Une Coupe de France dans la valise, un avion pour Athènes, et une série à aller chercher contre le leader de la saison régulière d’EuroLeague. La Roca Team vit une fin de saison à un rythme effréné. Ce soir, Monaco, huitième et dernier qualifié pour les playoffs après sa victoire héroïque en play-in face au FC Barcelone, débute ses quarts de finale d’EuroLeague dans la salle de la paix et de l’amitié du Pirée. Face à elle, l’Olympiakos, avec le tout nouveau MVP de la saison Sasha Vezenkov (2,06 m, 30 ans).

Bonne nouvelle pour les fans, car la rencontre est diffusée gratuitement sur TV Monaco, avec avant-match, commentaires en direct et analyses d’après-match au programme.

Des retrouvailles chargées d’histoire

Monaco et l’Olympiakos, une rivalité naissante. Les deux clubs se sont affrontés quasiment chaque année ces cinq dernières saisons en EuroLeague, et chaque confrontation a laissé des traces. En 2025, Monaco s’est qualifié pour sa première finale d’EuroLeague en battant les Grecs 78-68 à Abou Dabi, malgré les 31 points d’Evan Fournier. Spanoulis, alors entraîneur de Monaco, s’était mué en consolateur d’un Fournier en larmes après la rencontre. Cette saison, l’ailier tricolore aura à cœur de refermer ce dossier.

Les deux premiers matches se jouent au Pirée, les 28 et 30 avril à 20h00. Les matches 3 et peut-être 4 auront lieu à Monaco les 5 et 7 mai, avec une éventuelle belle en Grèce le 13 mai.

TV Monaco est disponible sur :