama avec seulement 8 points marqués, a tout de même impacté la rencontre avec 3 contres et 10 rebonds. De son côté, Wembanyama, toujours sous restriction de temps de jeu, a inscrit 17 points.

Après la rencontre, les fans ont salué la capacité du Thunder à renverser la tendance et éviter une quatrième défaite consécutive face aux Spurs. Bien que San Antonio ait déjà remporté la série de la saison régulière, Oklahoma City cherchera à sauver l’honneur lors de leur dernière confrontation le mois prochain.

Un aperçu des futures finales de Conférence Ouest ?

Avec la façon dont les deux équipes ont débuté la saison, il ne serait pas surprenant de les voir s’affronter en finales de Conférence. Le Thunder trône au sommet de la Conférence Ouest avec un bilan impressionnant de 34 victoires pour 7 défaites, tandis que les Spurs les talonnent avec un excellent 27-13.

Cette victoire démontre la capacité d’adaptation du Thunder face à un adversaire qui leur avait posé des problèmes en début de saison. La performance de Gilgeous-Alexander confirme une fois de plus pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue actuellement.