Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie

Turquie - L’Anadolu Efes traverse une période particulièrement compliquée. Déjà en grande difficulté en EuroLeague, le club stambouliote s’est incliné ce week-end en championnat turc contre un club promu où l'on retrouve Petr Cornelie, confirmant une crise sportive qui interroge, malgré un effectif de qualité sur le papier.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie

Isaïa Cordinier et l’Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’Anadolu Efes n’y arrive toujours pas. Trois jours après une sixième défaite consécutive en EuroLeague, le champion d’Europe 2021 et 2022 a enchaîné par un nouveau revers sur la scène nationale. Opposée à Esenler Erokspor, ambitieux promu de deuxième division, la formation stambouliote s’est inclinée 90-79, poursuivant une série négative qui commence sérieusement à inquiéter.

Une défaite symbolique face à l’Esenler Erokspor de Petr Cornelie

Sur le parquet d’Esenler Erokspor, club qui compte dans ses rangs l’international français Petr Cornelie (9 points à 3/5 aux tirs, 4 rebonds et 4 fautes en 21 minutes), l’Anadolu Efes n’a jamais réellement trouvé le rythme. Dominés dans l’intensité et l’impact physique, les Stambouliotes ont laissé filer une rencontre qui symbolise leurs difficultés actuelles, tant dans le jeu que dans l’attitude collective.

Ce revers face à un promu ambitieux illustre le contraste entre le statut historique de l’Efes et sa réalité du moment, bien loin des standards affichés lors de ses sacres européens récents.

LIRE AUSSI

Cordinier et Dessert peu en vue, Poirier et Beaubois absents

Côté français, la rencontre a été compliquée. Toujours éloigné des parquets depuis le début de l’année civile après une rechute au genou, Vincent Poirier n’a pas disputé la rencontre, tout comme Rodrigue Beaubois.

Présents sur le terrain, Isaïa Cordinier et Brice Dessert n’ont que très peu pesé sur le résultat final, se contentant de 3 points chacun, dans un contexte collectif peu favorable à l’expression individuelle.

Une situation sportive toujours plus préoccupante

Avec cette nouvelle défaite, les coéquipiers de Shane Larkin, en instance de retour plus d’un mois après sa blessure à l’aine, glissent à la 7e place du championnat turc. Un classement qui ne correspond en rien aux ambitions affichées en début de saison par le club stambouliote.

Malgré plusieurs électrochocs tentés avec le recrutement de l’arrière Saben Lee et un changement d’entraîneur mi-décembre – l’arrivée de Pablo Laso, double champion d’EuroLeague avec le Real Madrid en 2015 et 2018, en remplacement d’Igor Kokoškov -, la dynamique reste négative.

L’Anadolu Efes cherche toujours la bonne formule pour se relancer, mais les signaux envoyés ces dernières semaines confirment l’ampleur du chantier à mener pour éviter que la saison ne bascule définitivement.

Turquie
Turquie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0