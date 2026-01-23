Recherche
NBA

Tyrese Maxey et Joel Embiid dominent Houston en prolongation (128-122)

Les 76ers de Philadelphie s'imposent face aux Rockets après une prolongation spectaculaire. Le duo Maxey-Embiid combine 68 points dans une victoire cruciale pour les playoffs.
00h00
Résumé
Tyrese Maxey et Joel Embiid dominent Houston en prolongation (128-122)

Tyrese Maxey et Joel Embiid ont été les artisans de ce succès avec respectivement 36 et 32 points.

Crédit photo : © Bill Streicher-Imagn Images

Les Philadelphia 76ers ont signé une victoire de prestige face aux Houston Rockets (128-122) après prolongation. Tyrese Maxey et Joel Embiid ont été les artisans de ce succès avec respectivement 36 et 32 points, démontrant que l’équipe retrouve progressivement son niveau.

Joel Embiid retrouve sa forme MVP avec un triple-double

Joel Embiid a livré l’une de ses meilleures performances de la saison avec 32 points, 15 rebonds et 10 passes décisives. Le pivot camerounais a joué 46 minutes, soit le plus grand temps de jeu en saison régulière depuis plus de trois ans. « C’est certainement un grand pas en avant », a déclaré l’entraîneur Nick Nurse après la rencontre.

Cette performance intervient exactement deux ans après son match historique à 70 points contre San Antonio dans la même salle. Embiid n’a pas manqué l’occasion de plaisanter : « Je disais après le match que je devrais peut-être avoir un bébé le 22 janvier. Ça semble être un bon jour. Ma femme et moi, on va probablement en parler en rentrant à la maison. »

Paul George, de retour après deux matchs d’absence pour ménagement du genou gauche, a ajouté 10 points. Kelly Oubre Jr. a également brillé avec 26 points à 10/14 aux tirs, confirmant son excellent passage dans le cinq majeur.

Une fin de match polémique avant la prolongation

La rencontre a basculé sur une action litigieuse en fin de temps réglementaire. Avec 13,2 secondes restantes, Tyrese Maxey s’est élancé vers le panier pour tenter le panier de la victoire, mais Kevin Durant a contré sa tentative après que le ballon ait touché la planche. Les arbitres n’ont pas sifflé de contre illégal, rendant l’action non-révisable.

« Ils sont censés siffler ces actions. Si c’est même proche, ils sont censés les siffler puis aller réviser pour prendre la bonne décision », a regretté Nick Nurse après la partie. La situation a envoyé les deux équipes en prolongation, malgré les réclamations légitimes des 76ers.

En prolongation, Philadelphie a pris rapidement les devants grâce à un 3-points de Paul George et un panier de VJ Edgecombe. Maxey a scellé la victoire avec un dunk à 6,4 secondes de la fin, après avoir inscrit 6 points cruciaux dans la période supplémentaire.

Kevin Durant a terminé meilleur marqueur des Rockets avec 36 points à 61,9% de réussite, mais cela n’a pas suffi. Amen Thompson (17 points, 9 passes) et Reed Sheppard (14 points) ont également contribué offensivement pour Houston.

LIRE AUSSI

Cette victoire permet aux 76ers (24-19) de dépasser Cleveland au 5e rang de la Conférence Est. Les Rockets (26-16) voient leur série de trois victoires consécutives s’arrêter et pourraient perdre leur 5e place à l’Ouest au profit des Lakers.

