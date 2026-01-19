Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois

Samuel Tenelien (20 ans) a franchi un cap important ce week-end. Aligné pour la première fois en Nationale 1 lors de la rencontre entre Levallois et Poissy, le jeune joueur formé au club a profité d’un contexte favorable pour découvrir le troisième échelon national, dans un match maîtrisé par le leader de la poule A.

NM1 – Journée 19 Levallois 96 Poissy 86

Premiers pas en NM1 dans un match référence

Levallois s’est imposé 96 à 86 face à Poissy, porté par une grosse prestation collective. Jayson Tchicamboud a livré une performance complète avec 19 points et 12 passes décisives, tandis que Charles Minlend Jr. a également pesé lourd dans la balance avec 22 d’évaluation.

Dans ce contexte, Samuel Tenelien a été lancé pour la première fois en NM1. Présent sur le parquet durant 9 minutes, il a su se montrer utile et juste : 4 points, avec un gros tir à 3-points sur deux tentatives et un lancer franc, mais aussi 4 passes décisives et 1 rebond, pour une évaluation totale de 6.

Un pur produit du club récompensé

Passé par le club depuis 2011, Samuel Tenelien évolue avec les équipes U21 et en NM3. Cette première apparition en Nationale 1 vient récompenser sa progression et son investissement au sein du projet levallois, dans une saison où le club n’hésite pas à valoriser ses jeunes éléments.

Levallois solide leader de la poule A

Grâce à ce quinzième succès en dix-neuf rencontres, Levallois conforte sa place de leader de la poule A de Nationale 1. Les joueurs de Sacha Giffa enchaîneront dès le 20 janvier avec la réception d’Angers, au Palais des Sports Marcel Cerdan, avec l’objectif de poursuivre cette dynamique très positive.