Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois

NM1 - Samuel Tenelien a disputé ses premières minutes en Nationale 1 ce vendredi sous le maillot de Levallois, lors de la victoire des Franciliens face à Poissy pour la 19e journée du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois

Samuel Tenelien a officiellement fait ses premiers pas au troisième échelon national.

Crédit photo : Metropolitans Basketball Club / Olivier Dalmeida

Samuel Tenelien (20 ans) a franchi un cap important ce week-end. Aligné pour la première fois en Nationale 1 lors de la rencontre entre Levallois et Poissy, le jeune joueur formé au club a profité d’un contexte favorable pour découvrir le troisième échelon national, dans un match maîtrisé par le leader de la poule A.

– Journée 19

Premiers pas en NM1 dans un match référence

Levallois s’est imposé 96 à 86 face à Poissy, porté par une grosse prestation collective. Jayson Tchicamboud a livré une performance complète avec 19 points et 12 passes décisives, tandis que Charles Minlend Jr. a également pesé lourd dans la balance avec 22 d’évaluation.

Dans ce contexte, Samuel Tenelien a été lancé pour la première fois en NM1. Présent sur le parquet durant 9 minutes, il a su se montrer utile et juste : 4 points, avec un gros tir à 3-points sur deux tentatives et un lancer franc, mais aussi 4 passes décisives et 1 rebond, pour une évaluation totale de 6.

Samuel TENELIEN
Samuel TENELIEN
4
PTS
1
REB
4
PDE
Logo NM1
LEV
96 86
POI

Un pur produit du club récompensé

Passé par le club depuis 2011, Samuel Tenelien évolue avec les équipes U21 et en NM3. Cette première apparition en Nationale 1 vient récompenser sa progression et son investissement au sein du projet levallois, dans une saison où le club n’hésite pas à valoriser ses jeunes éléments.

Levallois solide leader de la poule A

Grâce à ce quinzième succès en dix-neuf rencontres, Levallois conforte sa place de leader de la poule A de Nationale 1. Les joueurs de Sacha Giffa enchaîneront dès le 20 janvier avec la réception d’Angers, au Palais des Sports Marcel Cerdan, avec l’objectif de poursuivre cette dynamique très positive.

LIRE AUSSI
NM1
NM1
Suivre
Levallois
Levallois
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0