Malgré ses Français, l’Anadolu Efes perd son sixième match de suite, contre Baskonia et TLC

L’Anadolu Efes traverse une période très compliquée sur la scène européenne. Battue ce jeudi par Baskonia (75-89), l’équipe stambouliote, riche en joueurs français, a concédé sa sixième défaite consécutive en EuroLeague et reste à la dernière place du classement.

Anadolu Efes 75 – 89 Kosner Baskonia | Maç Sonucu#BenimYerimBurası pic.twitter.com/mJJnQyGhd0 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 15, 2026

Une sixième défaite de rang, Luwawu-Cabarrot en bourreau

Face à Baskonia, l’Anadolu Efes n’a jamais réellement trouvé la solution. Le club basque, emmené par Timothé Luwawu-Cabarot (15 points), a su imposer son rythme pour s’imposer largement à Istanbul.

Avec ce revers, l’équipe entraînée par Pablo Laso affiche désormais un bilan de 6 victoires pour 16 défaites, identique à celui du Partizan Belgrade et potentiellement à celui de l’ASVEL, selon le résultat des Villeurbannais face à l’Hapoel Tel-Aviv.

Les Français présents, Poirier encore absent

Vincent Poirier, opéré du genou cet été après avoir renoncé à l’Euro avec les Bleus, a rechuté malgré un retour mi-décembre. L’ancien Madrilène n’a toujours pas retrouvé le parquet depuis le début du mois de janvier, mais les trois autres Français de l’effectif ont bien joué face à Baskonia.

Isaia Cordinier a inscrit 11 points, pris 4 rebonds et délivré 4 passes décisives. Rodrigue Beaubois a compilé 9 points et 2 rebonds, tandis que Brice Dessert, qui restait sur un gros match à 5 contres en championnat, a terminé avec 6 points et 4 rebonds.

Des difficultés qui se prolongent aussi en championnat

La crise ne se limite pas à l’EuroLeague. En Super Ligi, l’Anadolu Efes ne pointe qu’à la 6e place, derrière Trabzonspor, pourtant absent des compétitions européennes. Le club stambouliote affiche un bilan de 9 victoires pour 6 défaites, identique à celui d’Esenler Erokspor, promu de deuxième division, qu’il affronte ce samedi.

Pour tenter d’inverser la tendance, la direction a déjà opéré de profonds changements. Igor Kokoskov, coach en début de saison, a été limogé début décembre, laissant sa place à Pablo Laso, double vainqueur de l’EuroLeague avec le Real Madrid. L’arrière Saben Lee est également arrivé en provenance de l’Olympiakos fin décembre.

Mais l’absence prolongée du capitaine Shane Larkin, éloigné des terrains depuis la mi-novembre pour une blessure à l’aine, continue de peser lourd. L’Américain naturalisé turc devrait toutefois effectuer son retour dans les prochains jours, selon la communication du club au moment de sa blessure.