Timothy McCormack condamné à 2 ans de prison dans le scandale des paris NBA

Timothy McCormack est devenu mercredi le premier défendeur à être condamné dans le vaste scandale de paris qui secoue la NBA et implique les joueurs Terry Rozier et Jontay Porter. Le juge fédéral LaShann DeArcy Hall à Brooklyn a prononcé une peine de deux ans de prison ferme contre ce parieur de 38 ans qui s’est déclaré « accro au jeu ».

Une fraude basée sur des informations privilégiées

McCormack avait fraudé les plateformes de paris sportifs en utilisant des informations non publiques pour placer des paris hautement profitables liés aux performances de joueurs NBA impliqués dans le système. Il pariait notamment sur le fait que Porter, alors aux Toronto Raptors, et Rozier, alors aux Charlotte Hornets, quitteraient certains matchs prématurément.

« J’ai lutté contre une addiction au jeu pendant plus de la moitié de ma vie », a déclaré McCormack lors de sa condamnation. Le juge DeArcy Hall a prononcé une sentence intermédiaire entre les quatre ans réclamés par le gouvernement et l’absence d’emprisonnement demandée par la défense.

« Il a une addiction », a reconnu le juge. « Je ne crois pas que la conduite de M. McCormack le définisse. » Cependant, elle a également souligné la gravité des faits : « Il ne fait aucun doute que c’est un crime sérieux. Le sport compte pour moi en tant qu’individu, comme il devrait compter pour la société. »

Terry Rozier et Jontay Porter dans le viseur de la justice

Le procureur David Berman a concédé que McCormack n’était « pas aussi coupable que certains de ses co-conspirateurs » mais a insisté sur sa contribution à une « fraude froide et dure ». « Sans des gens comme le défendeur, ces systèmes ne peuvent pas fonctionner », a-t-il déclaré au juge.

Terry Rozier, actuellement en congé sans solde du Miami Heat, a plaidé non coupable en décembre des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Il est accusé d’avoir aidé des amis à gagner des paris basés sur sa performance statistique lors d’un match de mars 2023. Libéré sous caution de 3 millions de dollars, son prochain passage devant le tribunal est prévu en mars.

Jontay Porter a quant à lui plaidé coupable d’une accusation de conspiration fédérale en 2024, admettant avoir conspiré pour se retirer de matchs dans l’optique de paris. Banni à vie de la NBA, il attend sa condamnation.