Pascal Donnadieu nouveau président de la Commission Haut Niveau des Techniciens

S’il n’est plus entraîneur depuis le printemps 2024, l’agenda de Pascal Donnadieu ne désemplit pas. Loin de la retraite du haut de ses 61 ans, le Francilien va désormais cumuler trois costumes : manager général de Nanterre 92, consultant en équipe de France et désormais président de la Commission Haut Niveau des Techniciens.

Une nomination qui fait suite à la proposition d’Alain Contensoux, le Directeur Technique National, ensuite validée par le Comité Directeur de la FFBB.

📢 La FFBB 🏀 a nommé Pascal Donnadieu à la présidence de la commission Haut Niveau des Techniciens. Plus d'infos 👉 https://t.co/RGUEjaYi8x pic.twitter.com/9txm16cjc8 — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) January 21, 2026

Pascal Donnadieu succèdera à Claude Bergeaud, qui occupait la présidence de la Commission HNT depuis quatre ans. Alors que son travail a été salué, le sélectionneur médaillé de bronze lors de l’EuroBasket 2005 continuera d’y siéger et « restera actif » selon la fédération.

La Commission Haut Niveau des Techniciens revendique plusieurs missions, ainsi édictées : « être une ressource, une offre de service vers la haute performance ; placer l’entraîneur au centre de son développement ; s’occuper des fondamentaux du métier d’entraîneur ; être un lieu de partage dans un esprit de confraternité ; essaimer en Europe et à l’international ; travailler sur l’identité de jeu du basket français. »

Charge donc à Pascal Donnadieu d’en assumer la responsabilité. L’éternel entraîneur de la JSF Nanterre est entrée dans le giron fédéral il y a dix ans en prenant en charge l’équipe de France A’. Il est ensuite devenu adjoint de Vincent Collet chez les Bleus, participant notamment à deux finales olympiques sur le banc.