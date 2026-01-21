Recherche
Coaching

Pascal Donnadieu nouveau président de la Commission Haut Niveau des Techniciens

Après quatre ans sous la présidence de Claude Bergeaud, la Commission Haut Niveau des Techniciens de la FFBB sera désormais dirigée par Pascal Donnadieu.
Pascal Donnadieu nouveau président de la Commission Haut Niveau des Techniciens

Pascal Donnadieu prend du galon à la FFBB

Crédit photo : Julie Dumélié

S’il n’est plus entraîneur depuis le printemps 2024, l’agenda de Pascal Donnadieu ne désemplit pas. Loin de la retraite du haut de ses 61 ans, le Francilien va désormais cumuler trois costumes : manager général de Nanterre 92, consultant en équipe de France et désormais président de la Commission Haut Niveau des Techniciens.

Une nomination qui fait suite à la proposition d’Alain Contensoux, le Directeur Technique National, ensuite validée par le Comité Directeur de la FFBB.

Pascal Donnadieu succèdera à Claude Bergeaud, qui occupait la présidence de la Commission HNT depuis quatre ans. Alors que son travail a été salué, le sélectionneur médaillé de bronze lors de l’EuroBasket 2005 continuera d’y siéger et « restera actif » selon la fédération.

La Commission Haut Niveau des Techniciens revendique plusieurs missions, ainsi édictées : « être une ressource, une offre de service vers la haute performance ; placer l’entraîneur au centre de son développement ; s’occuper des fondamentaux du métier d’entraîneur ; être un lieu de partage dans un esprit de confraternité ; essaimer en Europe et à l’international ; travailler sur l’identité de jeu du basket français. » 

Charge donc à Pascal Donnadieu d’en assumer la responsabilité. L’éternel entraîneur de la JSF Nanterre est entrée dans le giron fédéral il y a dix ans en prenant en charge l’équipe de France A’. Il est ensuite devenu adjoint de Vincent Collet chez les Bleus, participant notamment à deux finales olympiques sur le banc.

glidos
Copinage et consanguinité du basket français... Alain Contensoux fossoyeur du basket français !
Répondre
(2) J'aime
flavor_flav- Modifié
pourquoi? Donnadieu n'est pas légitime à tes yeux de spécialiste de canapé?
Répondre
(1) J'aime
seiguementvotre
Pourquoi t'es agressif comme ça ? Tu commentes depuis le bord des terrains toi ? On est en droit de constater que pour certains, le recyclage se fait à l'infini, non ? On constate aussi qu'il cumule trois casquettes... Pour ces gens, les journées font visiblement plus de 24h...
(2) J'aime
flavor_flav
@szegue: pourquoi? Donnadieu n'est pas légitime à tes yeux de spécialiste de canapé?
(0) J'aime
lefree74
cumul de mandats ou quoi ???
Répondre
(2) J'aime
