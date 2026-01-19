Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie

L’Anadolu Efes n’y arrive toujours pas. Trois jours après une sixième défaite consécutive en EuroLeague, le champion d’Europe 2021 et 2022 a enchaîné par un nouveau revers sur la scène nationale. Opposée à Esenler Erokspor, ambitieux promu de deuxième division, la formation stambouliote s’est inclinée 90-79, poursuivant une série négative qui commence sérieusement à inquiéter.

#BSL 16. Hafta

Safiport Erokspor 90 – 79 Anadolu Efes | Maç Sonucu#BenimYerimBurası pic.twitter.com/jpt4Zpnd4E — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 17, 2026

Une défaite symbolique face à l’Esenler Erokspor de Petr Cornelie

Sur le parquet d’Esenler Erokspor, club qui compte dans ses rangs l’international français Petr Cornelie (9 points à 3/5 aux tirs, 4 rebonds et 4 fautes en 21 minutes), l’Anadolu Efes n’a jamais réellement trouvé le rythme. Dominés dans l’intensité et l’impact physique, les Stambouliotes ont laissé filer une rencontre qui symbolise leurs difficultés actuelles, tant dans le jeu que dans l’attitude collective.

Ce revers face à un promu ambitieux illustre le contraste entre le statut historique de l’Efes et sa réalité du moment, bien loin des standards affichés lors de ses sacres européens récents.

Cordinier et Dessert peu en vue, Poirier et Beaubois absents

Côté français, la rencontre a été compliquée. Toujours éloigné des parquets depuis le début de l’année civile après une rechute au genou, Vincent Poirier n’a pas disputé la rencontre, tout comme Rodrigue Beaubois.

Présents sur le terrain, Isaïa Cordinier et Brice Dessert n’ont que très peu pesé sur le résultat final, se contentant de 3 points chacun, dans un contexte collectif peu favorable à l’expression individuelle.

Une situation sportive toujours plus préoccupante

Avec cette nouvelle défaite, les coéquipiers de Shane Larkin, en instance de retour plus d’un mois après sa blessure à l’aine, glissent à la 7e place du championnat turc. Un classement qui ne correspond en rien aux ambitions affichées en début de saison par le club stambouliote.

Malgré plusieurs électrochocs tentés avec le recrutement de l’arrière Saben Lee et un changement d’entraîneur mi-décembre – l’arrivée de Pablo Laso, double champion d’EuroLeague avec le Real Madrid en 2015 et 2018, en remplacement d’Igor Kokoškov -, la dynamique reste négative.

L’Anadolu Efes cherche toujours la bonne formule pour se relancer, mais les signaux envoyés ces dernières semaines confirment l’ampleur du chantier à mener pour éviter que la saison ne bascule définitivement.